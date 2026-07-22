La programmazione di stasera in TV, giovedì 23 luglio 2026, propone fiction, medical drama, musica, viaggi e programmi di approfondimento. Su Rai 1 tornano gli episodi di Doc – Nelle tue mani 3, mentre Rai 2 accoglie la nuova stagione de Il Commissario Rex.

Canale 5 trasmette la quarta puntata di TIM Battiti Live 2026, condotta da Ilary Blasi. Italia 1 prosegue con tre episodi di Chicago Med 11. Su Rai 3 è invece in programma Kilimangiaro Estate, mentre Rete 4 dedica la prima serata all’attualità con Zona Bianca.

Stasera in TV giovedì 23 luglio 2026: programmi Rai

Rai 1 – Doc – Nelle tue mani 3

Alle 21:30 Rai 1 ripropone due episodi della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, intitolati Perfetta e Sogni.

Andrea Fanti continua a cercare di recuperare i ricordi perduti. Dopo avere finalmente individuato una nuova “vela”, il medico segue una pista che potrebbe aiutarlo a ricostruire alcuni momenti decisivi del proprio passato. Al suo fianco rimane Giulia Giordano, pronta a sostenerlo anche nei passaggi più delicati.

Nel secondo episodio viene ricoverato un panettiere affetto da sintomi difficili da interpretare. Intanto, la ricerca di Doc sembra arrivare a un punto morto, ma un dettaglio legato al concorso che lo portò a diventare primario potrebbe aprire una nuova strada.

Nel cast figurano Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio e Giacomo Giorgio.

Rai 2 – Il Commissario Rex: Gioco di ombre

Alle 21:20 Rai 2 trasmette Il Commissario Rex – Gioco di ombre, primo episodio del nuovo ciclo della celebre serie poliziesca.

Il detective Max Steiner e Rex intervengono in un locale nei pressi della Cattedrale di Santo Stefano, a Vienna. Un uomo è seduto sopra una bomba che potrebbe esplodere al minimo movimento. Dopo essere stato salvato, scompare misteriosamente e viene ritrovato morto poche ore più tardi all’interno di una carrozza.

L’indagine conduce Max e Rex dentro una complessa rete di tradimenti, manipolazioni e identità nascoste. Il protagonista è interpretato da Maximilian Brückner.

Alle 23:05 segue il primo episodio della seconda stagione di N.C.I.S.: Origins, intitolato La strana squadra.

Rai 3 – Kilimangiaro Estate 2026

Alle 21:15 Rai 3 propone un nuovo appuntamento con Kilimangiaro Estate 2026.

Il programma accompagna il pubblico alla scoperta di luoghi, popoli e culture attraverso documentari e reportage. Il viaggio parte idealmente dagli studi Rai di Milano e raggiunge destinazioni lontane, dalle Filippine agli Stati Uniti, passando per le Canarie e altri territori di grande fascino.

Alle 23:25 viene trasmesso Cronache dalla Storia, con una puntata dedicata alla nascita della Repubblica napoletana del 1799.

Stasera in TV giovedì 23 luglio 2026: programmi Mediaset

Rete 4 – Zona Bianca

Alle 21:30 Rete 4 dedica la prima serata a Zona Bianca.

Il programma approfondisce i principali fatti politici, economici e sociali della settimana. In studio trovano spazio confronti tra rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, opinionisti ed esperti, con collegamenti e servizi dedicati ai temi di maggiore attualità.

Canale 5 – TIM Battiti Live 2026

Alle 21:20 Canale 5 trasmette la quarta puntata di TIM Battiti Live 2026, condotta da Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Sul palco si alternano numerosi protagonisti della musica italiana. Tra gli artisti annunciati figurano Annalisa, Tommaso Paradiso, The Kolors, Serena Brancale, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Dolcenera, Aka 7even, LDA, Petit, Mew, Ditonellapiaga, Federica Abbate, Samurai Jay e Anna Tatangelo con Welo.

Il concerto unisce le esibizioni realizzate sul palco principale alle performance itineranti nelle località più suggestive della Puglia.

Italia 1 – Chicago Med 11

Alle 21:20 Italia 1 propone tre episodi dell’undicesima stagione di Chicago Med.

Nel primo episodio, Il quasi non basta, Natalie Manning torna a Chicago dopo la sparatoria nella quale è rimasto coinvolto suo figlio Owen. Il ragazzo non è più in immediato pericolo, ma i suoi reni sono gravemente danneggiati. Natalie scopre di poter diventare la donatrice, nonostante la propria gravidanza.

Alle 22:10 va in onda Famiglia ritrovata. Il dottor Charles deve occuparsi di un uomo che si è amputato volontariamente una mano con una sega elettrica. Il paziente rifiuta le cure e costringe il medico a una corsa contro il tempo.

Alle 23:00 segue Cosa si nasconde nel buio, episodio nel quale Hannah Asher e Dean Archer affrontano nuove divergenze personali e professionali.

Stasera in TV sugli altri canali

La7 – In Onda

Dalle 20:35 La7 trasmette In Onda, il programma di approfondimento dedicato alle notizie politiche e sociali della giornata.

Attraverso interviste, collegamenti e confronti in studio, la trasmissione analizza i temi che occupano il dibattito pubblico italiano e internazionale. Alle 23:15 segue Uozzap Show.

Tv8 – Quattro matrimoni Italia

Alle 21:40 Tv8 propone Quattro matrimoni Italia.

Quattro spose partecipano ai rispettivi matrimoni e assegnano un voto alla location, al cibo, all’abito e all’atmosfera generale. La concorrente che ottiene il punteggio più alto vince un viaggio di nozze.

In access prime time, alle 20:20, va in onda una nuova puntata di Foodish.

