La programmazione di stasera in TV, giovedì 9 aprile 2026, offre un ventaglio di proposte estremamente ricco, ideale per soddisfare ogni tipologia di telespettatore. Su Rai 1 debutta un nuovo capitolo della fiction italiana con Uno sbirro in Appennino, un progetto che mescola sapientemente toni polizieschi e ambientazioni rurali. Contemporaneamente, Canale 5 punta tutto sul divertimento e sulla leggerezza con lo show Stanno tutti invitati, un appuntamento che promette risate e grandi ospiti internazionali. Per gli amanti della settima arte, il digitale terrestre propone titoli di assoluto rilievo come il kolossal storico Pearl Harbor, l’adrenalinico Sleepless – Il giustiziere e il misterioso Il codice da Vinci. Questa serata si preannuncia fondamentale per gli amanti della qualità televisiva, garantendo un mix perfetto tra informazione d’attualità e intrattenimento puro per tutta la famiglia.

Stasera in TV giovedì 9 aprile 2026: l’offerta Rai

La rete ammiraglia della TV di Stato propone Uno sbirro in Appennino, una serie che approfondisce le indagini di un maresciallo alle prese con i segreti di una piccola comunità montana. Il racconto si distingue per una fotografia mozzafiato che valorizza il territorio italiano, rendendo la location una vera protagonista della narrazione. Su Rai 2, l’informazione resta al centro del palinsesto con Ore 14 Sera, dove Milo Infante analizza i fatti di cronaca nera più scottanti degli ultimi giorni, avvalendosi di esperti e inviati sul campo. Rai 3 invece punta sulla raffinatezza di Geppi Cucciari e il suo Splendida Cornice, un varietà culturale capace di mescolare satira e approfondimento in modo brillante.

Per quanto riguarda i canali tematici, Rai 4 trasmette i nuovi episodi della serie d’azione S.W.A.T., focalizzata sulle missioni ad alto rischio di una squadra speciale di Los Angeles. Su Rai 5, gli appassionati di musica possono seguire il documentario A Modo Mio, dedicato all’iconica Patty Pravo, mentre Rai Movie propone il cult poliziesco Shaft. Infine, Rai Premium ripropone le interviste graffianti di Francesca Fagnani nel celebre format Belve. La varietà dei generi proposti conferma l’impegno della Rai nel coprire ogni esigenza informativa e ludica del pubblico GEO locale.

Rai 1 – Uno sbirro in Appennino (21:30 – 22:35) – Fiction

(21:30 – 22:35) – Fiction Rai 2 – Ore 14 Sera (21:20 – 00:30) – Attualità

(21:20 – 00:30) – Attualità Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Varietà

(21:20 – 00:00) – Varietà Rai 4 – S.W.A.T. (21:18 – 21:59) – Serie TV

(21:18 – 21:59) – Serie TV Rai 5 – A Modo Mio – Patty Pravo (21:22 – 22:58) – Musica

(21:22 – 22:58) – Musica Rai Movie – Shaft (21:10 – 22:50) – Film

(21:10 – 22:50) – Film Rai Premium – Belve (21:10 – 23:55) – Talk

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle reti Mediaset spicca l’energia di Stanno tutti invitati su Canale 5, uno show corale che riunisce i volti più noti dello spettacolo per una serata all’insegna dei giochi e delle performance musicali. Su Rete 4, Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio, dando voce alle proteste dei cittadini e ai dibattiti politici più accesi della settimana. Italia 1, invece, soddisfa la voglia di cinema adrenalinico con Sleepless – Il giustiziere, un thriller dove Jamie Foxx interpreta un poliziotto corrotto costretto a una corsa contro il tempo per salvare il proprio figlio dalle grinfie della malavita organizzata.

Spostandoci su La7, Corrado Formigli presenta Piazzapulita, un pilastro del giornalismo d’inchiesta italiano che stasera approfondisce scenari economici e crisi internazionali. TV8 dedica lo spazio del prime time allo sport internazionale con la sfida tra Porto e Nottingham Forest, un match imperdibile per gli amanti del grande calcio europeo. Sul Nove prosegue il successo di Only Fun – Comico Show, con una carrellata di monologhi e sketch che coinvolgono i migliori talenti della risata italiana. In tal modo, le reti generaliste assicurano un’alternativa costante tra svago e riflessione critica.

