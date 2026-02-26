La serata di venerdì 27 febbraio 2026 è dominata da uno dei momenti più attesi dell’anno televisivo: la Quarta Serata del 76° Festival di Sanremo. Su Rai 1 la kermesse entra nella sua fase cruciale, solitamente dedicata alle cover e ai duetti, dove i Big in gara rimescolano le carte della classifica con esibizioni spettacolari insieme a ospiti d’eccezione.

Per chi cerca un’alternativa alla musica, le altre reti propongono un palinsesto ricchissimo. Mediaset punta sul cinema d’azione con l’adrenalinico Transformers – Il risveglio e sull’informazione di Quarto Grado, mentre Rai Movie e La7 Cinema celebrano la storia del grande schermo con titoli cult che spaziano dal dramma bellico al kolossal classico. Una serata che garantisce intrattenimento per tutti i gusti, tra documentari naturalistici, approfondimenti storici e il meglio del cinema internazionale.

Stasera in TV venerdì 27 febbraio 2026: Rai

Rai 1 – 20:40 – Festival di Sanremo (Festival): Quarto appuntamento con la 76ª edizione. Carlo Conti guida la serata evento che vede i cantanti esibirsi in versioni inedite dei grandi successi della musica italiana e internazionale.

Rai 2 – 21:20 – The Americas – La West Coast (Documentario): Un'esplorazione visiva straordinaria delle coste del Pacifico, dai giganti delle foreste di sequoie fino alle profondità dell'oceano.

Rai 3 – 21:25 – Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti (Educativo): Un documentario dedicato a uno dei giganti della poesia del Novecento, ricostruito attraverso letture, immagini d'epoca e analisi critiche.

Rai Movie – 21:10 – Il treno (Film): Il capolavoro bellico di John Frankenheimer con Burt Lancaster, una corsa contro il tempo per salvare le opere d'arte francesi dai nazisti.

Rai 4 – 21:18 – The Equalizer – Il vendicatore (Film): Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex agente operativo che usa le sue abilità letali per proteggere gli indifesi.

Rai Premium – 21:20 – Il commissario Ricciardi (Serie TV): Le atmosfere della Napoli anni '30 rivivono nelle indagini del barone Ricciardi, capace di vedere l'ultimo istante di chi muore in modo violento.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarto grado (Informazione): Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono i gialli irrisolti e i casi di cronaca più discussi, con inchieste e aggiornamenti in diretta.

Canale 5 – 21:21 – Io sono Farah (Serie TV): Prosegue l'avvincente medical drama d'azione che segue le peripezie di una madre disposta a tutto per curare suo figlio.

Italia 1 – 21:24 – Transformers – Il risveglio (Film): Un nuovo capitolo della saga fantascientifica che introduce i Maximal in una battaglia epica ambientata negli anni '90.

La7 – 21:15 – L'assassinio del banchiere di Dio (Serie TV): Una ricostruzione dettagliata e inquietante del caso Calvi, tra finanza, Vaticano e criminalità organizzata.

TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento): Lo chef Borghese viaggia alla scoperta delle migliori eccellenze culinarie italiane in una nuova sfida tra ristoratori.

Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento): Una selezione delle maschere e delle parodie più iconiche di Maurizio Crozza per un'analisi satirica della nostra attualità.

La7 Cinema – 21:15 – I cannoni di Navarone (Film): Un classico d'avventura bellica con Gregory Peck e Anthony Quinn, impegnati in una missione suicida durante la Seconda Guerra Mondiale.

Iris – 21:14 – Space Cowboys (Film): Quattro veterani dello spazio guidati da Clint Eastwood tornano in orbita per riparare un vecchio satellite sovietico.

I film di questa sera in TV – venerdì 27 febbraio 2026

Se non siete sintonizzati su Sanremo, ecco le migliori pellicole in onda in chiaro per la vostra serata cinema:

Transformers – Il risveglio (Italia 1): Spettacolo visivo garantito per gli amanti del cinema d’azione e degli effetti speciali.

The Equalizer – Il vendicatore (Rai 4): Un thriller adrenalinico con una performance magistrale di Denzel Washington.

I cannoni di Navarone (La7 Cinema): Per gli appassionati del grande cinema d'avventura d'altri tempi.

Space Cowboys (Iris): Una commedia d'azione malinconica e divertente sul tempo che passa, diretta e interpretata da Clint Eastwood.

Il treno (Rai Movie): Un noir bellico di altissima scuola, celebrato per la sua regia impeccabile e la tensione costante.

I film su Sky venerdì 27 febbraio 2026

L’offerta Sky spazia dai grandi cult di Hitchcock alle novità internazionali: