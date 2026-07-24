Cosa vedere stasera in TV, sabato 25 luglio 2026? La prima serata propone spettacolo, cinema, soap, musica, sport e teatro. Su Rai 1 va in onda il Festival del Circo di Montecarlo, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
Tra gli altri appuntamenti spiccano il thriller Svanita nel nulla su Rai 2, Memorie di Adriano su Rai 3, tre episodi de La Promessa su Rete 4, Il mondo perduto – Jurassic Park su Italia 1, Il primo cavaliere su La7, Kiss Kiss Way 2026 su TV8 e la partita Standard Liegi-Juventus sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Festival del Circo di Montecarlo. Lo storico appuntamento internazionale dedicato al grande spettacolo circense.
- Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata tra gioco, ironia e sfide tra categorie opposte.
- Rete 4, ore 21:34 – La Promessa. Tre episodi della soap spagnola, tra segreti, tensioni familiari e nuovi sviluppi alla tenuta.
- Italia 1, ore 21:27 – Il mondo perduto – Jurassic Park. Il secondo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg.
- TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026. Prima puntata dello show musicale itinerante dell’estate.
- Nove, ore 21:40 – Standard Liegi-Juventus. Amichevole internazionale in diretta.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Festival del Circo di Montecarlo – Circo e spettacolo.
- Rai 2, ore 21:20 – Svanita nel nulla – Film thriller con Tennille Read e Allegra Fulton.
- Rai 3, ore 21:25 – Memorie di Adriano – Teatro con Alessandro Preziosi ed Elisa Di Eusanio.
- Rai 4, ore 21:19 – Emergency Declaration – Prendi il tuo posto – Film action e thriller.
- Rai 5, ore 21:24 – Paris Opera Ballet Thierrée, Shechter, Pérez, Pite – Teatro e danza.
- Rai Movie, ore 21:10 – Un amore a 5 stelle – Commedia romantica con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes.
- Rai Premium, ore 21:20 – Amore criminale – Crime e storie vere con Veronica Pivetti.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – La Promessa – Episodi 183, 184 e 185 della quarta stagione.
- Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
- Italia 1, ore 21:27 – Il mondo perduto – Jurassic Park – Film d’avventura e fantascienza con Jeff Goldblum e Julianne Moore.
- 20, ore 21:23 – Hunter’s Prayer – In fuga – Film action e thriller con Sam Worthington e Odeya Rush.
- Iris, ore 21:14 – Cape Fear – Il promontorio della paura – Thriller con Robert De Niro e Nick Nolte.
- Twentyseven, ore 21:10 – Il grande match – Commedia con Robert De Niro e Sylvester Stallone.
- Cine34 – Programmazione cinema italiano.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Il primo cavaliere – Film d’avventura con Sean Connery, Richard Gere e Julia Ormond.
- TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026 – Episodio 1 – Musica e intrattenimento con le tappe più importanti del tour.
- Nove, ore 21:40 – Standard Liegi-Juventus – Calcio in diretta.
- Cielo – Programmazione cinema e intrattenimento.
I film di stasera in TV sabato 25 luglio 2026
- Svanita nel nulla – Rai 2, ore 21:20. Dopo mesi di indagini, una donna è convinta di aver finalmente rintracciato il responsabile della scomparsa della figlia.
- Il mondo perduto – Jurassic Park – Italia 1, ore 21:27. Ian Malcolm torna vicino ai dinosauri quando scopre l’esistenza di una seconda isola popolata dalle creature clonate.
- Il primo cavaliere – La7, ore 21:15. Nel regno di Camelot, Lancillotto entra nella vita di re Artù e Ginevra, tra amore, lealtà e battaglie.
- Hunter’s Prayer – In fuga – 20, ore 21:23. Un killer professionista viene incaricato di eliminare una giovane donna, ma decide di proteggerla dai suoi stessi mandanti.
- Emergency Declaration – Prendi il tuo posto – Rai 4, ore 21:19. Un volo di linea diventa teatro di una minaccia letale, mentre a terra le autorità cercano di evitare una tragedia.
- Cape Fear – Il promontorio della paura – Iris, ore 21:14. Un ex detenuto ossessionato dalla vendetta prende di mira l’avvocato che ritiene responsabile della sua condanna.
- Un amore a 5 stelle – Rai Movie, ore 21:10. Una cameriera d’albergo viene scambiata per una donna dell’alta società e vive un inatteso incontro romantico.
- Il grande match – Twentyseven, ore 21:10. Due ex pugili rivali tornano sul ring molti anni dopo per chiudere una rivalità mai davvero superata.
I film su Sky Cinema sabato 25 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Official Secrets – Segreto di stato. Thriller politico ispirato a una storia vera, con Keira Knightley.
- Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Buona giornata. Commedia corale italiana diretta da Carlo Vanzina.
- Sky Cinema Uno, ore 19:40 – Honey Don’t!. Commedia crime diretta da Ethan Coen.
Stasera in TV, sabato 25 luglio: la scelta migliore
Chi cerca una serata di puro intrattenimento può scegliere Ciao Darwin su Canale 5 oppure il Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1. Rete 4 punta invece sulla serialità con La Promessa, mentre TV8 propone la musica di Kiss Kiss Way 2026.
Per gli appassionati di cinema, le alternative più forti sono Il mondo perduto – Jurassic Park su Italia 1, Il primo cavaliere su La7, Cape Fear – Il promontorio della paura su Iris, Un amore a 5 stelle su Rai Movie e Official Secrets – Segreto di stato su Sky Cinema Uno.
Da segnalare anche la proposta sportiva del Nove, con la diretta di Standard Liegi-Juventus, appuntamento pensato soprattutto per gli appassionati di calcio e per i tifosi bianconeri.