Mercoledì 8 aprile, su Rai 1, è in onda l’ultima (per ora) di una lunga serie di repliche di Pretty Woman. Un cult del cinema mondiale che la Rai propone per l’ennesima volta e che evidenzia la volontà, della TV di Stato, di non contro-programmare Stasera tutto è possibile.

Rai 1 repliche Pretty Woman, un cult che ha debuttato, sul piccolo schermo, nel 1992

Pretty Woman, pellicola diretta da Garry Marshall, compie quest’anno trentasei anni. Nei cinema mondiali, infatti, ha debuttato nel 1992 e subito è divenuto un successo.

A fronte dei 14 milioni di euro spesi per la produzione, il film ha guadagnato dai botteghini degli Stati Uniti oltre 178 milioni di dollari. In tutto il mondo, invece, l’incasso ha superato i 463 milioni di dollari.

Due anni dopo, nel 1992, il film Pretty Woman ha debuttato su Rai 1 ottenendo ascolti da record, con oltre 10 milioni di telespettatori e una share del 37,08%.

Rai 1 repliche Pretty Woman, gli ascolti continuano ad essere positivi

La Rai, a partire da quella prima visione, ha deciso di trasformare Pretty Woman in un vero e proprio cult del proprio palinsesto. Ed è così che la pellicola è stata riproposta, nei decenni, più di trenta volte, sia su Rai 1 che su Rai 2, in prima serata ma anche di pomeriggio.

Dal 2019, la TV di Stato ha deciso di trasmettere il film almeno una volta all’anno. Sempre, o quasi, gli ascolti sono stati molto positivi. Ad esempio, Pretty Woman è andato in onda, su Rai 1, il 28 maggio dello scorso anno. Nonostante su Canale 5 ci fosse una puntata inedita de L’Isola dei Famosi, la pellicola con Richard Gere e Julia Roberts ha comunque vinto la serata, con una share del 15,8%.

La mossa conservatrice della Rai per evitare la concorrenza interna

La scelta di proporre Pretty Woman, probabilmente, potrebbe anche essere dovuta alla volontà di non creare una concorrenza tutta insita alla TV di Stato. Dopo la chiusura per ascolti bassi di Morgane Detective Geniale, sull’ammiraglia sono trasmessi, il mercoledì, una serie di film cult. Il 1° aprile è toccato a Un Padre, oggi a Pretty Woman e, il 15 aprile prossimo, toccherà a Sister Act Una svitata in abito da suora.

La scelta (saggia) è quella di evitare la messa in onda di film o fiction in prima visione per non scontrarsi con Stasera tutto è possibile. Lo show di Stefano De Martino, su Rai 2, sta ricevendo ottimi ascolti, con una media di 2 milioni e 200 mila spettatori, con il 16,3% di share. Un successo notevole, dunque, che ha convinto la Rai a mettere a punto una programmazione tv prudente sull’ammiraglia.