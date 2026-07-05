Cosa vedere stasera in TV, lunedì 6 luglio 2026? La prima serata propone una sfida ricca di film, intrattenimento, approfondimento e sport. Su Rai 1 spazio ai Mondiali di calcio 2026, con l’ottavo di finale tra Portogallo e Spagna. Canale 5 punta invece sulla commedia italiana Tre di troppo, con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

Tra le alternative ci sono Boss in incognito su Rai 2, Filorosso su Rai 3, il cult L’uomo che sussurrava ai cavalli su Rete 4, Little Big Italy sul Nove e La rivincita delle bionde su TV8.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Portogallo-Spagna . Ottavo di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

– . Ottavo di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Canale 5, ore 21:20 – Tre di troppo . Commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

– . Commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito . Elettra Lamborghini racconta la storia di Francesca Lonigro, direttrice commerciale di un’azienda pugliese.

– . Elettra Lamborghini racconta la storia di Francesca Lonigro, direttrice commerciale di un’azienda pugliese. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Manuela Moreno guida il programma dedicato ai temi sociali, economici e di attualità.

– . Manuela Moreno guida il programma dedicato ai temi sociali, economici e di attualità. Rete 4, ore 21:34 – L’uomo che sussurrava ai cavalli . Robert Redford dirige e interpreta il celebre film drammatico.

– . Robert Redford dirige e interpreta il celebre film drammatico. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy. Francesco Panella fa tappa a Bangkok alla ricerca della migliore cucina italiana della città.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026: Portogallo-Spagna – Ottavi di finale.

– – Ottavi di finale. Rai 2, ore 21:20 – Boss in incognito – Docu-reality con Elettra Lamborghini.

– – Docu-reality con Elettra Lamborghini. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso – Attualità con Manuela Moreno.

– – Attualità con Manuela Moreno. Rai 4, ore 21:23 – Criminal Minds – Nuovi episodi della diciottesima stagione.

– – Nuovi episodi della diciottesima stagione. Rai 5, ore 21:24 – Ritratto di un amore – Film dedicato alla storia del pittore Pierre Bonnard e della sua musa Marthe.

– – Film dedicato alla storia del pittore Pierre Bonnard e della sua musa Marthe. Rai Movie, ore 21:10 – Giorno maledetto – Classico western con Spencer Tracy.

– – Classico western con Spencer Tracy. Rai Premium, ore 21:20 – Il velo nuziale – Viaggio a Venezia – Film romantico ambientato nella città lagunare.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – L’uomo che sussurrava ai cavalli – Film drammatico con Robert Redford e Kristin Scott Thomas.

– – Film drammatico con Robert Redford e Kristin Scott Thomas. Canale 5, ore 21:20 – Tre di troppo – Commedia italiana con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele.

– – Commedia italiana con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. Italia 1, ore 21:30 – No Way Up – Senza via di uscita – Thriller ambientato dopo un incidente aereo nell’oceano.

– – Thriller ambientato dopo un incidente aereo nell’oceano. 20, ore 21:09 – Le regine del crimine – Film action con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss.

– – Film action con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss. Iris, ore 21:15 – Lo specialista – Thriller d’azione con Sylvester Stallone e Sharon Stone.

– – Thriller d’azione con Sylvester Stallone e Sharon Stone. Twentyseven, ore 21:09 – Babe – Maialino coraggioso – Film per tutta la famiglia.

– – Film per tutta la famiglia. Cine34, ore 21:25 – Malèna – Il film di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – La Torre di Babele Album – Coraggio di vincere e vivere – Approfondimento con Corrado Augias.

– – Approfondimento con Corrado Augias. TV8, ore 21:40 – La rivincita delle bionde – Commedia con Reese Witherspoon.

– – Commedia con Reese Witherspoon. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Francesco Panella è a Bangkok.

– – Francesco Panella è a Bangkok. Cielo, ore 21:20 – Way Down – Rapina alla Banca di Spagna – Film d’azione con Freddie Highmore.

– – Film d’azione con Freddie Highmore. TV2000, ore 21:10 – Maria Goretti – Film biografico con Luisa Ranieri.

– – Film biografico con Luisa Ranieri. La7 Cinema, ore 21:15 – Nel centro del mirino – Thriller con Clint Eastwood.