Rete 4 – Dritto e rovescio (21:32 – 00:54) – News

(21:32 – 00:54) – News Canale 5 – Stanno tutti invitati (21:20 – 00:44) – Show

(21:20 – 00:44) – Show Italia 1 – Sleepless – Il giustiziere (21:26 – 23:18) – Film

(21:26 – 23:18) – Film La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Informazione

(21:15 – 01:00) – Informazione TV8 – Porto – Nottingham Forest (21:00 – 23:00) – Calcio

(21:00 – 23:00) – Calcio Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Cabaret

I film di questa sera in TV (giovedì 9 aprile 2026)

Il grande cinema domina i canali minori del digitale terrestre, offrendo perle cinematografiche che attraversano decenni di storia. Mediaset 27 trasmette Pearl Harbor, il drammatico affresco di Michael Bay che ripercorre l’attacco giapponese alla base americana durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Canale 20, gli spettatori possono immergersi nel fantasy con La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, terzo capitolo della saga che sposta l’azione tra le leggende dell’antica Cina. Inoltre, Iris celebra le arti marziali con il capolavoro I 3 dell’operazione drago, l’ultima e iconica prova di Bruce Lee prima della sua prematura scomparsa.

Per chi preferisce storie di riscatto civile, TV2000 propone A civil action, con John Travolta nel ruolo di un avvocato che sfida i giganti dell’industria chimica per difendere la salute di una piccola città. La7 Cinema risponde con La regola del gioco, un thriller giornalistico intenso basato su fatti reali che svelano gli oscuri segreti della CIA. Infine, Cine 34 propone la serie Ultimo, omaggio al celebre capitano dei Carabinieri. Queste proposte garantiscono una serata di alta qualità per chiunque desideri scoprire o rivedere titoli fondamentali del panorama GEO cinematografico globale.

Pearl Harbor su Mediaset 27

su Sleepless – Il giustiziere su Italia 1

su La mummia su Canale 20

su I 3 dell’operazione drago su Iris

su A civil action su TV2000

su La regola del gioco su La7 Cinema

su Shaft su Rai Movie

I film e i programmi su Sky giovedì 9 aprile 2026

La piattaforma satellitare Sky arricchisce il giovedì con anteprime e grandi ritorni. Su Sky Cinema Collection HD prosegue la maratona dedicata ai thriller con Il codice da Vinci, basato sul best-seller di Dan Brown che ha rivoluzionato il genere del mistero religioso. Sky Cinema Uno HD trasmette invece Giorni di tuono, dove la velocità delle corse automobilistiche si intreccia con una storia di competizione e coraggio. Su Sky Cinema Due HD, il pubblico può ritrovare le atmosfere urbane e notturne di I guerrieri della notte, un film che ha segnato un’epoca grazie al suo stile inconfondibile.

Sul fronte dell’intrattenimento, Sky Uno propone una nuova tappa di Pechino Express, la gara tra coppie di viaggiatori in terre lontane che mette a dura prova resistenza e spirito di adattamento. Sky Crime continua a scavare nelle pieghe della cronaca nera italiana con il documentario sulla Banda della Magliana, mentre Sky Arte dedica la serata alla figura enigmatica di Goya. La programmazione Sky si conferma dunque un punto di riferimento per chi cerca contenuti esclusivi e approfondimenti tematici di alto profilo culturale.

Giorni di tuono su Sky Cinema Uno HD

su I guerrieri della notte su Sky Cinema Due HD

su Il codice da Vinci su Sky Cinema Collection HD

su xXx – Il ritorno di Xander Cage su Sky Cinema Action HD

su L’esercito delle 12 scimmie su Sky Cinema Suspense HD

su Sex and the City su Sky Cinema Romance HD

su Nuovomondo su Sky Cinema Drama HD

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