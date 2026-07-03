Sabato 4 luglio torna Linea Blu Porti d’Italia, con una nuova puntata in onda su Rai 1 rigorosamente dalle ore 14:00. Alla conduzione torna la coppia composta da Donatella Bianchi e Livio Beshir.

Linea Blu Porti d’Italia 4 luglio, focus sull’Abruzzo

Al centro del nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia, in onda il 4 luglio, c’è Ortona, cittadina di poco meno di 22 mila abitanti posta in Abruzzo. La puntata, come di consueto realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, mira a raccontare il forte legame che il centro ha con il suo porto.

Il racconto parte a bordo di una nave scuola del porto di Ortona. Qui c’è la conduttrice Donatella Bianchi, che racconta i segreti di quello che è ancora oggi uno dei nodi logistici più importanti dell’Adriatico centrale. La padrona di casa, in primis, dà spazio alla tradizione, che in questo tratto di costa è ben rappresentata dai trabocchi. Si tratta delle antiche macchine da pesca che presentano una struttura prevalentemente in legno e che agivano senza l’uso di barche, con i peschi che venivano intrappolati in grandi reti calate in acqua.

Livio Beshir alla scoperta della Via Verde

Nella puntata di Linea Blu Porti d’Italia, Livio Beshir propone un focus sulla cosiddetta Via Verde. Si tratta di una lunga pista ciclopedonale che collega Ortona a Vasto. Il conduttore, una volta che raggiunge il borgo, scopre le tradizioni e i segreti legati al mare, raccontando una storia millenaria fatta di pesca, ingegno ed amore per il territorio.

Durante l’appuntamento, Donatella Bianchi prosegue la navigazione verso sud, fino ad arrivare alla Riserva Naturale Regionale di Punta dell’Acquabella e del Cimitero dei Canadesi. Si tratta di un luogo fondamentale per la storia di questa zona, che nel 1943 ha ospitato la battaglia tra tedeschi e truppe alleate che poi si è rivelata essere fondamentale per la successiva liberazione dell’Italia.

Linea Blu Porti d’Italia 4 luglio, la pesca

Livio Beshir, nella puntata, sale a bordo di un peschereccio subito dopo aver concluso una battuta di pesca. Così facendo, il conduttore ha la possibilità di assistere alla lavorazione dei mitili prima dello scarico in porto.

La narrazione continua ancora in navigazione, ma questa volta nel tratto di mare che collega Ortona e Civitanova Marche. I conduttori seguono le procedure di pulizia delle vecchie condutture e del fondale marino. Infine è monitorato il molo nord del porto di Ortona, per assistere alle impegnative operazioni di imbarco e sbarco, con l’arrivo periodico di grandi imbarcazioni che trasportano cereali e altre materie prime.