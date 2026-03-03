Mercoledì 4 marzo, su Rai 2, è in onda la prima puntata di Stasera tutto è possibile 2026. Il format è condotto, per l’ottava edizione consecutiva, da Stefano De Martino.

Stasera tutto è possibile 2026 prima puntata, sette puntate in onda per altrettante settimane su Rai 2

Stasera tutto è possibile arriva, nel 2026, al traguardo della dodicesima edizione. Tratto da Anything goes creato da Satisfaction the Television Agency, la trasposizione italiana è curata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time e dalla Endemol Shine Italia.

Lo show si svolge presso l’Auditorium Rai di Napoli. L’edizione è composta da un totale di sette puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time della seconda rete della TV di Stato. Inoltre, è possibile seguire tali appuntamenti in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Ogni puntata ha un tema differente, sul quale vertono i vari giochi. L’argomento del debutto è Back STEP, omaggio alla trasmissione che torna in programmazione ad un anno di distanza dall’ultimo ciclo di appuntamenti, che ha chiuso con un’ottima media di 2 milioni e 200 mila spettatori, con il 15% di share.

L’imitazione di Gerry Scotti ed il resto del cast fisso

Stefano De Martino, a Stasera tutto è possibile 2026, può contare sul sostegno di un folto cast fisso, presente tutte le settimane. Esso è composto dai comici Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, a cui si aggiunge, per alcune puntate, Biagio Izzo.

Confermata la presenza di Vincenzo De Lucia, mentre la novità è l’arrivo dell’imitatore Claudio Lauretta. In occasione dell’esordio del 4 marzo, quest’ultimo interpreta Gerry Scotti. Presenti, anche in questa nuova edizione, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

Stasera tutto è possibile 2026 prima puntata, la Stanza Inclinata

A Stasera tutto è possibile 2026, i vip si cimentano in vari giochi. A tal proposito è confermata la Stanza Inclinata, vero e proprio simbolo del format. Tale ambiente ha un pavimento inclinato di 22,5 gradi e costringe i protagonisti a fare i conti con le loro capacità di equilibrio ed improvvisazione. Confermate, poi, altre sfide da sempre apprezzate dai fan dello show, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo.

In occasione della prima puntata del 4 marzo, Stefano De Martino accoglie, in studio, Lorella Cuccarini, fra le professoresse di canto di Amici. Spazio a Brenda Lodigiani, conduttrice di Bake Off Italia e fra gli ospiti della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il parterre di protagonisti è completato dall’attore Peppe Iodice e da Mariasole Pollio, attrice e conduttrice.