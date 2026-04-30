Giovedì 30 aprile debutta, su Food Network, l’edizione Pazzi di Dolci 2026. La trasmissione è fruibile dalle ore 22:00 circa, sulla rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Pazzi di Dolci 2026, chi sono i conduttori

La società che ha curato la realizzazione di Pazzi di Dolci 2026 è la Casta Diva, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. La trasmissione è proposta con cadenza settimanale nel prime time del giovedì. Gli appuntamenti, subito dopo la messa in onda televisiva, sono resi disponibili in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Non cambia la coppia di conduttori di Pazzi di Dolci 2026. Al timone dello show, infatti, è confermato il pasticcere Tommaso Foglia, famoso sul piccolo schermo soprattutto per essere uno dei giudici di Bake Off Italia. Al suo fianco torna Ida Di Filippo, amata agente immobiliare di Casa a prima vista. Insieme, Foglia e Di Filippo hanno guidato, poche settimane fa, le nuove puntate di A scuola di dolcezza, show anch’esso proposto su Food Network.

Un viaggio alla scoperta delle migliori pasticcerie italiane

Tommaso Foglia e Ida Di Filippo, durante Pazzi di Dolci 2026, riprendono il loro viaggio per l’Italia alla scoperta delle migliori pasticcerie del nostro paese. Un percorso con diverse tappe e ricco di tante, deliziose preparazioni: i conduttori, dialogando con vari esperti del settore, hanno la possibilità di ammirare e degustare alcuni fra i dolci tipici del nostro paese.

In ogni puntata, i due conduttori incontrano un gruppo di amici o di parenti, ovvero i Pazzi di Dolci, che accompagnano i protagonisti nelle loro pasticcerie preferite. Qui, fra aneddoti divertenti e segreti culinari, gustano i dolci. Durante le nuove puntate, lo show tocca svariate località situate in Campania, in Molise e in Abruzzo.

Pazzi di Dolci 2026, i conduttori aprono le porte delle loro case

Durante Pazzi di Dolci 2026 sono previste due puntate speciali, nelle quali Tommaso Foglia e Ida Di Filippo si recano nei loro luoghi di origine. Una volta qui, accolgono le telecamere del format all’interno delle loro case, cimentandosi ai fornelli insieme alle loro famiglie.

In occasione della prima puntata, in onda il 30 aprile, la trasmissione visita i territori posti fra Angri e Pagani, cittadine con circa 34 mila abitanti ciascuna, entrambe poste in provincia di Salerno. Due le ricette analizzate. La prima è il tradizionale babà, proposto però nella variate in vasocottura, che prevede la realizzazione della pietanza direttamente nei barattoli di vetro. La seconda preparazione protagonista è la veneziana, lievitato ricoperto di zucchero e glassa alla mandorla.