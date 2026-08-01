Cosa vedere stasera in TV, sabato 1 agosto 2026? La prima serata propone musica, sport, cinema, intrattenimento, grandi classici e film d’avventura. Su Rai 1 va in onda Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli European Aquatics Championships su Rai 2, il western cult Per un pugno di dollari su Rai 3, Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi su Rete 4, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Kiss Kiss Way 2026 su TV8 e le Amichevoli estate 2026 sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e Son Desto . Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro e racconto.

– . Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro e racconto. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show.

– . Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show. Rai 2, ore 21:20 – European Aquatics Championships . Spazio alle finali serali dei tuffi dagli Europei di Parigi 2026.

– . Spazio alle finali serali dei tuffi dagli Europei di Parigi 2026. Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari . Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté.

– . Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté. Rete 4, ore 21:33 – Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi . Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant.

– . Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. Italia 1, ore 21:16 – Jurassic Park III. Terzo capitolo della saga giurassica con Sam Neill e William H. Macy.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Sogno e Son Desto – Spettacolo con Massimo Ranieri.

– – Spettacolo con Massimo Ranieri. Rai 2, ore 21:20 – European Aquatics Championships – Tuffi: finali 10 metri sincro donne e trampolino 1 metro uomini.

– – Tuffi: finali 10 metri sincro donne e trampolino 1 metro uomini. Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari – Film western diretto da Sergio Leone.

– – Film western diretto da Sergio Leone. Rai 4, ore 21:20 – Bronx – Film crime e thriller.

– – Film crime e thriller. Rai 5, ore 21:21 – Anna Marchesini – Parlano da sole – Teatro.

– – Teatro. Rai Movie, ore 21:10 – Dirty Dancing – Balli proibiti – Film romantico e musicale.

– – Film romantico e musicale. Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Serie crime.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi – Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant.

– – Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

– – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Italia 1, ore 21:16 – Jurassic Park III – Film d’avventura, azione e fantascienza.

– – Film d’avventura, azione e fantascienza. 20, ore 21:10 – Asher – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen.

– – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen. Iris, ore 21:14 – L’ultimo appello – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman.

– – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman. Twentyseven, ore 21:14 – Tutto in una notte – Film thriller e commedia con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer.

– – Film thriller e commedia con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer. Cine34, ore 21:15 – Paolo il caldo – Film con Giancarlo Giannini e Rossana Podestà.

– – Film con Giancarlo Giannini e Rossana Podestà. Italia 2, ore 21:00 – Aenigma – Film horror diretto da Lucio Fulci.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Agente 007 – Licenza di uccidere – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress.

– – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress. TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026 – Episodio 2 – Musica e intrattenimento con le tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss.

– – Musica e intrattenimento con le tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss. Nove, ore 21:30 – Amichevoli estate 2026 – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione.

– – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione. Cielo, ore 21:20 – Oceano di fuoco – Hidalgo – Film western e avventura con Viggo Mortensen.

– – Film western e avventura con Viggo Mortensen. TV2000, ore 21:09 – Simon Birch – Film drammatico e familiare.

– – Film drammatico e familiare. La7 Cinema, ore 21:15 – Stargate – Film di fantascienza con Kurt Russell e James Spader.

I film di stasera in TV sabato 1 agosto 2026

Per un pugno di dollari – Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una città al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali.

– Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una città al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali. Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi – Rete 4, ore 21:33. Un brillante imprenditore immobiliare e la sua avvocata finiscono per sviluppare un rapporto sempre più complicato.

– Rete 4, ore 21:33. Un brillante imprenditore immobiliare e la sua avvocata finiscono per sviluppare un rapporto sempre più complicato. Jurassic Park III – Italia 1, ore 21:16. Alan Grant torna su un’isola popolata dai dinosauri per una missione che si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza.

– Italia 1, ore 21:16. Alan Grant torna su un’isola popolata dai dinosauri per una missione che si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza. Agente 007 – Licenza di uccidere – La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No.

– La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No. Dirty Dancing – Balli proibiti – Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle.

– Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle. Asher – 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta capace di cambiare la sua vita.

– 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta capace di cambiare la sua vita. Bronx – Rai 4, ore 21:20. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre prova a proteggere la propria squadra.

– Rai 4, ore 21:20. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre prova a proteggere la propria squadra. L’ultimo appello – Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato tenta di salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima.

– Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato tenta di salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima. Oceano di fuoco – Hidalgo – Cielo, ore 21:20. Un cowboy americano partecipa a una durissima corsa nel deserto arabo insieme al suo cavallo.

– Cielo, ore 21:20. Un cowboy americano partecipa a una durissima corsa nel deserto arabo insieme al suo cavallo. Stargate – La7 Cinema, ore 21:15. Un antico portale scoperto in Egitto apre la strada a un viaggio verso un mondo lontano.

I film su Sky Cinema sabato 1 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Daylight – Trappola nel tunnel . Sylvester Stallone è protagonista del disaster movie ambientato in un tunnel sommerso e pericoloso.

– . Sylvester Stallone è protagonista del disaster movie ambientato in un tunnel sommerso e pericoloso. Sky Cinema Uno, ore 19:40 – Un uragano all’improvviso . Film in preserale.

– . Film in preserale. Sky Cinema Uno, ore 17:55 – Come un gatto in tangenziale . Commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

– . Commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Sky Cinema Uno, ore 14:15 – L’infiltrata. Film biografico e thriller.

Stasera in TV, sabato 1 agosto: la scelta migliore

Chi cerca una serata di spettacolo può scegliere Sogno e Son Desto su Rai 1 oppure Ciao Darwin su Canale 5. Gli appassionati di sport possono seguire gli European Aquatics Championships su Rai 2 o il calcio estivo del Nove.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Per un pugno di dollari su Rai 3, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie, Oceano di fuoco – Hidalgo su Cielo e Stargate su La7 Cinema.

Da segnalare anche Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi su Rete 4, che sostituisce l’abituale appuntamento del sabato sera con La Promessa.