Stasera in TV, mercoledì 18 marzo 2026, la prima serata offre una programmazione molto varia che accontenta ogni tipo di spettatore, spaziando tra fiction di successo, intrattenimento leggero e grandi pellicole cinematografiche. Su Rai 1 torna l’amatissima serie Morgane – Detective geniale, con la protagonista pronta a risolvere nuovi casi intricati grazie al suo intuito fuori dal comune. Parallelamente, su Canale 5, prosegue la seconda stagione della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania, che trascina il pubblico tra i misteri e il fascino della Sicilia. Gli amanti del grande schermo possono scegliere tra titoli iconici come Jack Reacher: Punto di non ritorno, il cult 1997 fuga da New York e la comicità travolgente di Checco Zalone in Quo vado?. Anche l’offerta Sky garantisce una selezione di qualità per una serata all’insegna del relax.

Stasera in TV mercoledì 18 marzo 2026: Rai

La rete ammiraglia Rai punta sulla quarta stagione di Morgane – Detective geniale. La trama vede la protagonista affrontare sfide personali e professionali sempre più complesse, mantenendo quel mix di ironia e genialità che ha conquistato milioni di fan. Su Rai 2, Stefano De Martino guida una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, il comedy show dove gli ospiti si mettono in gioco tra prove fisiche e improvvisazioni esilaranti. Rai 3 dedica la serata al servizio pubblico con Federica Sciarelli in Chi l’ha visto?, approfondendo casi di scomparsa e misteri ancora irrisolti. Per chi cerca il brivido, Rai 4 propone il thriller You’ll Never Find Me – Nessuna via d’uscita, un racconto claustrofobico ambientato durante una tempesta.

Rai 1 – Morgane – Detective geniale (21:30 – 22:40) – Serie TV

– (21:30 – 22:40) – Serie TV Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:30 – 00:10) – Intrattenimento

– (21:30 – 00:10) – Intrattenimento Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Attualità

– (21:20 – 00:00) – Attualità Rai 4 – You’ll Never Find Me (21:19 – 22:59) – Film

– (21:19 – 22:59) – Film Rai 5 – Gli occhi del musicista (21:23 – 22:41) – Documentari

– (21:23 – 22:41) – Documentari Rai Movie – Ténor – La grande occasione (21:10 – 22:50) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5, Giusy Buscemi interpreta magistralmente Vanina Guarrasi in Vanina – Un vicequestore a Catania. In questo episodio, la protagonista deve bilanciare la caccia ai criminali con i fantasmi del suo passato che tornano a tormentarla. Italia 1 risponde con l’appuntamento settimanale de Le Iene, tra inchieste graffianti e servizi di intrattenimento. Rete 4 offre uno sguardo attento alla politica internazionale con Realpolitik, mentre su TV8 scende in campo il grande calcio europeo con la sfida tra Liverpool e Galatasaray. Il Nove, invece, propone uno speciale curato da Walter Veltroni intitolato Le emozioni che abbiamo vissuto, un viaggio nella memoria collettiva italiana attraverso immagini e racconti d’epoca.

Rete 4 – Realpolitik (21:34 – 01:00) – Informazione

– (21:34 – 01:00) – Informazione Canale 5 – Vanina – Un vicequestore a Catania (21:21 – 00:31) – Fiction

– (21:21 – 00:31) – Fiction Italia 1 – Le Iene (21:15 – 01:25) – Intrattenimento

– (21:15 – 01:25) – Intrattenimento La7 – La giusta distanza (21:15 – 23:30) – Talk Show

– (21:15 – 23:30) – Talk Show TV8 – Liverpool – Galatasaray (21:00 – 23:00) – Sport

– (21:00 – 23:00) – Sport Nove – Walter Veltroni Speciale (21:30 – 23:50) – Cultura

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta del digitale terrestre si conferma ricca di alternative valide. Su Canale 20, Tom Cruise torna nei panni dell’ex investigatore militare in Jack Reacher: Punto di non ritorno, un action adrenalinico che non concede tregua. Iris propone un pezzo di storia del cinema con 1997 fuga da New York, il capolavoro di John Carpenter con Kurt Russell nei panni di Jena Plissken. Per le famiglie, Mediaset 27 trasmette La famiglia Addams, la commedia dark che diverte grandi e piccini. Su Cine 34, invece, spazio alla risata con Quo vado?, la pellicola dei record che analizza con ironia il mito del posto fisso in Italia. Infine, La7 Cinema punta sulla commozione con Lion – La strada verso casa, una storia vera di ricerca e identità.

