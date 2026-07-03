Cosa vedere stasera in TV, sabato 4 luglio 2026? La serata è segnata dai Mondiali di calcio 2026 su Rai 1, con l’ottavo di finale tra Paraguay e Francia. Su Canale 5 torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, mentre Rai 2 propone il thriller Veleno in alta quota.

Tra le altre proposte spiccano il film Piedone d’Egitto su Rai 3, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8, l’inchiesta Delitti in famiglia sul Nove e tanti film sui canali Rai e Mediaset.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:35 – Notti Mondiali . Approfondimento, commenti e analisi in vista dell’ottavo di finale dei Mondiali.

– . Approfondimento, commenti e analisi in vista dell’ottavo di finale dei Mondiali. Rai 1, ore 22:40 – Mondiali di calcio 2026: Paraguay-Francia . La sfida a eliminazione diretta in programma a Philadelphia.

– . La sfida a eliminazione diretta in programma a Philadelphia. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin . Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano una nuova replica dello storico show.

– . Paolo Bonolis e Luca Laurenti guidano una nuova replica dello storico show. Rai 2, ore 21:20 – Veleno in alta quota . Thriller ambientato su un aereo, dove un’assistente di volo deve affrontare una situazione drammatica.

– . Thriller ambientato su un aereo, dove un’assistente di volo deve affrontare una situazione drammatica. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Lo chef è tra le colline dell’Astigiano per la sfida dedicata agli agnolotti del Plin.

– . Lo chef è tra le colline dell’Astigiano per la sfida dedicata agli agnolotti del Plin. Nove, ore 21:30 – Delitti in famiglia. Stefano Nazzi ricostruisce il caso Carretta.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:35 – Notti Mondiali – Approfondimento sportivo.

– – Approfondimento sportivo. Rai 1, ore 22:40 – Mondiali di calcio 2026: Paraguay-Francia – Ottavi di finale.

– – Ottavi di finale. Rai 2, ore 21:20 – Veleno in alta quota – Film thriller.

– – Film thriller. Rai 3, ore 21:25 – Piedone d’Egitto – Film con Bud Spencer ed Enzo Cannavale.

– – Film con Bud Spencer ed Enzo Cannavale. Rai 4, ore 21:19 – Influencers – Film horror e thriller.

– – Film horror e thriller. Rai 5, ore 21:20 – Edipo a Colono – Teatro.

– – Teatro. Rai Movie, ore 21:10 – Runaway – Film di fantascienza con Tom Selleck.

– – Film di fantascienza con Tom Selleck. Rai Premium, ore 21:10 – Amore criminale – Storie vere e approfondimento.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – La Promessa – Tre episodi della soap spagnola.

– – Tre episodi della soap spagnola. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin – Show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

– – Show con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Italia 1, ore 21:28 – Il ragazzo e la tigre – Film d’avventura per tutta la famiglia.

– – Film d’avventura per tutta la famiglia. 20, ore 20:54 – Lo smoking – Film d’azione e commedia con Jackie Chan.

– – Film d’azione e commedia con Jackie Chan. Iris, ore 21:14 – Cellular – Thriller con Chris Evans e Kim Basinger.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.

– – Attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese. La7, ore 22:40 – The Manchurian Candidate – Film thriller con Denzel Washington e Meryl Streep.

– – Film thriller con Denzel Washington e Meryl Streep. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La sfida tra ristoratori dell’Astigiano.

– – La sfida tra ristoratori dell’Astigiano. Nove, ore 21:30 – Delitti in famiglia – Il caso Carretta raccontato da Stefano Nazzi.

I film di stasera in TV sabato 4 luglio 2026

Veleno in alta quota – Rai 2, ore 21:20. Un’assistente di volo si ritrova coinvolta in un incubo subito dopo il decollo.

– Rai 2, ore 21:20. Un’assistente di volo si ritrova coinvolta in un incubo subito dopo il decollo. Piedone d’Egitto – Rai 3, ore 21:25. Il commissario Rizzo indaga tra Napoli e l’Egitto in uno dei film più amati con Bud Spencer.

– Rai 3, ore 21:25. Il commissario Rizzo indaga tra Napoli e l’Egitto in uno dei film più amati con Bud Spencer. Il ragazzo e la tigre – Italia 1, ore 21:28. Un giovane orfano tenta di salvare un cucciolo di tigre tra le valli dell’Himalaya.

– Italia 1, ore 21:28. Un giovane orfano tenta di salvare un cucciolo di tigre tra le valli dell’Himalaya. Lo smoking – 20, ore 20:54. Jackie Chan scopre che uno smoking tecnologico può trasformarlo in un agente speciale.

– 20, ore 20:54. Jackie Chan scopre che uno smoking tecnologico può trasformarlo in un agente speciale. Cellular – Iris, ore 21:14. Un ragazzo riceve una telefonata da una donna rapita e cerca di salvarla prima che sia troppo tardi.

– Iris, ore 21:14. Un ragazzo riceve una telefonata da una donna rapita e cerca di salvarla prima che sia troppo tardi. Runaway – Rai Movie, ore 21:10. Un poliziotto specializzato in robot difettosi affronta un pericoloso criminale.

I film su Sky Cinema sabato 4 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Buona giornata . Commedia italiana corale diretta da Carlo Vanzina.

– . Commedia italiana corale diretta da Carlo Vanzina. Sky Cinema Uno, ore 22:45 – Transcendence . Thriller fantascientifico con Johnny Depp.

– . Thriller fantascientifico con Johnny Depp. Sky Cinema Collection – Venom. Al via il ciclo dedicato all’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy.

Stasera in TV, sabato 4 luglio: la scelta migliore

La proposta centrale della serata è il calcio dei Mondiali di calcio 2026, con Paraguay-Francia su Rai 1. Per chi cerca intrattenimento leggero c’è Ciao Darwin su Canale 5, mentre TV8 punta sulla cucina con 4 Ristoranti.

Tra i film, le alternative più interessanti sono Piedone d’Egitto su Rai 3, Il ragazzo e la tigre su Italia 1 e il thriller Cellular su Iris.