Stasera in tv martedì 7 luglio 2026
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Stasera in TV martedì 7 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
7 Luglio 2026 3 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, martedì 7 luglio 2026? La prima serata propone calcio, cinema, intrattenimento e reportage. Rai 1 trasmette una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre Canale 5 punta sul film Memories.

Su Rai 2 torna Storie al bivio di sera, Rai 3 propone Che ci faccio qui con Domenico Iannacone e Rete 4 accende i riflettori su Le grandi domande di Freedom. Sul Nove spazio alla comicità di Valentina Persia – Ma che te ridi?!.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:40Coppa del Mondo FIFA 2026. Una nuova sfida del torneo mondiale di calcio.
  • Canale 5, ore 21:20Memories. Film romantico e drammatico.
  • Rai 2, ore 21:20Storie al bivio di sera. Monica Setta raccoglie racconti, confessioni e svolte decisive nella vita dei suoi ospiti.
  • Rai 3, ore 21:15Che ci faccio qui – La forma perfetta. Domenico Iannacone racconta storie, fragilità e percorsi di vita.
  • Rete 4, ore 21:30Le grandi domande di Freedom. Roberto Giacobbo affronta misteri, storia e scienza.
  • Nove, ore 21:30Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Show comico con Valentina Persia.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:40Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sport.
  • Rai 2, ore 21:20Storie al bivio di sera – Intrattenimento.
  • Rai 3, ore 21:15Che ci faccio qui – La forma perfetta – Reportage.
  • Rai 4, ore 21:20La baia del silenzio – Film thriller.
  • Rai 5, ore 21:23Percoco – Il primo mostro d’Italia – Film.
  • Rai Movie, ore 21:101917 – Film di guerra diretto da Sam Mendes.
  • Rai Premium, ore 21:20Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Serie TV.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:30Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.
  • Canale 5, ore 21:20Memories – Film.
  • Italia 1, ore 21:20… e alla fine arriva Polly – Commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston.
  • 20, ore 21:10Man of Tai Chi – Film d’azione e arti marziali.
  • Iris, ore 21:14L’uomo dai 7 capestri – Western.
  • Twentyseven, ore 21:10Insieme per forza – Commedia.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • Nove, ore 21:30Valentina Persia – Ma che te ridi?! – Show comico.
  • Nove, ore 23:25Ex – Commedia italiana corale.

I film di stasera in TV martedì 7 luglio 2026

  • Memories – Canale 5, ore 21:20. Un film sentimentale che racconta una storia segnata dai ricordi e dalle scelte del passato.
  • … e alla fine arriva Polly – Italia 1, ore 21:20. Un uomo metodico e insicuro si innamora di una donna imprevedibile che cambia completamente le sue abitudini.
  • 1917 – Rai Movie, ore 21:10. Due giovani soldati britannici attraversano le linee nemiche durante la Prima guerra mondiale per consegnare un messaggio decisivo.
  • La baia del silenzio – Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparsa sua moglie e prova a ricostruire quanto accaduto.
  • Percoco – Il primo mostro d’Italia – Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce il caso di Antonio Percoco, autore di uno dei più sconvolgenti delitti familiari italiani.
  • Man of Tai Chi – 20, ore 21:10. Un giovane esperto di arti marziali viene trascinato in un circuito di combattimenti clandestini.
  • L’uomo dai 7 capestri – Iris, ore 21:14. Un western ambientato nel selvaggio West.

Stasera in TV, martedì 7 luglio: la scelta migliore

Gli appassionati di sport potranno seguire la Coppa del Mondo FIFA 2026 su Rai 1. Chi cerca intrattenimento e storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2 oppure Che ci faccio qui su Rai 3.

Tra i film, le proposte principali sono Memories su Canale 5, … e alla fine arriva Polly su Italia 1 e 1917 su Rai Movie.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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