Canale 20 – Jack Reacher: Punto di non ritorno (21:10 – 23:38) – Film

– (21:10 – 23:38) – Film Iris – 1997 fuga da New York (21:13 – 23:20) – Film

– (21:13 – 23:20) – Film Cielo – Acts of Violence (21:20 – 23:15) – Film

– (21:20 – 23:15) – Film Mediaset 27 – La famiglia Addams (21:10 – 23:19) – Film

– (21:10 – 23:19) – Film La7 Cinema – Lion – La strada verso casa (21:15 – 23:25) – Film

– (21:15 – 23:25) – Film Cine 34 – Quo vado? (21:10 – 23:02) – Film

I film di questa sera in TV (mercoledì 18 marzo 2026)

La proposta cinematografica di questa sera soddisfa ogni palato. Dagli amanti dell’azione pura ai ricercatori di storie profonde, la scelta è vastissima. Spicca Prime su La 5, una commedia romantica brillante con Uma Thurman e Meryl Streep che esplora le complicazioni amorose tra generazioni diverse. Per chi preferisce il cinema d’autore mescolato alla musica, Rai Movie presenta Ténor – La grande occasione, un racconto di riscatto attraverso l’opera lirica. Ecco i titoli principali:

Jack Reacher: Punto di non ritorno su Canale 20

su Canale 20 1997 fuga da New York su Iris

su Iris Lion – La strada verso casa su La7 Cinema

su La7 Cinema Quo vado? su Cine 34

su Cine 34 Prime su La 5

su La 5 Ténor – La grande occasione su Rai Movie

Programmi Sky

Sky arricchisce la serata con produzioni originali e serie cult internazionali. Su Sky Uno HD debutta il nuovo show culinario Foodish, mentre Sky Atlantic HD ripropone l’epopea criminale di Walter White in Breaking Bad. Per chi ama l’azione dei soccorritori americani, Sky Serie trasmette i nuovi episodi di Fire Country. Gli appassionati di cronaca nera possono sintonizzarsi su Sky Crime per Delitti a circuito chiuso, mentre Sky Arte celebra la grande musica d’autore italiana con 33 giri Italian masters.

Sky Uno HD – Foodish (21:15 – 22:25) – Intrattenimento

– (21:15 – 22:25) – Intrattenimento Sky Atlantic HD – Breaking Bad (21:15 – 22:10) – Serie TV

– (21:15 – 22:10) – Serie TV Sky Serie HD – Fire Country (21:15 – 22:05) – Serie TV

– (21:15 – 22:05) – Serie TV Sky Investigation HD – Delitti in Paradiso (21:15 – 22:05) – Serie TV

– (21:15 – 22:05) – Serie TV Sky Arte HD – 33 giri Italian masters (21:15 – 22:10) – Documentari

I film su Sky mercoledì 18 marzo 2026

La selezione cinematografica di Sky per questo mercoledì è davvero eccezionale. Codice d’onore su Sky Cinema Due HD mette in scena un duello attoriale leggendario tra Tom Cruise e Jack Nicholson in un’aula di tribunale militare. Chi cerca lo spettacolo puro può scegliere Moonfall su Sky Cinema Collection HD, dove la Luna minaccia di schiantarsi sulla Terra in un disaster movie mozzafiato. Per una serata romantica, Notting Hill su Sky Cinema Romance HD rimane la scelta perfetta, mentre La migliore offerta di Giuseppe Tornatore regala atmosfere cariche di mistero e arte. Infine, Cattivissimo me 3 garantisce risate e divertimento per i più piccoli su Sky Cinema Family HD.