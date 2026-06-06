Nel giorno in cui avrebbe festeggiato il 90esimo compleanno, la Rai omaggia Pippo Baudo. Il padre fondatore della televisione italiana, scomparso lo scorso anno, è al centro di una serie di speciali proposti sulle reti della TV di Stato.

Rai Pippo Baudo 90esimo compleanno, un conduttore capace di unire le generazioni

L’omaggio Rai a Pippo Baudo è doveroso, considerando l’enorme importanza che il conduttore ha avuto per lo sviluppo dello spettacolo italiano. Nato in Sicilia nel 1936,inizia il suo lungo percorso professionale negli anni ’60, all’interno della Rai, dove si è sviluppata la quasi totalità della sua carriera. Nel ’66 debutta con Settevoci ed acquisisce enorme popolarità, che lo porta, due anni dopo, sul palco del Festival di Sanremo.

Quello fra Baudo e il Festival sarà uno dei legami più forti dello spettacolo italiano. Il conduttore, infatti, ha guidato ben diciassette edizioni, stracciando ogni record di ascolti e trasformando la manifestazione nello show ancora oggi più importante dello spettacolo italiano.

In onda fino al 2021, Pippo Baudo ha saputo unire le generazioni e ha lanciato alcuni dei grandi nomi del panorama musicale e televisivo attuale, da Giorgia a Laura Pausini, passando per Lorella Cuccarini ed Eros Ramazzotti.

Il documentario in onda sabato pomeriggio su Rai 1

L’omaggio Rai a Pippo Baudo inizia sabato 6 giugno. Su Rai 1, dalle 17:00, parte Mister TV: Pippo Baudo Story. Curato da Leonardo Metalli, lo speciale analizza la storia del conduttore anche grazie alle testimonianze di coloro che lo conoscevano, a partire dagli amici di Catania e Musumeci, il suo paese di origine al quale è sempre stato molto legato.

Rai Pippo Baudo 90esimo compleanno, l’offerta di Rai Storia

Ma la gran parte degli speciali per l’omaggio a Pippo Baudo nel giorno del 90esimo compleanno sono in onda su Rai Storia. Domenica 7 giugno, dalle ore 12:00, è in onda un appuntamento ad hoc di Italiani di Enrico Salvatori che ripercorre oltre mezzo secolo di carriera televisiva. Durante lo speciale è possibile rivedere alcuni dei momenti più importanti di Baudo, come quello del 1° gennaio del 2000, quando, su Rai 3, è incaricato di inaugurare il nuovo secolo. Nel 2003, invece, Baudo è il cerimoniere delle celebrazioni per i 50 anni della televisione italiana.

Alle 13:00 è possibile rivedere un contributo dal programma del 1971 La freccia d’oro, condotto da Pippo Baudo con Loretta Goggi. Alle 17:00, per Storia della TV, è riproposta la puntata Domenica è sempre domenica, mentre alle 19:30 parte I Sanremo di Pippo Baudo, che propone un focus sul rapporto fra il conduttore e il Festival. Infine, alle 23:45, è possibile rivedere l’intervista che Pippo Baudo ha effettuato, durante Spacca15, a Pier Paolo Pasolini.