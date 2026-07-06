Cosa vedere stasera in TV, martedì 7 luglio 2026? La prima serata propone calcio, cinema, intrattenimento e reportage. Rai 1 trasmette una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre Canale 5 punta sul film Memories.

Su Rai 2 torna Storie al bivio di sera, Rai 3 propone Che ci faccio qui con Domenico Iannacone e Rete 4 accende i riflettori su Le grandi domande di Freedom. Sul Nove spazio alla comicità di Valentina Persia – Ma che te ridi?!.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:40 – Coppa del Mondo FIFA 2026 . Una nuova sfida del torneo mondiale di calcio.

– . Una nuova sfida del torneo mondiale di calcio. Canale 5, ore 21:20 – Memories . Film romantico e drammatico.

– . Film romantico e drammatico. Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera . Monica Setta raccoglie racconti, confessioni e svolte decisive nella vita dei suoi ospiti.

– . Monica Setta raccoglie racconti, confessioni e svolte decisive nella vita dei suoi ospiti. Rai 3, ore 21:15 – Che ci faccio qui – La forma perfetta . Domenico Iannacone racconta storie, fragilità e percorsi di vita.

– . Domenico Iannacone racconta storie, fragilità e percorsi di vita. Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia e scienza.

– . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia e scienza. Nove, ore 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Show comico con Valentina Persia.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:40 – Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sport.

– – Sport. Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera – Intrattenimento.

– – Intrattenimento. Rai 3, ore 21:15 – Che ci faccio qui – La forma perfetta – Reportage.

– – Reportage. Rai 4, ore 21:20 – La baia del silenzio – Film thriller.

– – Film thriller. Rai 5, ore 21:23 – Percoco – Il primo mostro d’Italia – Film.

– – Film. Rai Movie, ore 21:10 – 1917 – Film di guerra diretto da Sam Mendes.

– – Film di guerra diretto da Sam Mendes. Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Serie TV.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.

– – Divulgazione con Roberto Giacobbo. Canale 5, ore 21:20 – Memories – Film.

– – Film. Italia 1, ore 21:20 – … e alla fine arriva Polly – Commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston.

– – Commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston. 20, ore 21:10 – Man of Tai Chi – Film d’azione e arti marziali.

– – Film d’azione e arti marziali. Iris, ore 21:14 – L’uomo dai 7 capestri – Western.

– – Western. Twentyseven, ore 21:10 – Insieme per forza – Commedia.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

Nove, ore 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?! – Show comico.

– – Show comico. Nove, ore 23:25 – Ex – Commedia italiana corale.

I film di stasera in TV martedì 7 luglio 2026

Memories – Canale 5, ore 21:20. Un film sentimentale che racconta una storia segnata dai ricordi e dalle scelte del passato.

– Canale 5, ore 21:20. Un film sentimentale che racconta una storia segnata dai ricordi e dalle scelte del passato. … e alla fine arriva Polly – Italia 1, ore 21:20. Un uomo metodico e insicuro si innamora di una donna imprevedibile che cambia completamente le sue abitudini.

– Italia 1, ore 21:20. Un uomo metodico e insicuro si innamora di una donna imprevedibile che cambia completamente le sue abitudini. 1917 – Rai Movie, ore 21:10. Due giovani soldati britannici attraversano le linee nemiche durante la Prima guerra mondiale per consegnare un messaggio decisivo.

– Rai Movie, ore 21:10. Due giovani soldati britannici attraversano le linee nemiche durante la Prima guerra mondiale per consegnare un messaggio decisivo. La baia del silenzio – Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparsa sua moglie e prova a ricostruire quanto accaduto.

– Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparsa sua moglie e prova a ricostruire quanto accaduto. Percoco – Il primo mostro d’Italia – Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce il caso di Antonio Percoco, autore di uno dei più sconvolgenti delitti familiari italiani.

– Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce il caso di Antonio Percoco, autore di uno dei più sconvolgenti delitti familiari italiani. Man of Tai Chi – 20, ore 21:10. Un giovane esperto di arti marziali viene trascinato in un circuito di combattimenti clandestini.

– 20, ore 21:10. Un giovane esperto di arti marziali viene trascinato in un circuito di combattimenti clandestini. L’uomo dai 7 capestri – Iris, ore 21:14. Un western ambientato nel selvaggio West.

Stasera in TV, martedì 7 luglio: la scelta migliore

Gli appassionati di sport potranno seguire la Coppa del Mondo FIFA 2026 su Rai 1. Chi cerca intrattenimento e storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2 oppure Che ci faccio qui su Rai 3.

Tra i film, le proposte principali sono Memories su Canale 5, … e alla fine arriva Polly su Italia 1 e 1917 su Rai Movie.