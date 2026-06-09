I palinsesti televisivi propongono una ricca varietà di programmi, grandi inchieste, intrattenimento e importanti novità cinematografiche. Serata ideale per rilassarsi davanti allo schermo scegliendo tra i grandi classici e le nuove visioni. Vediamo l’offerta completa della serata partendo da Rai 1.
Stasera in TV mercoledì 10 giugno 2026, Rai
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Rai 1 – 21:30: Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro (Serie TV)
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Rai 2 – 21:20: La Sottile Linea Della Vendetta (Intrattenimento)
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Rai 3 – 21:15: Chi L’Ha Visto? (Intrattenimento)
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Rai 4 – 21:19: Delitti in Paradiso (Serie TV – Prima Tv)
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Rai 5 – 21:15: On Body – Richard Siegal (Ragazzi E Musica)
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Rai Movie – 21:19: The Holdovers – Lezioni di vita (Film)
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Rai Premium – 21:20: Le libere donne (Serie TV)
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Rete 4 – 21:34: Realpolitik (Informazione)
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Canale 5 – 21:20: Superkaraoke (Intrattenimento – Prima Tv)
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Italia 1 – 21:28: The Assassin (Serie TV)
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La7 – 21:15: Lezioni di mafie (Intrattenimento – Prima Tv)
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TV8 – 21:40: Quattro matrimoni (Intrattenimento)
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Nove – 21:30: Femmine contro maschi (Mondo E Tendenze)
I film di questa sei in tv mercoledì 10 giugno 2026
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20 – 21:13: Le streghe di Eastwick
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Iris – 21:11: Knockout – Resa dei conti
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Cine34 – 21:15: Il piacere è tutto mio
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La5 – 21:10: City of Angels – Citta’ degli angeli
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Ventitré – 21:10: Machine Gun Preacher
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La7d – 21:00: Il delitto matteotti
I film su Sky mercoledì 10 giugno 2026
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My Mother’s Wedding (Sky Cinema Uno) – Tre sorelle tornano nella casa d’infanzia per il terzo matrimonio della madre e affrontano vecchi nodi irrisolti.
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21 grammi: Il peso dell’anima (Sky Cinema Drama) – Un tragico incidente unisce le vite e i destini di tre persone molto diverse tra loro.
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Indiana Jones e il tempio maledetto (Sky Cinema Action) – L’archeologo più famoso del cinema parte per l’India alla ricerca di una pietra sacra e per liberare dei bambini schiavi.
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Giu’ per il tubo (Sky Cinema Family) – Un topo domestico d’alta società finisce accidentalmente nelle fogne di Londra scoprendo un mondo frenetico.
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Scontro tra titani (Sky Cinema Sci-Fi) – Il semidio Perseo affronta mostri mitologici per salvare una principessa e sconfiggere il temibile dio degli inferi Ade.
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Chi è senza peccato – The Dry (Sky Cinema Suspense) – Un agente federale torna nella sua città natale per un funerale e riapre un vecchio caso irrisolto.
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Il s*o degli angeli (Sky Cinema Comedy) – Un sacerdote riceve in eredità uno stravagante locale a Lugano scoprendo che si tratta di una casa d’appuntamenti.
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Il tenente ottomano (Sky Cinema Romance) – Una tenace infermiera americana parte per una missione medica nell’Impero Ottomano proprio alla vigilia della prima guerra mondiale.
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Siccità (Sky Cinema Due) – Roma affronta una drammatica mancanza d’acqua mentre le vite di diversi personaggi si intrecciano tra sete e riscatto.
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Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno) – Un timido autista di scuolabus si ritrova coinvolto in un equivoco mafioso a causa della sua incredibile somiglianza con un boss.
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Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Collection) – Una scia di omicidi misteriosi colpisce i membri facoltosi della tribù Osage scatenando una complessa indagine dell’FBI.