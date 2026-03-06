La programmazione di stasera in TV, venerdì 6 marzo 2026, mette in primo piano lo sport internazionale e il grande cinema d’azione. Il palinsesto offre una varietà di generi che spaziano dalle cerimonie olimpiche ai thriller d’autore.
Su Rai 1 si svolge la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina, un evento istituzionale e sportivo di rilievo mondiale. Italia 1 punta invece sullo spettacolo ad alta quota con Top Gun: Maverick. Su Rai 2 è possibile seguire il film biografico House of Gucci, mentre Canale 5 propone un nuovo appuntamento con la serie turca Io sono Farah. Di seguito, i dettagli della serata.
Stasera in TV venerdì 6 marzo 2026: I canali Rai
Le reti Rai dedicano la prima serata a eventi speciali e pellicole premiate dalla critica:
- Rai 1 – Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina (19:55 – 22:00) – Diretta dell’evento inaugurale che dà il via alle competizioni invernali.
- Rai 2 – House of Gucci (21:20 – 00:05) – Lady Gaga e Adam Driver interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci nel dramma diretto da Ridley Scott.
- Rai 3 – La pelle del mondo (21:25 – 23:40) – Pellicola d’autore che analizza tematiche sociali contemporanee.
- Rai Movie – The Hurt Locker (21:10 – 23:25) – Il film di Kathryn Bigelow pluripremiato agli Oscar incentrato sul lavoro di un’unità di artificieri in Iraq.
- Rai 4 – The Island (21:22 – 22:59) – Thriller sci-fi diretto da Michael Bay che esplora il tema della clonazione umana.
- Rai Premium – Il commissario Ricciardi (21:20 – 23:10) – Proseguono le indagini ambientate nella Napoli degli anni ’30 con Lino Guanciale.
Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove
Dall’informazione all’intrattenimento satirico, ecco le proposte delle altre emittenti:
- Italia 1 – Top Gun: Maverick (21:27 – 23:57) – Tom Cruise torna nel ruolo di Pete “Maverick” Mitchell in questo sequel di enorme successo.
- Canale 5 – Io sono Farah (21:21 – 22:19) – Continua il racconto della complessa vita di Farah nella serie turca di successo.
- Rete 4 – Quarto grado (21:33 – 00:57) – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più attuali.
- La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Diego Bianchi e la sua squadra propongono l’analisi satirica della settimana politica e sociale.
- TV8 – MasterChef Italia (21:30 – 23:00) – La competizione culinaria entra nelle fasi decisive con le prove degli aspiranti chef.
- Nove – Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Maurizio Crozza analizza l’attualità italiana attraverso le sue numerose imitazioni.
- Canale 20 – 47 Ronin (21:10 – 23:31) – Keanu Reeves in un fantasy d’azione ispirato alla leggenda dei samurai giapponesi.
- Iris – Corda tesa (21:16 – 23:37) – Clint Eastwood interpreta un ispettore di polizia impegnato nella caccia a un serial killer.
- La7 Cinema – L’impero del sole (21:15 – 00:05) – Il capolavoro di Steven Spielberg ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.
I film consigliati di questa sera – venerdì 6 marzo 2026
Per chi sceglie di trascorrere la serata con il cinema, le opzioni spaziano tra diverse epoche e stili:
- Top Gun: Maverick (Italia 1): ideale per chi cerca adrenalina e spettacolari riprese aeree.
- House of Gucci (Rai 2): un racconto intenso tra moda, potere e cronaca nera.
- L’impero del sole (La7 Cinema): un classico intramontabile sulla sopravvivenza e la crescita.
- The Hurt Locker (Rai Movie): un film di guerra crudo e realistico sulla psicologia del pericolo.
I film su Sky venerdì 6 marzo 2026
Gli abbonati Sky possono scegliere tra anteprime recenti e grandi successi del passato:
- Blood Father – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Mel Gibson interpreta un ex detenuto che cerca di proteggere la figlia da una banda di trafficanti.
- The Bourne Ultimatum – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Terzo capitolo della saga con Matt Damon nei panni dell’agente Jason Bourne.
- Jumanji: The Next Level – Sky Cinema Family HD (21:00) – Avventura per tutta la famiglia con Dwayne Johnson e Jack Black.
- Immortals – Sky Cinema Action HD (21:00) – Un fantasy epico ispirato alla mitologia greca e alla lotta tra Teseo e i Titani.
- Crawl – Sky Cinema Suspense HD (21:00) – Horror claustrofobico ambientato durante un uragano in Florida.
- Proposta indecente – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Il celebre dramma sentimentale con Robert Redford e Demi Moore.
- Casablanca Beats – Sky Cinema Drama HD (21:00) – Un racconto potente sul ruolo della musica e dell’hip hop come riscatto sociale.