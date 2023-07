Fiction Rai, i palinsesti 2023-2024: nuove puntate per Blanca, Doc-Nelle tue mani e Mare Fuori

Condividi su

La Rai, venerdì 7 luglio, ha presentato l’offerta fiction per la stagione 2023-2024. I palinsesti, come di consueto, sono ricchi di titoli, in onda soprattutto su Rai 1.

Fiction Rai 2023-2024, i titoli di Rai 1

Per quanto riguarda Rai 1, prima produzione fiction in onda nella stagione 2023-2024 è La stoccata vincente, film tv appartenente al genere biografico e visibile il 17 settembre. Una settimana più tardi arriva Cuori 2, medical drama composto da sei puntate inedite. Il giorno seguente, il 25/09, Vanessa Scalera interpreta ancora una volta Imma Tataranni, la cui terza edizione vanta quattro appuntamenti.

Nei palinsesti delle fiction 2023-2024 si procede con Blanca 2, con il ruolo di protagonista affidato a Maria Chiara Giannetta. La stagione, al via il 5 ottobre, è composta da sei puntate.

Gli altri titoli della rete ammiraglia

Per ciò che concerne Rai 1, nei palinsesti fiction del 2023-2024 spicca I Bastardi di Pizzofalcone 4, visibile dal 23 ottobre. Ventiquattro ore più tardi è la volta di Per Elisa – Il caso Claps, true crime composto da tre serate evento e che racconta la vicenda di Elisa Claps. Novembre, invece, è il mese in cui arrivano Un professore 2 e Il metodo Fenoglio, oltre a Lea e Circeo. Quest’ultima produzione, in particolare, ricostruisce la Strage del Circeo. A dicembre, infine, spazio ai film tv Margherita alle stelle (dedicato a Margherita Hack), Non ti pago e Napoli milionaria.

L’offerta 2023-2024 va avanti a gennaio, quando è attesa su Rai 1 la fiction Doc-Nelle tue mani 3 con Luca Argentero, Matilde Gioli e la new entry Giacomo Giorgio. Il 24 marzo, poi, torna Don Matteo, giunto alla quattordicesima edizione. Sempre nel 2024 arrivano le nuove puntate inedite di Makari e Studio Battaglia. Molti anche gli omaggi ai personaggi della storia italiana, tra cui c’è il film tv Follie d’amore – Alda Merini, dedicato alla scrittrice scomparsa nel 2009.

Fiction Rai 2023-2024, la riconferma di Blanca, le altre rete

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 2 ci sono varie fiction nella stagione 2023-2024. La prima a debuttare, in tal senso, è The reunion, thriller in tre episodi in onda dal 13 settembre. Il 4 ottobre sbarca Noi siamo leggenda, mentre a novembre c’è Corpo libero. A dicembre è tempo de Il giro del mondo in 80 giorni. Il 2024 c’è l’attesissima quarta stagione di Mare fuori, oltre al poliziesco Kostas e al thriller Il quinto giorno. Su Rai 3, infine, gli unici titoli seriali annunciati nell’offerta fiction per il 2023-2024 sono Dottori in corsia, Aemilia e Zona protetta.