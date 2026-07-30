Cosa vedere stasera in TV, venerdì 31 luglio 2026? La prima serata propone musica, sport, soap, cinema, intrattenimento e grandi classici. Su Rai 1 va in onda Sogno e son desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri, mentre Canale 5 punta su una nuova serata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di nuoto su Rai 2, il western cult Per un pugno di dollari su Rai 3, tre episodi de La Promessa su Rete 4, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Kiss Kiss Way 2026 su TV8 e il calcio estivo sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e son desto . Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro, racconti e grandi emozioni.

– . Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro, racconti e grandi emozioni. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show tra gioco, ironia e sfide tra categorie opposte.

– . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show tra gioco, ironia e sfide tra categorie opposte. Rai 2, ore 21:20 – Europei di nuoto . In onda le finali dei 10 metri sincro femminile e del trampolino 1 metro maschile.

– . In onda le finali dei 10 metri sincro femminile e del trampolino 1 metro maschile. Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari . Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Marianne Koch e Gian Maria Volonté.

– . Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood, Marianne Koch e Gian Maria Volonté. Italia 1, ore 21:20 – Jurassic Park III . Terzo capitolo della saga giurassica, con Sam Neill e William H. Macy.

– . Terzo capitolo della saga giurassica, con Sam Neill e William H. Macy. TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026. Secondo appuntamento con lo show musicale itinerante dell’estate.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e son desto – Spettacolo con Massimo Ranieri.

– – Spettacolo con Massimo Ranieri. Rai 2, ore 21:20 – Europei di nuoto – Finali: 10 metri sincro femminile e trampolino 1 metro maschile.

– – Finali: 10 metri sincro femminile e trampolino 1 metro maschile. Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari – Film western diretto da Sergio Leone.

– – Film western diretto da Sergio Leone. Rai 4, ore 21:18 – Bronx – Film crime e thriller.

– – Film crime e thriller. Rai 5, ore 21:21 – Anna Marchesini – Parlano da sole – Teatro con Anna Marchesini.

– – Teatro con Anna Marchesini. Rai Movie, ore 21:10 – Dirty Dancing – Balli proibiti – Film romantico e musicale con Patrick Swayze e Jennifer Grey.

– – Film romantico e musicale con Patrick Swayze e Jennifer Grey. Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Due episodi della serie crime.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – La Promessa – Episodi 189, 190 e 191 della quarta stagione.

– – Episodi 189, 190 e 191 della quarta stagione. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

– – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Italia 1, ore 21:20 – Jurassic Park III – Film d’avventura, azione e fantascienza.

– – Film d’avventura, azione e fantascienza. 20, ore 21:10 – Asher – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen.

– – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen. Iris, ore 21:14 – L’ultimo appello – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman.

– – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman. Twentyseven, ore 21:10 – The Man – La talpa – Commedia action con Samuel L. Jackson ed Eugene Levy.

– – Commedia action con Samuel L. Jackson ed Eugene Levy. Cine34, ore 21:00 – Abbronzatissimi – Commedia italiana con Jerry Calà e Alba Parietti.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Agente 007 – Licenza di uccidere – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress.

– – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress. TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026 – Episodio 2 – Musica e intrattenimento con le emozioni del tour estivo di Radio Kiss Kiss.

– – Musica e intrattenimento con le emozioni del tour estivo di Radio Kiss Kiss. Nove, ore 21:30 – Amichevoli estate 2026 – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione.

– – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione. Cielo, ore 21:20 – Anatomia di una caduta – Film thriller e drammatico.

– – Film thriller e drammatico. TV2000, ore 21:08 – Ignazio di Loyola – Film storico e biografico.

– – Film storico e biografico. La7 Cinema, ore 21:15 – Mi chiamo Sam – Film drammatico con Sean Penn e Michelle Pfeiffer.

I film di stasera in TV venerdì 31 luglio 2026

Per un pugno di dollari – Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali.

– Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali. Jurassic Park III – Italia 1, ore 21:20. Alan Grant torna suo malgrado su un’isola popolata dai dinosauri, dove la missione di soccorso diventa una lotta per la sopravvivenza.

– Italia 1, ore 21:20. Alan Grant torna suo malgrado su un’isola popolata dai dinosauri, dove la missione di soccorso diventa una lotta per la sopravvivenza. Agente 007 – Licenza di uccidere – La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No.

– La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No. Dirty Dancing – Balli proibiti – Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle.

– Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle. Asher – 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta che può cambiare il corso della sua vita.

– 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta che può cambiare il corso della sua vita. Bronx – Rai 4, ore 21:18. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre cerca di proteggere la propria squadra.

– Rai 4, ore 21:18. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre cerca di proteggere la propria squadra. L’ultimo appello – Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato prova a salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima.

– Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato prova a salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima. Anatomia di una caduta – Cielo, ore 21:20. Una scrittrice viene accusata della morte del marito, mentre il processo porta alla luce crepe e contraddizioni del loro rapporto.

– Cielo, ore 21:20. Una scrittrice viene accusata della morte del marito, mentre il processo porta alla luce crepe e contraddizioni del loro rapporto. Mi chiamo Sam – La7 Cinema, ore 21:15. Un padre con disabilità intellettiva lotta per mantenere la custodia della figlia, aiutato da un’avvocata in carriera.

– La7 Cinema, ore 21:15. Un padre con disabilità intellettiva lotta per mantenere la custodia della figlia, aiutato da un’avvocata in carriera. Abbronzatissimi – Cine34, ore 21:00. A Rimini si intrecciano storie estive, amori, equivoci e vacanze all’insegna della commedia italiana anni Novanta.

I film su Sky Cinema venerdì 31 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Gli occhi degli altri . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi.

– . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi. Sky Cinema Uno, ore 22:50 – L’ultima regina – Firebrand . Dramma storico con Alicia Vikander e Jude Law.

– . Dramma storico con Alicia Vikander e Jude Law. Sky Cinema Uno, ore 19:10 – Five Nights at Freddy’s 2 . Horror ispirato al celebre videogioco.

– . Horror ispirato al celebre videogioco. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Trolls . Film d’animazione per tutta la famiglia.

– . Film d’animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Pacific Rim. Film di fantascienza e azione diretto da Guillermo del Toro.

Stasera in TV, venerdì 31 luglio: la scelta migliore

Chi cerca una serata di spettacolo può scegliere Sogno e son desto su Rai 1 oppure Ciao Darwin su Canale 5. Gli appassionati di sport possono seguire gli Europei di nuoto su Rai 2 o il calcio estivo del Nove.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Per un pugno di dollari su Rai 3, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie e Anatomia di una caduta su Cielo.

Su Sky Cinema spiccano Gli occhi degli altri su Sky Cinema Uno, Trolls su Sky Cinema Family e Pacific Rim su Sky Cinema Action.