La programmazione di stasera in TV, mercoledì 4 marzo 2026, offre una selezione che spazia dai grandi omaggi musicali alla fiction crime, senza dimenticare lo sport e il cinema d’autore.
Su Rai 1 va in onda il film evento dedicato alla vita e alla carriera di Riccardo Cocciante, mentre Canale 5 propone il debutto della seconda stagione di Vanina. Gli appassionati di calcio possono seguire su Italia 1 la sfida tra Lazio e Atalanta. L’offerta è completata da thriller e classici della cinematografia internazionale distribuiti tra i canali in chiaro e Sky.
Stasera in TV mercoledì 4 marzo 2026: I canali Rai
Le reti Rai puntano su una narrazione che unisce biografia, intrattenimento e inchiesta:
- Rai 1 – Il mio nome è Riccardo Cocciante (21:30 – 23:25) – Un documentario che ripercorre il percorso artistico e personale del cantautore in occasione del suo ottantesimo compleanno.
- Rai 2 – Stasera tutto è possibile (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino conduce il comedy show basato su giochi e improvvisazione.
- Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Federica Sciarelli torna con le indagini sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca attuale.
- Rai Movie – Vigilato speciale (21:10 – 23:10) – Dustin Hoffman interpreta un ex detenuto che tenta di reinserirsi nella società scontrandosi con un sistema ostile.
- Rai 4 – Hounded – La caccia è aperta! (21:20 – 23:02) – Un thriller adrenalinico dove una banda di rapinatori si trasforma in preda durante una battuta di caccia aristocratica.
- Rai Premium – Candice Renoir (21:20 – 22:15) – Continuano le indagini della serie francese che segue le vicende del comandante di polizia Renoir.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Dalla politica al grande sport, ecco i principali appuntamenti sulle altre reti:
- Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania (21:20 – 00:18) – Giusy Buscemi torna a interpretare Vanina Guarrasi nella prima puntata della seconda stagione, tra nuovi casi e fantasmi del passato.
- Italia 1 – Lazio – Atalanta (20:48 – 23:02) – Calcio in diretta: una sfida decisiva per le zone alte della classifica.
- Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:57) – Approfondimento giornalistico sui temi più caldi della politica nazionale.
- La7 – Una giornata particolare (21:15 – 23:30) – Aldo Cazzullo racconta la vita di San Francesco nel contesto storico dell’epoca.
- TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30 – 23:00) – La sfida tra ristoratori fa tappa in una nuova località italiana.
- Nove – Il codice Da Vinci (21:45 – 00:35) – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller tratto dal bestseller di Dan Brown.
- Canale 20 – Deep Impact (21:08 – 23:28) – Film catastrofico che narra la minaccia di una cometa in rotta di collisione con la Terra.
- Iris – Collateral (21:13 – 23:40) – Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller notturno ambientato tra le strade di Los Angeles.
- La7 Cinema – Quel che resta del giorno (21:15 – 23:50) – Anthony Hopkins ed Emma Thompson in un intenso dramma sui rimpianti e il senso del dovere.
I film di questa sera in TV – mercoledì 4 marzo 2026
La selezione cinematografica di oggi permette di scegliere tra generi molto diversi tra loro:
- Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai 1): per chi cerca un racconto d’autore sulla musica italiana.
- Il codice Da Vinci (Nove): un viaggio tra simbolismo e misteri storici.
- Collateral (Iris): un noir metropolitano diretto da Michael Mann.
- Deep Impact (Canale 20): un classico del cinema sci-fi e disaster.
- Quel che resta del giorno (La7 Cinema): un’opera raffinata sulla nobiltà d’animo e il tempo perduto.
I film su Sky mercoledì 4 marzo 2026
Per gli abbonati Sky, la serata offre titoli recenti e successi cult:
- Gold – Sky Cinema Uno HD (21:15 – 22:55) – Survival thriller con Zac Efron ambientato nel deserto australiano.
- War – La guerra desiderata – Sky Cinema Due HD (21:15 – 23:35) – Commedia italiana che riflette con ironia sui conflitti contemporanei.
- The Bourne Legacy – Sky Cinema Collection HD (21:15 – 23:35) – Jeremy Renner prosegue l’eredità della saga action dedicata all’universo di Jason Bourne.
- Cattivissimo me – Sky Cinema Family HD (21:00 – 22:40) – Il primo capitolo delle avventure del supercattivo Gru e dei suoi Minion.
- Rush Hour: Due mine vaganti – Sky Cinema Action HD (21:00 – 22:40) – Jackie Chan e Chris Tucker in un mix di arti marziali e comicità.
- Lo squalo – Sky Cinema Suspense HD (21:00 – 23:10) – Il capolavoro di Steven Spielberg che ha ridefinito il genere thriller.
- Julieta – Sky Cinema Drama HD (21:00 – 22:45) – Pedro Almodóvar racconta il dolore e la ricerca di una madre nel corso degli anni.