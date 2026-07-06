In attesa di conoscere ufficialmente i palinsesti Mediaset qualche informazione è già nota, almeno per quel che concerne la rete ammiraglia. Fra gli show che sicuramente andranno in onda in prima serata su Canale 5 in autunno c’è Dive, un varietà guidato da cinque istituzioni della musica italiana.

Dive Canale 5, chi sono i conduttori

Al momento non ci sono informazioni maggiori relative alla programmazione tv. Quel che è certo è che sul palco vi saranno cinque conduttori, tutti volti molto noti.

La prima a fare gli onori di casa è Iva Zanicchi. La cantante, vincitrice di tre Festival di Sanremo, tornerà al genere varietà dopo l’esperienza, sempre su Canale 5, con lo show D’Iva. La seconda padrona di casa sarà Orietta Berti, autrice di successi come Fin che la barca va.

Nel cast del varietà ci sarà, poi, Rita Pavone. La cantante tornerà alla conduzione di un format Mediaset dopo l’esperienza con I ragazzi irresistibili, proposto fra il 2000 e il 2001. La quarta conduttrice sarà Marcella Bella, interprete che nella passata stagione si è cimentata come concorrente a Ballando con le stelle. Infine, ci sarà Cristiano Malgioglio, paroliere e cantautore, oramai volto celebre del piccolo schermo, giudice di Tale e Quale Show e del Serale di Amici, oltre che ospite ricorrente de Il Tavolo di Che tempo che fa.

Dive Canale 5, una trasmissione fra interviste e performance musicali

Dive sarà articolato in due puntate e conterrà tutti gli ingredienti principali del varietà. Durante le serate, i conduttori si alterneranno sul palco e canteranno i loro successi discografici più noti, affiancati anche da alcuni ospiti non ancora svelati. A turno, inoltre, i protagonisti dello show si racconteranno fra vita privata e professionale con aneddoti del passato, alcuni dei quali pressoché inediti.

Un format che punta sull’effetto nostalgia

Sulla carta, quella messa in campo con Dive appare un’operazione che punta tutto sull’effetto nostalgia. Una soluzione che per certi versi ricorda molto quella compiuta nel 2021 con il già citato D’Iva con Iva Zanicchi.

Anche tale varietà, che aveva come obiettivo quello di celebrare la cantante in occasione dei suoi 80 anni, era articolato in due serate ricche di musica e ospiti. Fra l’altro, sul palco con Zanicchi avevano presenziato anche Pavone, Malgioglio e Berti, ovvero tre dei quattro colleghi conduttori di Dive.

Gli ascolti, in quella occasione, erano stati tutt’altro che eccellenti, con le puntate che avevano ottenuto una share media del 13,29%.