Stasera in tv venerdì 31 luglio 2026
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Stasera in TV venerdì 31 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
31 Luglio 2026 5 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, venerdì 31 luglio 2026? La prima serata propone musica, sport, soap, cinema, intrattenimento e grandi classici. Su Rai 1 va in onda Sogno e son desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri, mentre Canale 5 punta su una nuova serata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di nuoto su Rai 2, il western cult Per un pugno di dollari su Rai 3, tre episodi de La Promessa su Rete 4, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Kiss Kiss Way 2026 su TV8 e il calcio estivo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Sogno e son desto. Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro, racconti e grandi emozioni.
  • Canale 5, ore 21:21Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show tra gioco, ironia e sfide tra categorie opposte.
  • Rai 2, ore 21:20Europei di nuoto. In onda le finali dei 10 metri sincro femminile e del trampolino 1 metro maschile.
  • Rai 3, ore 21:25Per un pugno di dollari. Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Marianne Koch e Gian Maria Volonté.
  • Italia 1, ore 21:20Jurassic Park III. Terzo capitolo della saga giurassica, con Sam Neill e William H. Macy.
  • TV8, ore 21:40Kiss Kiss Way 2026. Secondo appuntamento con lo show musicale itinerante dell’estate.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Sogno e son desto – Spettacolo con Massimo Ranieri.
  • Rai 2, ore 21:20Europei di nuoto – Finali: 10 metri sincro femminile e trampolino 1 metro maschile.
  • Rai 3, ore 21:25Per un pugno di dollari – Film western diretto da Sergio Leone.
  • Rai 4, ore 21:18Bronx – Film crime e thriller.
  • Rai 5, ore 21:21Anna Marchesini – Parlano da sole – Teatro con Anna Marchesini.
  • Rai Movie, ore 21:10Dirty Dancing – Balli proibiti – Film romantico e musicale con Patrick Swayze e Jennifer Grey.
  • Rai Premium, ore 21:20I casi di Teresa Battaglia – Due episodi della serie crime.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:34La Promessa – Episodi 189, 190 e 191 della quarta stagione.
  • Canale 5, ore 21:21Ciao Darwin – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
  • Italia 1, ore 21:20Jurassic Park III – Film d’avventura, azione e fantascienza.
  • 20, ore 21:10Asher – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen.
  • Iris, ore 21:14L’ultimo appello – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman.
  • Twentyseven, ore 21:10The Man – La talpa – Commedia action con Samuel L. Jackson ed Eugene Levy.
  • Cine34, ore 21:00Abbronzatissimi – Commedia italiana con Jerry Calà e Alba Parietti.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Agente 007 – Licenza di uccidere – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress.
  • TV8, ore 21:40Kiss Kiss Way 2026 – Episodio 2 – Musica e intrattenimento con le emozioni del tour estivo di Radio Kiss Kiss.
  • Nove, ore 21:30Amichevoli estate 2026 – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione.
  • Cielo, ore 21:20Anatomia di una caduta – Film thriller e drammatico.
  • TV2000, ore 21:08Ignazio di Loyola – Film storico e biografico.
  • La7 Cinema, ore 21:15Mi chiamo Sam – Film drammatico con Sean Penn e Michelle Pfeiffer.

I film di stasera in TV venerdì 31 luglio 2026

  • Per un pugno di dollari – Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali.
  • Jurassic Park III – Italia 1, ore 21:20. Alan Grant torna suo malgrado su un’isola popolata dai dinosauri, dove la missione di soccorso diventa una lotta per la sopravvivenza.
  • Agente 007 – Licenza di uccidere – La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No.
  • Dirty Dancing – Balli proibiti – Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle.
  • Asher – 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta che può cambiare il corso della sua vita.
  • Bronx – Rai 4, ore 21:18. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre cerca di proteggere la propria squadra.
  • L’ultimo appello – Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato prova a salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima.
  • Anatomia di una caduta – Cielo, ore 21:20. Una scrittrice viene accusata della morte del marito, mentre il processo porta alla luce crepe e contraddizioni del loro rapporto.
  • Mi chiamo Sam – La7 Cinema, ore 21:15. Un padre con disabilità intellettiva lotta per mantenere la custodia della figlia, aiutato da un’avvocata in carriera.
  • Abbronzatissimi – Cine34, ore 21:00. A Rimini si intrecciano storie estive, amori, equivoci e vacanze all’insegna della commedia italiana anni Novanta.

I film su Sky Cinema venerdì 31 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Gli occhi degli altri. Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi.
  • Sky Cinema Uno, ore 22:50L’ultima regina – Firebrand. Dramma storico con Alicia Vikander e Jude Law.
  • Sky Cinema Uno, ore 19:10Five Nights at Freddy’s 2. Horror ispirato al celebre videogioco.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Trolls. Film d’animazione per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Pacific Rim. Film di fantascienza e azione diretto da Guillermo del Toro.

Stasera in TV, venerdì 31 luglio: la scelta migliore

Chi cerca una serata di spettacolo può scegliere Sogno e son desto su Rai 1 oppure Ciao Darwin su Canale 5. Gli appassionati di sport possono seguire gli Europei di nuoto su Rai 2 o il calcio estivo del Nove.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Per un pugno di dollari su Rai 3, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie e Anatomia di una caduta su Cielo.

Su Sky Cinema spiccano Gli occhi degli altri su Sky Cinema Uno, Trolls su Sky Cinema Family e Pacific Rim su Sky Cinema Action.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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