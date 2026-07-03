Stasera in tv sabato 4 luglio 2026
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Stasera in TV sabato 4 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
4 Luglio 2026 3 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, sabato 4 luglio 2026? La serata è segnata dai Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, con l’ottavo di finale tra Paraguay e Francia. Su Canale 5 torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, mentre Rai 2 propone il thriller Veleno in alta quota.

Tra le altre proposte spiccano il film Piedone d’Egitto su Rai 3, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8, l’inchiesta Delitti in famiglia sul Nove e tanti film sui canali Rai e Mediaset.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:35Notti Mondiali. Approfondimento, commenti e analisi in vista dell’ottavo di finale dei Mondiali.
  • Rai 1, ore 22:40Mondiali di calcio 2026: Paraguay-Francia. La sfida a eliminazione diretta in programma a Philadelphia.
  • Canale 5, ore 21:21Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano una nuova replica dello storico show.
  • Rai 2, ore 21:20Veleno in alta quota. Thriller ambientato su un aereo, dove un’assistente di volo deve affrontare una situazione drammatica.
  • TV8, ore 21:40Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Lo chef è tra le colline dell’Astigiano per la sfida dedicata agli agnolotti del Plin.
  • Nove, ore 21:30Delitti in famiglia. Stefano Nazzi ricostruisce il caso Carretta.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:35Notti Mondiali – Approfondimento sportivo.
  • Rai 1, ore 22:40Mondiali di calcio 2026: Paraguay-Francia – Ottavi di finale.
  • Rai 2, ore 21:20Veleno in alta quota – Film thriller.
  • Rai 3, ore 21:25Piedone d’Egitto – Film con Bud Spencer ed Enzo Cannavale.
  • Rai 4, ore 21:19Influencers – Film horror e thriller.
  • Rai 5, ore 21:20Edipo a Colono – Teatro.
  • Rai Movie, ore 21:10Runaway – Film di fantascienza con Tom Selleck.
  • Rai Premium, ore 21:10Amore criminale – Storie vere e approfondimento.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:34La Promessa – Tre episodi della soap spagnola.
  • Canale 5, ore 21:21Ciao Darwin – Show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
  • Italia 1, ore 21:28Il ragazzo e la tigre – Film d’avventura per tutta la famiglia.
  • 20, ore 20:54Lo smoking – Film d’azione e commedia con Jackie Chan.
  • Iris, ore 21:14Cellular – Thriller con Chris Evans e Kim Basinger.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 20:35In Onda – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.
  • La7, ore 22:40The Manchurian Candidate – Film thriller con Denzel Washington e Meryl Streep.
  • TV8, ore 21:40Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida tra ristoratori dell’Astigiano.
  • Nove, ore 21:30Delitti in famiglia – Il caso Carretta raccontato da Stefano Nazzi.

I film di stasera in TV sabato 4 luglio 2026

  • Veleno in alta quota – Rai 2, ore 21:20. Un’assistente di volo si ritrova coinvolta in un incubo subito dopo il decollo.
  • Piedone d’Egitto – Rai 3, ore 21:25. Il commissario Rizzo indaga tra Napoli e l’Egitto in uno dei film più amati con Bud Spencer.
  • Il ragazzo e la tigre – Italia 1, ore 21:28. Un giovane orfano tenta di salvare un cucciolo di tigre tra le valli dell’Himalaya.
  • Lo smoking – 20, ore 20:54. Jackie Chan scopre che uno smoking tecnologico può trasformarlo in un agente speciale.
  • Cellular – Iris, ore 21:14. Un ragazzo riceve una telefonata da una donna rapita e cerca di salvarla prima che sia troppo tardi.
  • Runaway – Rai Movie, ore 21:10. Un poliziotto specializzato in robot difettosi affronta un pericoloso criminale.

I film su Sky Cinema sabato 4 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Buona giornata. Commedia italiana corale diretta da Carlo Vanzina.
  • Sky Cinema Uno, ore 22:45Transcendence. Thriller fantascientifico con Johnny Depp.
  • Sky Cinema CollectionVenom. Al via il ciclo dedicato all’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy.

Stasera in TV, sabato 4 luglio: la scelta migliore

La proposta centrale della serata è il calcio dei Mondiali di calcio 2026, con Paraguay-Francia su Rai 1. Per chi cerca intrattenimento leggero c’è Ciao Darwin su Canale 5, mentre TV8 punta sulla cucina con 4 Ristoranti.

Tra i film, le alternative più interessanti sono Piedone d’Egitto su Rai 3, Il ragazzo e la tigre su Italia 1 e il thriller Cellular su Iris.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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