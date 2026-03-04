La programmazione di stasera in TV, mercoledì 4 marzo 2026, offre una selezione che spazia dai grandi omaggi musicali alla fiction crime, senza dimenticare lo sport e il cinema d’autore.

Su Rai 1 va in onda il film evento dedicato alla vita e alla carriera di Riccardo Cocciante, mentre Canale 5 propone il debutto della seconda stagione di Vanina. Gli appassionati di calcio possono seguire su Italia 1 la sfida tra Lazio e Atalanta. L’offerta è completata da thriller e classici della cinematografia internazionale distribuiti tra i canali in chiaro e Sky.

Stasera in TV mercoledì 4 marzo 2026: I canali Rai

Le reti Rai puntano su una narrazione che unisce biografia, intrattenimento e inchiesta:

Rai 1 – Il mio nome è Riccardo Cocciante (21:30 – 23:25) – Un documentario che ripercorre il percorso artistico e personale del cantautore in occasione del suo ottantesimo compleanno.

– (21:30 – 23:25) – Un documentario che ripercorre il percorso artistico e personale del cantautore in occasione del suo ottantesimo compleanno. Rai 2 – Stasera tutto è possibile (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino conduce il comedy show basato su giochi e improvvisazione.

– (21:20 – 00:00) – Stefano De Martino conduce il comedy show basato su giochi e improvvisazione. Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Federica Sciarelli torna con le indagini sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca attuale.

– (21:20 – 00:00) – Federica Sciarelli torna con le indagini sui casi di scomparsa e i misteri irrisolti della cronaca attuale. Rai Movie – Vigilato speciale (21:10 – 23:10) – Dustin Hoffman interpreta un ex detenuto che tenta di reinserirsi nella società scontrandosi con un sistema ostile.

– (21:10 – 23:10) – Dustin Hoffman interpreta un ex detenuto che tenta di reinserirsi nella società scontrandosi con un sistema ostile. Rai 4 – Hounded – La caccia è aperta! (21:20 – 23:02) – Un thriller adrenalinico dove una banda di rapinatori si trasforma in preda durante una battuta di caccia aristocratica.

– (21:20 – 23:02) – Un thriller adrenalinico dove una banda di rapinatori si trasforma in preda durante una battuta di caccia aristocratica. Rai Premium – Candice Renoir (21:20 – 22:15) – Continuano le indagini della serie francese che segue le vicende del comandante di polizia Renoir.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Dalla politica al grande sport, ecco i principali appuntamenti sulle altre reti:

Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania (21:20 – 00:18) – Giusy Buscemi torna a interpretare Vanina Guarrasi nella prima puntata della seconda stagione, tra nuovi casi e fantasmi del passato.

– (21:20 – 00:18) – Giusy Buscemi torna a interpretare Vanina Guarrasi nella prima puntata della seconda stagione, tra nuovi casi e fantasmi del passato. Italia 1 – Lazio – Atalanta (20:48 – 23:02) – Calcio in diretta: una sfida decisiva per le zone alte della classifica.

– (20:48 – 23:02) – Calcio in diretta: una sfida decisiva per le zone alte della classifica. Rete 4 – Realpolitik (21:33 – 00:57) – Approfondimento giornalistico sui temi più caldi della politica nazionale.

– (21:33 – 00:57) – Approfondimento giornalistico sui temi più caldi della politica nazionale. La7 – Una giornata particolare (21:15 – 23:30) – Aldo Cazzullo racconta la vita di San Francesco nel contesto storico dell’epoca.

– (21:15 – 23:30) – Aldo Cazzullo racconta la vita di San Francesco nel contesto storico dell’epoca. TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:30 – 23:00) – La sfida tra ristoratori fa tappa in una nuova località italiana.

– (21:30 – 23:00) – La sfida tra ristoratori fa tappa in una nuova località italiana. Nove – Il codice Da Vinci (21:45 – 00:35) – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller tratto dal bestseller di Dan Brown.

– (21:45 – 00:35) – Tom Hanks interpreta Robert Langdon nel thriller tratto dal bestseller di Dan Brown. Canale 20 – Deep Impact (21:08 – 23:28) – Film catastrofico che narra la minaccia di una cometa in rotta di collisione con la Terra.

– (21:08 – 23:28) – Film catastrofico che narra la minaccia di una cometa in rotta di collisione con la Terra. Iris – Collateral (21:13 – 23:40) – Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller notturno ambientato tra le strade di Los Angeles.

– (21:13 – 23:40) – Tom Cruise e Jamie Foxx in un thriller notturno ambientato tra le strade di Los Angeles. La7 Cinema – Quel che resta del giorno (21:15 – 23:50) – Anthony Hopkins ed Emma Thompson in un intenso dramma sui rimpianti e il senso del dovere.

I film di questa sera in TV – mercoledì 4 marzo 2026

La selezione cinematografica di oggi permette di scegliere tra generi molto diversi tra loro:

Il mio nome è Riccardo Cocciante (Rai 1): per chi cerca un racconto d’autore sulla musica italiana.

(Rai 1): per chi cerca un racconto d’autore sulla musica italiana. Il codice Da Vinci (Nove): un viaggio tra simbolismo e misteri storici.

(Nove): un viaggio tra simbolismo e misteri storici. Collateral (Iris): un noir metropolitano diretto da Michael Mann.

(Iris): un noir metropolitano diretto da Michael Mann. Deep Impact (Canale 20): un classico del cinema sci-fi e disaster.

(Canale 20): un classico del cinema sci-fi e disaster. Quel che resta del giorno (La7 Cinema): un’opera raffinata sulla nobiltà d’animo e il tempo perduto.

I film su Sky mercoledì 4 marzo 2026

Per gli abbonati Sky, la serata offre titoli recenti e successi cult: