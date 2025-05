Mercoledì 28 maggio, su Rai 1 è in onda uno dei re delle repliche televisive italiane, ovvero il film Pretty Woman. Il cult, con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere, è fra i titoli più spesso riproposti dall’ammiraglia Rai.

Pretty Woman repliche, la messa in onda in prima visione risale al 1992

Pretty Woman, prodotto da Touchstone Pictures e diretto dal compianto Gary Marshall, è stato rilasciato, nelle sale cinematografiche del nostro paese, nel mese di luglio del 1990.

Sin da subito, le pellicola ha ottenuto un enorme successo, sia per ciò che concerne la critica che per gli incassi al botteghino. Realizzare la produzione, infatti, ha avuto un costo di 14 milioni di dollari, mentre gli incassi registrati sono stati, considerando il dato mondiale, superiori ai 473 milioni di dollari.

I telespettatori italiani hanno dovuto attendere due anni prima di poter assistere al film in televisione. La messa in onda in chiaro e in prima visione, infatti, risale al 13 aprile del 1992.

Pretty Woman repliche, quella odierna è la 32esima riproposizione televisiva

Dal giorno della messa in onda in chiaro alla prima replica di Pretty Woman passano due anni. Dal 1994, però, il titolo è stato più volte riproposto, divenendo uno dei film maggiormente trasmessi dalla TV di Stato.

Quella di oggi è la 32esima replica di Pretty Woman, la 30esima in prima serata su Rai 1. Negli ultimi sei anni, ovvero dal 2019 al 2024, la Rai ha mandato in onda il film con cadenza annuale. L’anno scorso è stato proposto sempre il 28 maggio, ottenendo comunque ottimi ascolti, a dimostrazione della forza della pellicola.

In una serata decisamente ricca di controprogrammazione, fra Le Iene, Il Volo Tutti per uno e Donne sull’orlo di una crisi di nervi, la pellicola ha comunque appassionato più di due milioni e mezzo di spettatori con il 14,9% di share. Un dato che ha permesso, a Rai 1, di essere la seconda rete più vista della serata.

Le voci su un sequel e le dichiarazioni di Richard Gere

Da anni si rincorrono le voci riguardanti un possibile sequel di Pretty Woman. Sul tema, poche settimane fa, è intervenuto, per la prima volta, l’attore protagonista Richard Gere, che non ha escluso completamente l’idea, a patto che “il film abbia una buona sceneggiatura“.

Decisamente più scettica, invece, è l’altra protagonista del film, ovvero Julia Roberts. L’attrice, in passato, ha più volte escluso il ritorno sul set, sostenendo di essere oramai troppo in là con gli anni per prestare il volto all’amata Vivian. L’ipotesi di un sequel appare decisamente complicata, dunque, e l’impressione è che i tanti fan della pellicola debbano, almeno per ora, accontentarsi delle repliche.