I film di stasera in TV lunedì 6 luglio 2026

Tre di troppo – Canale 5, ore 21:20. Marco e Giulia vivono una relazione felice e senza figli, finché un evento inatteso cambia completamente le loro abitudini.

– Canale 5, ore 21:20. Marco e Giulia vivono una relazione felice e senza figli, finché un evento inatteso cambia completamente le loro abitudini. L’uomo che sussurrava ai cavalli – Rete 4, ore 21:34. Dopo un grave incidente, una madre cerca di aiutare la figlia e il suo cavallo rivolgendosi a un uomo capace di comprenderli entrambi.

– Rete 4, ore 21:34. Dopo un grave incidente, una madre cerca di aiutare la figlia e il suo cavallo rivolgendosi a un uomo capace di comprenderli entrambi. No Way Up – Senza via di uscita – Italia 1, ore 21:30. I superstiti di un disastro aereo restano intrappolati in un velivolo precipitato nell’oceano.

– Italia 1, ore 21:30. I superstiti di un disastro aereo restano intrappolati in un velivolo precipitato nell’oceano. La rivincita delle bionde – TV8, ore 21:40. Elle Woods decide di dimostrare a tutti che essere bionda e appassionata di moda non le impedirà di diventare una brillante avvocata.

– TV8, ore 21:40. Elle Woods decide di dimostrare a tutti che essere bionda e appassionata di moda non le impedirà di diventare una brillante avvocata. Le regine del crimine – 20, ore 21:09. Tre donne prendono il controllo degli affari criminali dei rispettivi mariti nella New York degli anni Settanta.

– 20, ore 21:09. Tre donne prendono il controllo degli affari criminali dei rispettivi mariti nella New York degli anni Settanta. Lo specialista – Iris, ore 21:15. Un ex agente della CIA viene assunto da una donna che vuole vendicarsi degli uomini responsabili della morte della sua famiglia.

– Iris, ore 21:15. Un ex agente della CIA viene assunto da una donna che vuole vendicarsi degli uomini responsabili della morte della sua famiglia. Ritratto di un amore – Rai 5, ore 21:24. Il pittore Pierre Bonnard incontra Marthe, destinata a diventare la compagna della sua vita e una presenza centrale nella sua arte.

– Rai 5, ore 21:24. Il pittore Pierre Bonnard incontra Marthe, destinata a diventare la compagna della sua vita e una presenza centrale nella sua arte. Giorno maledetto – Rai Movie, ore 21:10. Un veterano arriva in una piccola città del deserto e scopre segreti che gli abitanti vogliono tenere nascosti.

I film su Sky Cinema lunedì 6 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Memory – Trappole della mente . Thriller con Liam Neeson.

– . Thriller con Liam Neeson. Sky Cinema Due, ore 21:15 – House of the Dragon . Terzo episodio della terza stagione della serie HBO.

– . Terzo episodio della terza stagione della serie HBO. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Forrest Gump . Il pluripremiato film con Tom Hanks.

– . Il pluripremiato film con Tom Hanks. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dora e la città perduta . Avventura per tutta la famiglia.

– . Avventura per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – I mercenari 2 . Sylvester Stallone guida un cast di grandi protagonisti del cinema d’azione.

– . Sylvester Stallone guida un cast di grandi protagonisti del cinema d’azione. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Synchronic . Thriller fantascientifico.

– . Thriller fantascientifico. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Giovani, carini e disoccupati . Commedia sentimentale ambientata nella Los Angeles degli anni Novanta.

– . Commedia sentimentale ambientata nella Los Angeles degli anni Novanta. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Dante . Film diretto da Pupi Avati dedicato alla vita del poeta fiorentino.

– . Film diretto da Pupi Avati dedicato alla vita del poeta fiorentino. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Un sacco bello . Il debutto alla regia di Carlo Verdone.

– . Il debutto alla regia di Carlo Verdone. Sky Cinema Romance, ore 21:15 – Anemone. Film con Daniel Day-Lewis.

Stasera in TV, lunedì 6 luglio: la scelta migliore

La partita tra Portogallo e Spagna è l’appuntamento principale per gli appassionati di sport. Per chi cerca una commedia italiana, Canale 5 propone Tre di troppo, mentre Rai 2 punta sull’intrattenimento con Boss in incognito.

Tra i film da segnalare ci sono L’uomo che sussurrava ai cavalli su Rete 4, La rivincita delle bionde su TV8, Lo specialista su Iris e il cult Forrest Gump su Sky Cinema Collection.