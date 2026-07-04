Domenica 5 luglio torna, su Canale 5, il format Melaverde. La trasmissione prende il via alle ore 11:00 e la puntata ha una durata di circa un’ora.

Melaverde 5 luglio, i conduttori

Nessuna novità è prevista nell’appuntamento del 5 luglio per quel che concerne i conduttori. Essi, infatti, sono ancora una volta Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che visitano due differenti zone del nostro paese, concentrandosi sul racconto delle bellezze naturalistiche e culturali.

La puntata è preceduta da Le Storie di Melaverde, al via alle 10:55 e che permette al pubblico di rivedere alcuni dei migliori servizi proposti durante le passate edizioni del programma. L’appuntamento di oggi, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

La storia della Latteria sociale di Marsure

Il viaggio di Ellen Hidding, a Melaverde del 5 luglio, si concentra sul versante occidentale del Friuli Venezia Giulia. In provincia di Pordenone, in particolare, è presente un’importante realtà locale, che svolge un ruolo fondamentale di presidio e difesa di un’antica tradizione.

Stiamo parlando della Latteria sociale di Marsure, una cooperativa che ha la propria sede ad Aviano. Tale realtà ha avuto origine nel 1922, quando i cittadini locali scelsero di unirsi per lavorare il latte che ogni famiglia produceva. Ancora oggi, il lavoro della Latteria si fonda su tre allevamenti, garantendo dei prodotti a km 0.

Lungo il tragitto, Hidding dedica spazio a diverse tradizioni, a partire dalla stagionatura dei formaggi all’interno di una grotta carsica. A seguire, la conduttrice incontra alcuni coltivatori locali, il cui lavoro ha permesso di riscoprire la cipolla di Cavasso, diffusissima fino alla metà del secolo scorso.

Infine, è raccontata l’attività di recupero di un antico mulino, trasformato oggi in un apprezzato ristorante.

Melaverde 5 luglio, la Val Formazza

Vincenzo Venuto, durante Melaverde di domenica 5 luglio, sale di quota fino a raggiungere la Val Formazza. La zona è inserita nella Val d’Ossola, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, estremo nord del Piemonte. Il conduttore visita un antico villaggio Walser, popolazione di origine germanica che abita, da sempre, nelle regioni alpine. Successivamente visita dei pascoli d’alta quota e segue la coltivazione e la raccolta delle patate autoctone.

Ampio spazio, nella puntata, lo ha l’incontro con uno dei pochissimi produttori rimasti in attività del Bettelmatt. Si tratta di un formaggio oramai molto raro, che è prodotto esclusivamente in alcuni alpeggi estivi della valle. Il Bettelmatt è fra i simboli del territorio e ancora oggi viene realizzato seguendo un’antica tecnica risalente al 1400.

Infine, Vincenzo Venuto ammira le spettacolari Cascate del Toce.