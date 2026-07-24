Sabato 25 luglio ritorna, su Rai 1, l’appuntamento settimanale con Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione è visibile dalle ore 14:00, come sempre in prima visione.

Linea Blu Porti d’Italia 25 luglio, alla scoperta del Mediterraneo occidentale

Alla conduzione di Linea Blu Porti d’Italia è confermata la coppia formata da Donatella Bianchi e Livio Beshir. Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, si reca a Trapani. Da tale città, i due padroni di casa affrontano un percorso alla scoperta del Mediterraneo occidentale.

Donatella Bianchi parla, in primis, della salvaguardia ambientale dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. Un luogo, questo, nel quale si mischiano l’archeologia subacquea, le meraviglie naturalistiche e l’attività dell’ittiturismo.

La storia del porto

Livio Beshir, dopo aver costeggiato con la barca a vela le mura di Tramontana, dal Lazzaretto alla Colombaia, propone un focus sulla storia del porto di Trapani. Si tratta di un polo commerciale con una storia lunghissima: inizialmente, infatti, è nato come sbocco commerciale per l’antica città di Eryx, l’attuale Erice. Successivamente, il porto è divenuto uno scalo di riferimento per i traffici marittimi tra la Sicilia e gli Stati del Nord Africa.

Il racconto di Linea Blu Porti d’Italia di sabato 25 luglio va avanti a Favignana, presso Cala Pozzo. Si tratta di una delle località marine più apprezzate della zona, dalla quale i due conduttori documentano le attività di monitoraggio ambientale. Per farlo salgono a bordo dei mezzi dell’Area Marina Protetta.

La narrazione va avanti con un approfondimento dedicato alle rotte che tutti i giorni collegano Trapani con le Isole Egadi. Proprio nell’arcipelago, scelto ogni anno come destinazione da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, Donatella Bianchi incontra Salvo. Con l’ospite si parla del suo lavoro di direttore di sala macchine, senza dimenticare la sua passione per la musica.

Linea Blu Porti d’Italia 25 luglio, la pesca delle aragoste

Durante Linea Blu Porti d’Italia, Beshir naviga nelle acque che circondano il suggestivo Faro di Porcelli e parla con Natale. Quest’ultimo mostra al pubblico in che modo avviene la tradizionale attività della pesca delle aragoste. Nei pressi del Lago di Favignana, poi, i conduttori parlano a lungo con il pescatore Filippo Abbione, che racconta le bellezze nascoste nei fondali. Fra i ritrovamenti recenti più importanti c’è quello del relitto di un’antica nave araba.

Il viaggio di oggi termina a Trapani, tra i vicoli del quartiere ebraico. Qui è protagonista Hajer Aissi, di origini tunisine ma siciliana di adozione, che prepara il tradizionale cous cous trapanese di pesce e semola.