Nove – La Corrida

Alle 21:30 Nove trasmette La Corrida, lo storico spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Cantanti, ballerini, imitatori e concorrenti dalle esibizioni più imprevedibili cercano di conquistare il pubblico in studio. L’approvazione o la bocciatura viene espressa attraverso applausi, fischi, campanacci e altri strumenti.

Prima dello show, alle 20:35, va in onda Cash or Trash – Chi offre di più?.

Film stasera in TV giovedì 23 luglio 2026

Rai 4 – Black Phone

Alle 21:20 Rai 4 trasmette Black Phone, thriller horror diretto da Scott Derrickson con Ethan Hawke, Mason Thames e Madeleine McGraw.

Un ragazzo viene rapito e rinchiuso in uno scantinato insonorizzato. Nella stanza trova un vecchio telefono scollegato che comincia misteriosamente a squillare. Dall’altra parte della linea parlano le precedenti vittime del rapitore, intenzionate ad aiutarlo a fuggire.

Rai Movie – Le occasioni di Rosa

Alle 21:10 Rai Movie propone Le occasioni di Rosa, film diretto da Salvatore Piscicelli con Marina Suma.

Rosa è una giovane donna cresciuta nella periferia napoletana che cerca di sottrarsi alla povertà e alle imposizioni sociali. La sua storia diventa il ritratto di una generazione divisa tra desiderio di emancipazione e assenza di prospettive.

Iris – Profumo: storia di un assassino

Alle 21:15 Iris trasmette Profumo – Storia di un assassino, diretto da Tom Tykwer e tratto dal romanzo di Patrick Süskind.

Jean-Baptiste Grenouille possiede un olfatto eccezionale e sviluppa un’ossessione per la creazione del profumo perfetto. La sua ricerca si trasforma progressivamente in un percorso oscuro e criminale.

Nel cast figurano Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman e Rachel Hurd-Wood.

20 Mediaset – Cocainorso

Alle 21:10 sul canale 20 va in onda Cocainorso, commedia horror diretta da Elizabeth Banks.

Dopo avere ingerito una grande quantità di cocaina caduta da un aereo, un orso diventa estremamente aggressivo. Turisti, criminali, poliziotti e abitanti della zona cercano disperatamente di sopravvivere.

TwentySeven – In ricchezza e in povertà

Alle 21:10 TwentySeven propone In ricchezza e in povertà, commedia con Tim Allen e Kirstie Alley.

Una coppia benestante, coinvolta in problemi con il fisco, si rifugia presso una comunità Amish. I due devono rinunciare alle comodità della propria vita e adattarsi a regole completamente diverse.

La5 – Rosamunde Pilcher: Of Tea and Love

Alle 21:10 La5 trasmette Rosamunde Pilcher – Of Tea and Love, film sentimentale ambientato tra paesaggi inglesi, segreti familiari e nuovi incontri.

Cine34 – Un figlio di nome Erasmus

Alle 21:00 Cine34 propone Un figlio di nome Erasmus, commedia diretta da Alberto Ferrari con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti.

Quattro amici scoprono che una donna conosciuta molti anni prima durante l’esperienza Erasmus ha avuto un figlio. Non sapendo chi di loro sia il padre, partono insieme alla ricerca del ragazzo.

Cielo – 3-Headed Shark Attack

Alle 21:15 Cielo trasmette 3-Headed Shark Attack, film d’azione e fantascienza incentrato su uno squalo mutante con tre teste che semina il panico nell’oceano.

Film su Sky Cinema stasera

Sky Cinema Uno – E poi si vede

Su Sky Cinema Uno arriva E poi si vede, commedia diretta da Giovanni Calvaruso e interpretata dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone.

Tre giovani partecipano a un concorso per ottenere un posto nell’ufficio legale del Comune. Fabrizio vorrebbe conquistare l’impiego grazie alle proprie capacità, Federico spera in una raccomandazione, mentre Luca può contare sull’influenza della madre senatrice.

Un equivoco durante la prova scritta cambia però il risultato del concorso e dà inizio a una serie di bugie, favori e situazioni paradossali. Nel cast figurano anche Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Paola Minaccioni e Domenico Centamore.

Cosa vedere stasera in TV?

La proposta più adatta agli appassionati di fiction italiana è Doc – Nelle tue mani 3 su Rai 1. Chi preferisce le indagini può scegliere il ritorno de Il Commissario Rex su Rai 2, mentre Italia 1 punta sulle emergenze mediche di Chicago Med 11.

Per una serata musicale, l’appuntamento principale è TIM Battiti Live 2026 su Canale 5. Kilimangiaro Estate rappresenta invece la scelta ideale per chi ama viaggi e documentari.

Sul fronte cinematografico, Black Phone è consigliato agli spettatori in cerca di tensione, mentre E poi si vede su Sky Cinema Uno propone una commedia italiana contemporanea dedicata al lavoro, alle raccomandazioni e alle difficoltà di una generazione.

Programmi stasera in TV 23 luglio 2026: riepilogo

Rai 1: Doc – Nelle tue mani 3, ore 21:30

Rai 2: Il Commissario Rex – Gioco di ombre, ore 21:20

Rai 3: Kilimangiaro Estate 2026, ore 21:15

Rete 4: Zona Bianca, ore 21:30

Canale 5: TIM Battiti Live 2026, ore 21:20

Italia 1: Chicago Med 11, ore 21:20

La7: In Onda, ore 20:35

Tv8: Quattro matrimoni Italia, ore 21:40

Nove: La Corrida, ore 21:30

20 Mediaset: Cocainorso, ore 21:10

Rai 4: Black Phone, ore 21:20

Iris: Profumo – Storia di un assassino, ore 21:15

Rai Movie: Le occasioni di Rosa, ore 21:10

Sky Cinema Uno: E poi si vede