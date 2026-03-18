Mercoledì 18 marzo, su Canale 5, è in onda la terza puntata di Vanina Un vicequestore a Catania 2. La fiction prende il via alle ore 21:50 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 terza puntata, regista e dove è girata

Realizzata dalla Palomar (A Mediawan Company) in collaborazione con la RTI, la fiction si avvia, con l’appuntamento odierno, verso il finale di stagione, previsto nel prime time di Canale 5 il prossimo 25 marzo.

La sceneggiatura della serie, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi Editore, è firmata da Leonardo Marini con Debora Alessi, Carlotta Massimi e Cristina Cassar Scalia.

Tiepidi gli ascolti che ha ottenuto il titolo fino a questo momento. I due episodi proposti hanno tenuto compagnia ad una media di poco meno di 1 milione ed 900 mila spettatori, con il 13,3% di share.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 terza puntata, la trama

Al centro della trama torna il personaggio di Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi e chiamata a risolvere svariati casi di omicidio nelle zone che circondano Catania.

Questa settimana, la protagonista ed il resto della squadra devono lavorare ad una vicenda che ha scosso profondamente tutta la comunità. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per Sant’Agata, una delle ricorrenze più importanti e partecipate della città, è rinvenuto un cadavere. In particolare, il corpo privo di vita è stato posizionato all’interno della tradizionale Carrozza del Senato, simbolo della ricorrenza.

Chi è la vittima

I primi accertamenti delle forze dell’ordine, durante Vanina Un vicequestore a Catania 2, permettono di scoprire l’identità. La vittima è Vasco Nocera, ricco viveur molto conosciuto in città. I primi sospetti portano a Sergia, la giovane amante di Vasco, di cui si sono perse le tracce subito dopo l’omicidio. Secondo la protagonista, però, si tratta di una pista investigativa errata e per cercare la verità decide di indagare a fondo sulla vita della vittima. Intanto, Vanina è sempre più in difficoltà con Adriano, al quale continua a tenere nascosta la verità in merito alla paternità della figlia.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Vanina Un vicequestore a Catania 2.