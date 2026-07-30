Con l’arrivo di agosto spunta, nel palinsesto di Canale 5, una nuova soap turca. Si intitola My Sweet Lie, in onda da lunedì 3 agosto, alle ore 14:45 circa.

My Sweet Lie, regista e dove è girata

My Sweet Lie è il titolo internazionale della produzione che in Turchia ha debuttato nel giugno del 2019 con il nome di Benim Tatlı Yalanım. Gli episodi proposti da Mediaset hanno una durata di circa un’ora ciascuno e sono trasmessi dal lunedì al venerdì. Inoltre, sono visibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

La soap opera è ambientata a Istanbul, città nella quale si sono svolte le riprese. Fra gli attori protagonisti della produzione c’è Furkan Palali, interprete di Fikret in Terra Amara e in gara nella diciannovesima edizione di Ballando con le stelle.

La regia è curata da Baris Ercetin.

My Sweet Lie, la trama

La trama di My Sweet Lie ha al centro Nejat. Si tratta di un padre single che vive con la sua bambina e che è costretto ad affrontare non poche difficoltà dopo l’abbandono della moglie. La figlia Kayra chiede spesso della madre e il protagonista, per evitare di farla soffrire, decide di non raccontare la verità, inventando una cosiddetta bugia bianca: fa credere alla bambina che la mamma è lontana per aiutare i minori in difficoltà in Africa. Per rendere più credibile il tutto scrive anche delle lettere a Kayra fingendo che siano inviate dalla madre.

Spoiler finale

Durante My Sweet Lie l’equilibrio già fragile e basato su tale menzogna è completamente stravolto nel momento in cui Nejat fa la conoscenza di Suna. La donna entra causalmente nella vita del protagonista e Kayra, per una serie di coincidenze, la scambia per la madre.

Per non deludere le aspettative della bambina, Nejat e Suna iniziano una messa in scena creando un finto rapporto familiare. Questa condizione, tuttavia, è destinata a complicarsi sempre di più, creando delle situazioni molto difficili.

My Sweet Lie, il cast

Di seguito vi sveliamo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv, al via su Canale 5 da lunedì 3 agosto.