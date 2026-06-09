Sono iniziate di recente le riprese di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3. La Rai, dunque, ha confermato il titolo con protagonista il legale che ha il volto di Massimiliano Gallo.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3 riprese, il set dovrebbe durare circa tre mesi

Le riprese di Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3 si svolgono in Campania. In particolare, i set, per la terza stagione di fila, sono montati a Salerno e in diverse aree dei territori adiacenti. Al momento, non si hanno delle date certe. Come ha confermato lo stesso Massimiliano Gallo, attore che tornerà a interpretare il protagonista Vincenzo Malinconico, le riprese dovrebbero durare circa tre mesi, con la fine prevista intorno alla metà di ottobre.

Considerata tale scadenza, è difficile pensare che la terza stagione andrà in onda nel prossimo autunno. Più probabile, invece, è che possa essere proposta solamente all’inizio del prossimo anno.

Dovrebbe essere confermato il cast di protagonisti

Per quel che concerne il cast di attori, nella terza stagione della fiction, che sarà trasmessa nel prime time di Rai 1 e in streaming su Rai Play, non dovrebbero esserci particolari novità. Dovrebbero tornare, sul set del titolo, Teresa Saponangelo e Francesco Di Leva, che interpretano rispettivamente Nives Cervi, ex moglie di Malinconico, e il camorrista Amodio Tricarico, spalla destra del protagonista nella risoluzione dei vari casi.

Dovrebbe tornare, inoltre, anche Giulia Bevilacqua, che ha debuttato nella seconda stagione con il personaggio della giornalista Clelia Cusati, che ha instaurato, con il personaggio principale, un travagliato rapporto professionale e umano.

Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3 riprese, cambia il regista

Se non sono previste novità nel cast di attori, lo stesso non si può dire per la regia. Per la terza stagione di fila, infatti, cambia il regista della fiction. Dopo Alessandro Angelini nel debutto e Luca Miniero nel secondo capitolo, i prossimi appuntamenti saranno diretti da Cosimo Gomez. Quest’ultimo, dietro alla macchina da presa di titoli come Io e Spotty e Il mio nome è vendetta, vanta sei candidature ai David di Donatello e due ai Nastri d’Argento.

Come riporta l’Ansa, l’attore Massimiliano Gallo ha mostrato grande entusiasmo all’idea di poter tornare a prestare il volto a Vincenzo Malinconico: “Siamo pronti finalmente per le riprese di Vincenzo Malinconico, segno di un successo ormai consolidato. Sono particolarmente contento, perché è uno dei personaggi che vesto più volentieri e quindi ripartire per questa nuova avventura è incredibilmente bello“.