Stasera in TV mercoledì 4 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Marzo 2026 4 Minuti di lettura
0 Commenti

La programmazione di stasera in TV, mercoledì 4 marzo 2026, offre una selezione che spazia dai grandi omaggi musicali alla fiction crime, senza dimenticare lo sport e il cinema d’autore.

Su Rai 1 va in onda il film evento dedicato alla vita e alla carriera di Riccardo Cocciante, mentre Canale 5 propone il debutto della seconda stagione di Vanina. Gli appassionati di calcio possono seguire su Italia 1 la sfida tra Lazio e Atalanta. L’offerta è completata da thriller e classici della cinematografia internazionale distribuiti tra i canali in chiaro e Sky.

Stasera in TV mercoledì 4 marzo 2026: I canali Rai

Le reti Rai puntano su una narrazione che unisce biografia, intrattenimento e inchiesta:

  • Rai 1Il mio nome è Riccardo Cocciante (21:30 – 23:25) – Un documentario che ripercorre il percorso artistico e personale del cantautore in occasione del suo ottantesimo compleanno.
  • Rai 2Stasera tutto è possibile (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino conduce il comedy show basato su giochi e improvvisazione.
  • Rai 3Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Federica Sciarelli torna con le indagini sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca attuale.
  • Rai MovieVigilato speciale (21:10 – 23:10) – Dustin Hoffman interpreta un ex detenuto che tenta di reinserirsi nella società scontrandosi con un sistema ostile.
  • Rai 4Hounded – La caccia è aperta! (21:20 – 23:02) – Un thriller adrenalinico dove una banda di rapinatori si trasforma in preda durante una battuta di caccia aristocratica.
  • Rai PremiumCandice Renoir (21:20 – 22:15) – Continuano le indagini della serie francese che segue le vicende del comandante di polizia Renoir.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Dalla politica al grande sport, ecco i principali appuntamenti sulle altre reti:

  • Canale 5Vanina – Un vicequestore a Catania (21:20 – 00:18) – Giusy Buscemi torna a interpretare Vanina Guarrasi nella prima puntata della seconda stagione, tra nuovi casi e fantasmi del passato.
  • Italia 1Lazio – Atalanta (20:48 – 23:02) – Calcio in diretta: una sfida decisiva per le zone alte della classifica.
  • Rete 4Realpolitik (21:33 – 00:57) – Approfondimento giornalistico sui temi più caldi della politica nazionale.
  • La7Una giornata particolare (21:15 – 23:30) – Aldo Cazzullo racconta la vita di San Francesco nel contesto storico dell’epoca.
  • TV8Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30 – 23:00) – La sfida tra ristoratori fa tappa in una nuova località italiana.
  • NoveIl codice Da Vinci (21:45 – 00:35) – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller tratto dal bestseller di Dan Brown.
  • Canale 20Deep Impact (21:08 – 23:28) – Film catastrofico che narra la minaccia di una cometa in rotta di collisione con la Terra.
  • IrisCollateral (21:13 – 23:40) – Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller notturno ambientato tra le strade di Los Angeles.
  • La7 CinemaQuel che resta del giorno (21:15 – 23:50) – Anthony Hopkins ed Emma Thompson in un intenso dramma sui rimpianti e il senso del dovere.

I film di questa sera in TV – mercoledì 4 marzo 2026

La selezione cinematografica di oggi permette di scegliere tra generi molto diversi tra loro:

  • Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai 1): per chi cerca un racconto d’autore sulla musica italiana.
  • Il codice Da Vinci (Nove): un viaggio tra simbolismo e misteri storici.
  • Collateral (Iris): un noir metropolitano diretto da Michael Mann.
  • Deep Impact (Canale 20): un classico del cinema sci-fi e disaster.
  • Quel che resta del giorno (La7 Cinema): un’opera raffinata sulla nobiltà d’animo e il tempo perduto.

I film su Sky mercoledì 4 marzo 2026

Per gli abbonati Sky, la serata offre titoli recenti e successi cult:

  • Gold – Sky Cinema Uno HD (21:15 – 22:55) – Survival thriller con Zac Efron ambientato nel deserto australiano.
  • War – La guerra desiderata – Sky Cinema Due HD (21:15 – 23:35) – Commedia italiana che riflette con ironia sui conflitti contemporanei.
  • The Bourne Legacy – Sky Cinema Collection HD (21:15 – 23:35) – Jeremy Renner prosegue l’eredità della saga action dedicata all’universo di Jason Bourne.
  • Cattivissimo me – Sky Cinema Family HD (21:00 – 22:40) – Il primo capitolo delle avventure del supercattivo Gru e dei suoi Minion.
  • Rush Hour: Due mine vaganti – Sky Cinema Action HD (21:00 – 22:40) – Jackie Chan e Chris Tucker in un mix di arti marziali e comicità.
  • Lo squalo – Sky Cinema Suspense HD (21:00 – 23:10) – Il capolavoro di Steven Spielberg che ha ridefinito il genere thriller.
  • Julieta – Sky Cinema Drama HD (21:00 – 22:45) – Pedro Almodóvar racconta il dolore e la ricerca di una madre nel corso degli anni.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

