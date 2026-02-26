Giovedì 26 febbraio, nella terza serata di Sanremo 2026, Nicolò Filippucci ha vinto nella categoria delle Nuove Proposte. La proclamazione è arrivata all’inizio della diretta.

Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, il significato del brano Laguna

La finale delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, giunta al termine con la vittoria di Nicolò Filippucci, ha dunque aperto la terza serata della kermesse. L’artista ha ricevuto il prezioso Leone d’Oro sconfiggendo Angelica Bove. A decretare il risultato finale è stato il voto congiunto della Sala Stampa, della Giuria delle Radio e del Televoto, con un peso rispettivamente del 33%, 33% e 34%. Nello scontro finale, in particolare, Filippucci ha ottenuto il 60,1% delle preferenze, sbancando soprattutto al televoto, dove ha ricevuto il 75% delle preferenze complessive.

Nicolò Filippucci ha gareggiato al Teatro Ariston con il singolo Laguna. Un brano che ha permesso all’artista di mostrare tutta la sua potenza vocale. La canzone ha un significato molto profondo, raccontando le conseguenze di una relazione giunta alla conclusione. Un amore tossico, che tuttavia lascia nei protagonisti un forte senso di nostalgia.

Chi è il vincitore delle Nuove Proposte

Il nome di Nicolò Filippucci, vincitore fra le Nuove Proposte di Sanremo 2026, non è nuovo al grande pubblico televisivo italiano. Nato il 30 maggio del 2009, il giovane si è fatto conoscere con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent al quale ha partecipato nell’edizione del 2024-2025.

Entrato nella scuola più famosa del nostro paese a settembre, è rimasto sotto i riflettori per quasi nove mesi. La sua avventura, infatti, è finita solamente durante la fase del Serale, quando è stato eliminato, fra le vibranti polemiche social, al termine della semifinale. La coach che ha seguito il suo percorso durante Amici è stata Anna Pettinelli.

Prima di partecipare a Sanremo Giovani, l’artista ha fatto parte del cast di vari show musicali, fra cui l’RDS Summer Festival, Battiti Live ed il TIM Summer Hits. Programma, quest’ultimo, guidato proprio da Carlo Conti, insieme ad Andrea Delogu.

Sanremo 2026 Nicolò Filippucci, gli altri Premi

Durante la terza serata di Sanremo 2026 sono stati assegnati anche altri due premi, sempre per quel che concerne la categoria delle Nuove Proposte. Si tratta del Premio della Critica Mia Martina, assegnato dalla Sala Stampa, e del Premio Lucio Dalla, assegnato invece dalla Giuria delle Radio. Entrambi tali certificazioni sono andati ad Angelica Bove.

Quest’ultima, giunta seconda nella classifica generale della categoria, ha convinto le due giurie tecniche intonando il brano Mattone.