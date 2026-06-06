È stata una delle novità più interessanti dello scorso autunno e ora avrà, ufficialmente, una seconda edizione. Amazon Prime Video, infatti, ha confermato Roast in Peace 2, annunciando le novità e il cast di comici e di celebrità.

Roast in Peace 2, la conduzione ancora affidata a Michela Giraud

Realizzato dalla Stand By Me, che ha lavorato con la collaborazione di Prime Video, il format è condotto, ancora una volta, da Michela Giraud. La comica ha già fatto gli onori di casa durante la prima edizione, distribuita sulla piattaforma streaming in ottobre. Ad oggi, non si conoscono le date esatte di messa in onda degli appuntamenti della seconda edizione. Con ogni probabilità, comunque, saranno rilasciati in autunno.

Non cambia il meccanismo di fondo dello show. Partecipano, infatti, cinque personaggi celebri del mondo dello sport, della televisione e della musica, che hanno la possibilità di assistere al loro funerale. A celebrare la cerimonia funebre vi sono dei comici, chiamati ad effettuare brevi monologhi nei quali prendono di mira il vip di turno. Quest’ultimo, al termine, può rispondere, mettendo in atto la propria vendetta. La novità della seconda edizione consiste nel coinvolgimento, in ogni puntata, di un ospite a sorpresa, legato in qualche modo alla celebrità di cui si svolge il funerale.

Chi sono i comici

Le novità, in Roast in Peace 2, riguardano anche il cast dei comici. Rispetto allo scorso anno sono confermati solamente Eleazaro Rossi e Stefano Rapone, mentre sono assenti Beatrice Arnera, Edoardo Ferrario e Corrado Nuzzo con Maria Di Biase.

Al loro posto vi sono due nuove arrivi. Il primo è quello di Martina Catuzzi, attrice e stand up comedian che il pubblico ha già avuto la possibilità di seguire nello show In & Out Niente di Serio. Il secondo nuovo comico è Max Angioni, da diverso tempo co-conduttore de Le Iene.

Roast in Peace 2, le celebrità coinvolte

Le celebrità che hanno accettato di partecipare come vittime di Roast in Peace 2 sono cinque. In primis c’è Fedez, che dunque torna su Prime Video dopo l’esperienza da conduttore, durata alcune edizioni, di LOL. Ci sono la conduttrice Simona Ventura, al timone del Grande Fratello lo scorso autunno, e Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico e opinionista. Coinvolta, nella trasmissione, anche l’attrice Asia Argento. Infine è celebrato il funerale di Alessandro Borghese, chef e conduttore di svariati programmi televisivi, fra cui Celebrity Chef e 4 Ristoranti.