La programmazione di stasera in TV, venerdì 6 marzo 2026, mette in primo piano lo sport internazionale e il grande cinema d’azione. Il palinsesto offre una varietà di generi che spaziano dalle cerimonie olimpiche ai thriller d’autore.

Su Rai 1 si svolge la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina, un evento istituzionale e sportivo di rilievo mondiale. Italia 1 punta invece sullo spettacolo ad alta quota con Top Gun: Maverick. Su Rai 2 è possibile seguire il film biografico House of Gucci, mentre Canale 5 propone un nuovo appuntamento con la serie turca Io sono Farah. Di seguito, i dettagli della serata.

Stasera in TV venerdì 6 marzo 2026: I canali Rai

Le reti Rai dedicano la prima serata a eventi speciali e pellicole premiate dalla critica:

Rai 1 – Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina (19:55 – 22:00) – Diretta dell’evento inaugurale che dà il via alle competizioni invernali.

– (19:55 – 22:00) – Diretta dell’evento inaugurale che dà il via alle competizioni invernali. Rai 2 – House of Gucci (21:20 – 00:05) – Lady Gaga e Adam Driver interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci nel dramma diretto da Ridley Scott.

– (21:20 – 00:05) – Lady Gaga e Adam Driver interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci nel dramma diretto da Ridley Scott. Rai 3 – La pelle del mondo (21:25 – 23:40) – Pellicola d’autore che analizza tematiche sociali contemporanee.

– (21:25 – 23:40) – Pellicola d’autore che analizza tematiche sociali contemporanee. Rai Movie – The Hurt Locker (21:10 – 23:25) – Il film di Kathryn Bigelow pluripremiato agli Oscar incentrato sul lavoro di un’unità di artificieri in Iraq.

– (21:10 – 23:25) – Il film di Kathryn Bigelow pluripremiato agli Oscar incentrato sul lavoro di un’unità di artificieri in Iraq. Rai 4 – The Island (21:22 – 22:59) – Thriller sci-fi diretto da Michael Bay che esplora il tema della clonazione umana.

– (21:22 – 22:59) – Thriller sci-fi diretto da Michael Bay che esplora il tema della clonazione umana. Rai Premium – Il commissario Ricciardi (21:20 – 23:10) – Proseguono le indagini ambientate nella Napoli degli anni ’30 con Lino Guanciale.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove

Dall’informazione all’intrattenimento satirico, ecco le proposte delle altre emittenti:

Italia 1 – Top Gun: Maverick (21:27 – 23:57) – Tom Cruise torna nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell in questo sequel di enorme successo.

– (21:27 – 23:57) – Tom Cruise torna nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell in questo sequel di enorme successo. Canale 5 – Io sono Farah (21:21 – 22:19) – Continua il racconto della complessa vita di Farah nella serie turca di successo.

– (21:21 – 22:19) – Continua il racconto della complessa vita di Farah nella serie turca di successo. Rete 4 – Quarto grado (21:33 – 00:57) – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più attuali.

– (21:33 – 00:57) – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più attuali. La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Diego Bianchi e la sua squadra propongono l’analisi satirica della settimana politica e sociale.

– (21:15 – 01:00) – Diego Bianchi e la sua squadra propongono l’analisi satirica della settimana politica e sociale. TV8 – MasterChef Italia (21:30 – 23:00) – La competizione culinaria entra nelle fasi decisive con le prove degli aspiranti chef.

– (21:30 – 23:00) – La competizione culinaria entra nelle fasi decisive con le prove degli aspiranti chef. Nove – Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Maurizio Crozza analizza l’attualità italiana attraverso le sue numerose imitazioni.

– (21:30 – 23:20) – Maurizio Crozza analizza l’attualità italiana attraverso le sue numerose imitazioni. Canale 20 – 47 Ronin (21:10 – 23:31) – Keanu Reeves in un fantasy d’azione ispirato alla leggenda dei samurai giapponesi.

– (21:10 – 23:31) – Keanu Reeves in un fantasy d’azione ispirato alla leggenda dei samurai giapponesi. Iris – Corda tesa (21:16 – 23:37) – Clint Eastwood interpreta un ispettore di polizia impegnato nella caccia a un serial killer.

– (21:16 – 23:37) – Clint Eastwood interpreta un ispettore di polizia impegnato nella caccia a un serial killer. La7 Cinema – L’impero del sole (21:15 – 00:05) – Il capolavoro di Steven Spielberg ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

I film consigliati di questa sera – venerdì 6 marzo 2026

Per chi sceglie di trascorrere la serata con il cinema, le opzioni spaziano tra diverse epoche e stili:

Top Gun: Maverick (Italia 1): ideale per chi cerca adrenalina e spettacolari riprese aeree.

(Italia 1): ideale per chi cerca adrenalina e spettacolari riprese aeree. House of Gucci (Rai 2): un racconto intenso tra moda, potere e cronaca nera.

(Rai 2): un racconto intenso tra moda, potere e cronaca nera. L’impero del sole (La7 Cinema): un classico intramontabile sulla sopravvivenza e la crescita.

(La7 Cinema): un classico intramontabile sulla sopravvivenza e la crescita. The Hurt Locker (Rai Movie): un film di guerra crudo e realistico sulla psicologia del pericolo.

I film su Sky venerdì 6 marzo 2026

Gli abbonati Sky possono scegliere tra anteprime recenti e grandi successi del passato: