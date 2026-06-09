Stasera in tv mercoledì 10 giugno 2026
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Stasera in TV mercoledì 10 giugno 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
10 Giugno 2026 3 Minuti di lettura
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I palinsesti televisivi propongono una ricca varietà di programmi, grandi inchieste, intrattenimento e importanti novità cinematografiche. Serata ideale per rilassarsi davanti allo schermo scegliendo tra i grandi classici e le nuove visioni. Vediamo l’offerta completa della serata partendo da Rai 1.

Stasera in TV mercoledì 10 giugno 2026, Rai

  • Rai 1 – 21:30: Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro (Serie TV)

  • Rai 2 – 21:20: La Sottile Linea Della Vendetta (Intrattenimento)

  • Rai 3 – 21:15: Chi L’Ha Visto? (Intrattenimento)

  • Rai 4 – 21:19: Delitti in Paradiso (Serie TV – Prima Tv)

  • Rai 5 – 21:15: On Body – Richard Siegal (Ragazzi E Musica)

  • Rai Movie – 21:19: The Holdovers – Lezioni di vita (Film)

  • Rai Premium – 21:20: Le libere donne (Serie TV)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

  • Rete 4 – 21:34: Realpolitik (Informazione)

  • Canale 5 – 21:20: Superkaraoke (Intrattenimento – Prima Tv)

  • Italia 1 – 21:28: The Assassin (Serie TV)

  • La7 – 21:15: Lezioni di mafie (Intrattenimento – Prima Tv)

  • TV8 – 21:40: Quattro matrimoni (Intrattenimento)

  • Nove – 21:30: Femmine contro maschi (Mondo E Tendenze)

I film di questa sei in tv mercoledì 10 giugno 2026

  • 20 – 21:13: Le streghe di Eastwick

  • Iris – 21:11: Knockout – Resa dei conti

  • Cine34 – 21:15: Il piacere è tutto mio

  • La5 – 21:10: City of Angels – Citta’ degli angeli

  • Ventitré – 21:10: Machine Gun Preacher

  • La7d – 21:00: Il delitto matteotti

I film su Sky mercoledì 10 giugno 2026

  • My Mother’s Wedding (Sky Cinema Uno) – Tre sorelle tornano nella casa d’infanzia per il terzo matrimonio della madre e affrontano vecchi nodi irrisolti.

  • 21 grammi: Il peso dell’anima (Sky Cinema Drama) – Un tragico incidente unisce le vite e i destini di tre persone molto diverse tra loro.

  • Indiana Jones e il tempio maledetto (Sky Cinema Action) – L’archeologo più famoso del cinema parte per l’India alla ricerca di una pietra sacra e per liberare dei bambini schiavi.

  • Giu’ per il tubo (Sky Cinema Family) – Un topo domestico d’alta società finisce accidentalmente nelle fogne di Londra scoprendo un mondo frenetico.

  • Scontro tra titani (Sky Cinema Sci-Fi) – Il semidio Perseo affronta mostri mitologici per salvare una principessa e sconfiggere il temibile dio degli inferi Ade.

  • Chi è senza peccato – The Dry (Sky Cinema Suspense) – Un agente federale torna nella sua città natale per un funerale e riapre un vecchio caso irrisolto.

  • Il s*o degli angeli (Sky Cinema Comedy) – Un sacerdote riceve in eredità uno stravagante locale a Lugano scoprendo che si tratta di una casa d’appuntamenti.

  • Il tenente ottomano (Sky Cinema Romance) – Una tenace infermiera americana parte per una missione medica nell’Impero Ottomano proprio alla vigilia della prima guerra mondiale.

  • Siccità (Sky Cinema Due) – Roma affronta una drammatica mancanza d’acqua mentre le vite di diversi personaggi si intrecciano tra sete e riscatto.

  • Johnny Stecchino (Sky Cinema Uno) – Un timido autista di scuolabus si ritrova coinvolto in un equivoco mafioso a causa della sua incredibile somiglianza con un boss.

  • Killers of the Flower Moon (Sky Cinema Collection) – Una scia di omicidi misteriosi colpisce i membri facoltosi della tribù Osage scatenando una complessa indagine dell’FBI.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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