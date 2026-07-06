Cosa vedere stasera in TV, martedì 7 luglio 2026? La prima serata propone calcio, cinema, intrattenimento e reportage. Rai 1 trasmette una nuova partita della Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre Canale 5 punta sul film Memories.
Su Rai 2 torna Storie al bivio di sera, Rai 3 propone Che ci faccio qui con Domenico Iannacone e Rete 4 accende i riflettori su Le grandi domande di Freedom. Sul Nove spazio alla comicità di Valentina Persia – Ma che te ridi?!.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:40 – Coppa del Mondo FIFA 2026. Una nuova sfida del torneo mondiale di calcio.
- Canale 5, ore 21:20 – Memories. Film romantico e drammatico.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera. Monica Setta raccoglie racconti, confessioni e svolte decisive nella vita dei suoi ospiti.
- Rai 3, ore 21:15 – Che ci faccio qui – La forma perfetta. Domenico Iannacone racconta storie, fragilità e percorsi di vita.
- Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom. Roberto Giacobbo affronta misteri, storia e scienza.
- Nove, ore 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?!. Show comico con Valentina Persia.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:40 – Coppa del Mondo FIFA 2026 – Sport.
- Rai 2, ore 21:20 – Storie al bivio di sera – Intrattenimento.
- Rai 3, ore 21:15 – Che ci faccio qui – La forma perfetta – Reportage.
- Rai 4, ore 21:20 – La baia del silenzio – Film thriller.
- Rai 5, ore 21:23 – Percoco – Il primo mostro d’Italia – Film.
- Rai Movie, ore 21:10 – 1917 – Film di guerra diretto da Sam Mendes.
- Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco 2 – Serie TV.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom – Divulgazione con Roberto Giacobbo.
- Canale 5, ore 21:20 – Memories – Film.
- Italia 1, ore 21:20 – … e alla fine arriva Polly – Commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston.
- 20, ore 21:10 – Man of Tai Chi – Film d’azione e arti marziali.
- Iris, ore 21:14 – L’uomo dai 7 capestri – Western.
- Twentyseven, ore 21:10 – Insieme per forza – Commedia.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- Nove, ore 21:30 – Valentina Persia – Ma che te ridi?! – Show comico.
- Nove, ore 23:25 – Ex – Commedia italiana corale.
I film di stasera in TV martedì 7 luglio 2026
- Memories – Canale 5, ore 21:20. Un film sentimentale che racconta una storia segnata dai ricordi e dalle scelte del passato.
- … e alla fine arriva Polly – Italia 1, ore 21:20. Un uomo metodico e insicuro si innamora di una donna imprevedibile che cambia completamente le sue abitudini.
- 1917 – Rai Movie, ore 21:10. Due giovani soldati britannici attraversano le linee nemiche durante la Prima guerra mondiale per consegnare un messaggio decisivo.
- La baia del silenzio – Rai 4, ore 21:20. Un uomo torna nel luogo in cui è scomparsa sua moglie e prova a ricostruire quanto accaduto.
- Percoco – Il primo mostro d’Italia – Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce il caso di Antonio Percoco, autore di uno dei più sconvolgenti delitti familiari italiani.
- Man of Tai Chi – 20, ore 21:10. Un giovane esperto di arti marziali viene trascinato in un circuito di combattimenti clandestini.
- L’uomo dai 7 capestri – Iris, ore 21:14. Un western ambientato nel selvaggio West.
Stasera in TV, martedì 7 luglio: la scelta migliore
Gli appassionati di sport potranno seguire la Coppa del Mondo FIFA 2026 su Rai 1. Chi cerca intrattenimento e storie personali può scegliere Storie al bivio di sera su Rai 2 oppure Che ci faccio qui su Rai 3.
Tra i film, le proposte principali sono Memories su Canale 5, … e alla fine arriva Polly su Italia 1 e 1917 su Rai Movie.