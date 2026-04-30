La serata del Primo Maggio si accende con il tradizionale appuntamento musicale che celebra la Festa dei Lavoratori, un evento che unisce piazze reali e virtuali in un unico grande coro. Tuttavia, l’offerta televisiva nazionale non si limita alle celebrazioni sindacali. Il palinsesto odierno propone infatti un ventaglio di scelte estremamente vario, spaziando dalle inchieste giornalistiche di cronaca nera ai grandi blockbuster cinematografici hollywoodiani, fino al ritorno della satira politica più graffiante. Chi desidera seguire le performance degli artisti in tempo reale può sfruttare le potenzialità del digitale, collegandosi alla diretta streaming su Rai 3, la rete che ospita l’evento centrale e più atteso dell’intera giornata.

Stasera in TV venerdì 1 maggio 2026: l’offerta delle reti Rai

Su Rai 1 la serata accoglie il cinema sentimentale con la pellicola Someone like you – L’eco del cuore, in onda alle 21:30. Questo racconto emozionante narra la storia di un giovane architetto che, dopo la perdita della donna amata, intraprende un viaggio alla ricerca della persona che ha ricevuto il cuore della sua compagna tramite un trapianto, scoprendo una connessione che supera i confini della morte.

Rai 2 punta invece sulla serialità internazionale di successo con un nuovo episodio di Delitti in Paradiso alle 21:20. Il detective Neville Parker affronta un nuovo e intricato enigma sotto il sole dei Caraibi, cercando di risolvere un omicidio che sembra impossibile tra le spiagge di Saint Marie. L’evento clou della programmazione nazionale resta però su Rai 3, che dalle 20:00 trasmette la seconda parte del Concerto del Primo Maggio. Il tradizionale live da Roma presenta un parterre di artisti d’eccezione, alternando sul palco le leggende della musica leggera italiana alle nuove promesse dell’indie e del pop contemporaneo, in una maratona musicale che unisce generazioni diverse sotto il segno del lavoro e dei diritti.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove: intrattenimento e approfondimento

Su Canale 5 l’azione raggiunge l’apice con i supereroi della Marvel. Alle 21:25 va in onda il capitolo conclusivo della trilogia record d’incassi, Spider-Man: No Way Home. In questa avventura, Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange per nascondere la sua identità segreta, scatenando involontariamente il Multiverso e richiamando nemici leggendari provenienti da altre dimensioni.

Italia 1 propone una serata dedicata allo stile e alla competizione professionale con l’intramontabile Il diavolo veste Prada, in onda alle 21:50. Meryl Streep interpreta la glaciale Miranda Priestly, direttrice di una prestigiosa rivista di moda che mette a dura prova la tenacia della giovane assistente Andrea Sachs, interpretata da Anne Hathaway. Rete 4 preferisce invece l’approfondimento giornalistico con Gianluigi Nuzzi, che conduce una nuova puntata di Quarto grado alle 21:32, focalizzandosi sui casi giudiziari più caldi del momento.

Per quanto riguarda le altre emittenti, La7 trasmette in Prima Tv un nuovo appuntamento con Propaganda Live (21:15), dove Diego Bianchi analizza l’attualità sociale con il suo inconfondibile stile satirico. Su TV8 scendono in campo gli aspiranti chef con le sfide di MasterChef Italia alle 21:40, mentre sul Nove la comicità di Maurizio Crozza domina la serata con I migliori Fratelli di Crozza alle 21:30, ripercorrendo le imitazioni più iconiche dei politici italiani.

I film di questa sera in TV venerdì 1 maggio 2026: le reti tematiche

Il grande cinema d’autore e d’azione conquista le frequenze dei canali tematici. Su Iris va in onda l’intenso Sully con Tom Hanks alle 21:15, diretto da Clint Eastwood. La trama ricostruisce l’incredibile ammaraggio di emergenza sul fiume Hudson compiuto dal pilota Chesley Sullenberger nel 2009, salvando la vita a tutti i passeggeri a bordo. Canale 20 propone invece l’action thriller tutto al femminile Secret Team 355 alle 21:19, dove un gruppo di agenti segrete internazionali collabora per recuperare un’arma tecnologica pericolosissima.

Il canale Venti punta sul capolavoro di Quentin Tarantino, Kill Bill – Volume 1 alle 21:15, una storia di vendetta epica e stilizzata. Su Cielo torna la commedia britannica cult Full Monty – Squattrinati organizzati (21:15), un racconto sociale ironico su un gruppo di operai disoccupati che decidono di inventarsi un nuovo mestiere. La5 propone in Prima Tv il film Pane al limone con semi di papavero alle 21:10, una storia di sorellanza e segreti familiari ambientata a Maiorca. Completano l’offerta Hollywood Party su Rai Movie e il dramma italiano Giorni e nuvole su La7d alle 21:05.

I titoli su Sky venerdì 1 maggio 2026: tra blockbuster e cult

Brad Pitt interpreta il ruolo principale nell’adrenalinico Bullet Train su Sky Cinema Uno. Il film narra di un assassino sfortunato che deve recuperare una valigetta su un treno ad alta velocità giapponese, affrontando nemici letali in uno spazio ristretto. La fantascienza cult torna protagonista con Ritorno al futuro, dove Marty McFly viaggia nel tempo grazie alla leggendaria DeLorean di Doc Brown. Per chi preferisce la tensione psicologica, il palinsesto offre No Other Choice – Non c’è altra scelta, un thriller che costringe i protagonisti a decisioni drastiche per la sopravvivenza.

Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann interpretano Gli ultimi saranno ultimi, una pellicola che riflette sulle fatiche del mondo del lavoro contemporaneo. Su Sky Cinema Collection va in onda Fire Squad – Incubo di fuoco, un omaggio all’eroismo dei pompieri basato su una tragica storia vera. Il catalogo si arricchisce inoltre con il thriller cupo Cult Killer, la commedia degli equivoci Modalità aereo e il primo capitolo della saga erotica Cinquanta sfumature di grigio su Sky Cinema Passion, garantendo una serata ricca di emozioni per ogni spettatore.