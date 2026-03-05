Giovedì 5 marzo, dalle 21:15 su Sky Uno, è andata in onda la finale di MasterChef Italia 15, che abbiamo seguito in diretta. Nella serata, i quattro finalisti Matteo Rinaldi, Carlotta, Dounia e Teo si sono fronteggiati con l’obiettivo di vincere l’ambito titolo di migliore chef amatoriale italiano. La vittoria, alla fine, è andata a Teo.

A decretare il nome del vincitore c’è la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. A Teo vanno i 100 mila euro del montepremi, oltre che la possibilità di pubblicare un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

L’ospite della finale di MasterChef 15, che abbiamo seguito in diretta, è lo chef Norbert Niederkofler, vincitore di 3 Stelle Michelin ed 1 Stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico.

MasterChef Italia 15 diretta finale, la Mystery Box

Sono le 21:16 e prende il via ufficialmente la finale di MasterChef Italia 15. Una clip ripercorre i momenti più importanti ed intensi dell’edizione, poi si parte con la gara. I “Fantastici 4“, definizione dei finalisti coniata da Giorgio Locatelli, devono affrontare, in primis, l’ultima Mystery Box dell’anno. Il protagonista di tale manche l’ospite Norbert Niederkofler. In palio c’è il primo posto nella finalissima.

Gli sfidanti si cimentano con la filosofia Cook the Mountain, ovvero una cucina ecosostenibile, che si basa sulle materie prime che si trovano nei territori d’alta quota. La ricetta è il Pesce gatto al kefir ed ha, come ingrediente principale, il Pesce gatto, un pesce d’acqua dolce d’allevamento. L’ospite racconta, mostra e fa assaggiare la sua preparazione ai concorrenti, che devono tentare di replicare fedelmente quanto fatto da Niederkofler. Lo chef tri-stellato gira molto fra i banchi dei finalisti e li aiuta, assaggiando e dispensando suggerimenti. Dounia pare essere colei maggiormente in difficoltà, specie con le tempistiche per la cottura che per l’impiattamento. Tutti, alla fine, riescono a terminare la prova.

Nella finale di MasterChef Italia 15 iniziano gli assaggi. La prima a presentare ciò che ha fatto è Dounia: il pesce è poco cotto. Matteo Rinaldi ha cotto bene la carne, ma il sapore è un po’ squilibrato. Complimenti per Carlotta, che però ha sfilettato male il pesce. Teo, infine, ha fatto un buon lavoro, ma ha sbagliato l’impiattamento. La giuria ha scelto: Teo è il primo finalista.

L’Invention Test

La nostra diretta della finale di MasterChef Italia 15 prosegue. È il momento dell’Invention Test, al termine del quale due partecipanti sono eliminati. Lo chef Norbert Niederkofler mostra tre piatti: gnocco di rapa rossa con il rafano, coregone condito con le bacche di sambuco e la pajata condita con una salsa di rosa canina.

Gli chef devono cucinare dei piatti mantenendo la medesima filosofia ed ingredienti dei tre piatti dell’ospite. A Teo il compito di decidere quali di questi piatti assegnare ai concorrenti ancora in gioco. Rapa rossa e rafano vanno a Carlotta, il coregone e sambuco a Matteo Rinaldi e la pajata con la rosa canina a Dounia. Per completare le loro preparazioni, i finalisti hanno svariati ingredienti di montagna a disposizione, dal formaggio Graukase al fieno. Carlotta, che ha problemi con la gelatina di rapa, usa la Green Pin, grazie alla quale ottiene un bonus di tempo di dieci minuti.

Iniziano gli assaggi. È destino è il nome del piatto di Carlotta: si tratta di una gelatina di rapa accompagnata da un’insalatina con barbabietola e rafano. Coraggione è il titolo assegnato da Teo alla sua proposta: una tartare di coregone. Dounia, invece, ha scelto di omaggiare la madre con il piatto Grazie mamma: una crema di patate di montagna con la pajata cotta in padella col burro ed un crumble.

Nel complesso, tutti i tre finalisti hanno fatto un buon lavoro. Quarta classificata è Dounia, che non ha cotto abbastanza la carne. Terzo classificato è Matteo Rinaldi, mentre Carlotta vola in finalissima.

MasterChef Italia 15 diretta finale, il duello conclusivo

La finale di MasterChef Italia 15 arriva alla fase conclusiva. Si svolge il faccia a faccia fra Teo e Carlotta. Come avviene oramai da anni, i due concorrenti devono ideare e cucinare un menù in grado di riassumere il loro percorso nel cooking show. I due finalisti ricevono la visita di famigliari ed amici.

I protagonisti presentano il menù, formato da antipasto, un primo, un secondo ed un dolce. Quello di Teo si chiama Tutto di me, racconto auto-biografico mediante la cucina. Carlotta, invece, ha scelto L’equilibrio nel gusto, per portare avanti la sua filosofia secondo la quale il gusto sta nell’essenzialità. I due finalisti sono impegnati ai fornelli quando ricevono una visita da Chiara Pavan, che assegna loro un compito a sorpresa: cucinare un ulteriore nuovo piatto, ovvero l’amuse bouche, piccola porzione gourmet da servire prima degli antipasti, con dei gigli di San Giuseppe. In cambio, i concorrenti ricevono 30 minuti in più.

Iniziano gli assaggi. Carlotta ha fritto i fiori, farciti con ricotta di capra e cetriolo. Teo risponde con dei petali cotti al forno con un aceto di mirtilli. L’antipasto di Carlotta si chiama Illusione: si tratta di una panzanella di pomodoro. Teo rilancia con Il primo chiodo: si tratta di un Chawanmushi, sorta di budino al vapore tipico del Giappone.

Il vincitore è Teo

La finale di MasterChef Italia procede. Il primo di Carlotta è Vitamì, piatto di cappelletti con il formaggio blu di capra, dedicato al fidanzato. Teo rilancia con Confronto, risotto alla zucca con pesce gatto e fragoline, affumicato con legno di ciliegio. Altro imprevisto: arriva lo chef Giancarlo Perbellini, che si unisce ai giudici per l’assaggio del secondo. Di conseguenza, i finalisti devono preparare quattro porzioni e non più tre.

Teo serve il secondo: Il coraggio di cambiare, coscia e petto di piccione con purea di topinambur e patate. Carlotta punta su Umani selvatico, filetto di cinghiale e barbabietola. Si termina con i dolci. Teo cucina La ciliegina sulla torta, semifreddo a base di yogurt e mascarpone, con ciliegia marinata con l’aceto balsamico. Carlotta, quasi allo scadere del tempo, porta ai giudici Sottovoce, lingotto al cioccolato fondente ripieno di un semifreddo al mascarpone ed accompagnato da una spuma di caffè.

I giudici, dopo essersi consultati a lungo, emettono il loro verdetto. Il vincitore di MasterChef Italia 15 è Teo. Originario di Molgora, in provincia di Lecco, ha 23 anni ed è uno studente di International Marketing. Sogna di diventare un private chef e trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro.