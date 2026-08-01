Cosa vedere stasera in TV, sabato 1 agosto 2026? La prima serata propone musica, sport, cinema, intrattenimento, grandi classici e film d’avventura. Su Rai 1 va in onda Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
Tra gli altri appuntamenti spiccano gli European Aquatics Championships su Rai 2, il western cult Per un pugno di dollari su Rai 3, Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi su Rete 4, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Kiss Kiss Way 2026 su TV8 e le Amichevoli estate 2026 sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Sogno e Son Desto. Massimo Ranieri torna protagonista con uno spettacolo tra musica, teatro e racconto.
- Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono una nuova serata dello storico show.
- Rai 2, ore 21:20 – European Aquatics Championships. Spazio alle finali serali dei tuffi dagli Europei di Parigi 2026.
- Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari. Il western di Sergio Leone con Clint Eastwood e Gian Maria Volonté.
- Rete 4, ore 21:33 – Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi. Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant.
- Italia 1, ore 21:16 – Jurassic Park III. Terzo capitolo della saga giurassica con Sam Neill e William H. Macy.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Sogno e Son Desto – Spettacolo con Massimo Ranieri.
- Rai 2, ore 21:20 – European Aquatics Championships – Tuffi: finali 10 metri sincro donne e trampolino 1 metro uomini.
- Rai 3, ore 21:25 – Per un pugno di dollari – Film western diretto da Sergio Leone.
- Rai 4, ore 21:20 – Bronx – Film crime e thriller.
- Rai 5, ore 21:21 – Anna Marchesini – Parlano da sole – Teatro.
- Rai Movie, ore 21:10 – Dirty Dancing – Balli proibiti – Film romantico e musicale.
- Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Serie crime.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi – Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant.
- Canale 5, ore 21:21 – Ciao Darwin – Intrattenimento con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.
- Italia 1, ore 21:16 – Jurassic Park III – Film d’avventura, azione e fantascienza.
- 20, ore 21:10 – Asher – Film action e thriller con Ron Perlman e Famke Janssen.
- Iris, ore 21:14 – L’ultimo appello – Film crime e drammatico con Chris O’Donnell e Gene Hackman.
- Twentyseven, ore 21:14 – Tutto in una notte – Film thriller e commedia con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer.
- Cine34, ore 21:15 – Paolo il caldo – Film con Giancarlo Giannini e Rossana Podestà.
- Italia 2, ore 21:00 – Aenigma – Film horror diretto da Lucio Fulci.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Agente 007 – Licenza di uccidere – Film d’avventura e spionaggio con Sean Connery e Ursula Andress.
- TV8, ore 21:40 – Kiss Kiss Way 2026 – Episodio 2 – Musica e intrattenimento con le tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss.
- Nove, ore 21:30 – Amichevoli estate 2026 – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione.
- Cielo, ore 21:20 – Oceano di fuoco – Hidalgo – Film western e avventura con Viggo Mortensen.
- TV2000, ore 21:09 – Simon Birch – Film drammatico e familiare.
- La7 Cinema, ore 21:15 – Stargate – Film di fantascienza con Kurt Russell e James Spader.
I film di stasera in TV sabato 1 agosto 2026
- Per un pugno di dollari – Rai 3, ore 21:25. Un misterioso pistolero arriva in una città al confine tra Stati Uniti e Messico e si inserisce nello scontro tra due famiglie rivali.
- Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi – Rete 4, ore 21:33. Un brillante imprenditore immobiliare e la sua avvocata finiscono per sviluppare un rapporto sempre più complicato.
- Jurassic Park III – Italia 1, ore 21:16. Alan Grant torna su un’isola popolata dai dinosauri per una missione che si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza.
- Agente 007 – Licenza di uccidere – La7, ore 21:15. James Bond arriva in Giamaica per indagare su due omicidi e si ritrova sulle tracce del misterioso Dottor No.
- Dirty Dancing – Balli proibiti – Rai Movie, ore 21:10. Baby trascorre l’estate con la famiglia in un villaggio turistico e scopre la danza grazie all’incontro con Johnny Castle.
- Asher – 20, ore 21:10. Un ex agente del Mossad, diventato killer professionista, si ritrova davanti a una scelta capace di cambiare la sua vita.
- Bronx – Rai 4, ore 21:20. Un poliziotto onesto finisce nel mirino di gang e colleghi corrotti mentre prova a proteggere la propria squadra.
- L’ultimo appello – Iris, ore 21:14. Un giovane avvocato tenta di salvare dalla pena di morte il nonno, condannato per un grave crimine commesso molti anni prima.
- Oceano di fuoco – Hidalgo – Cielo, ore 21:20. Un cowboy americano partecipa a una durissima corsa nel deserto arabo insieme al suo cavallo.
- Stargate – La7 Cinema, ore 21:15. Un antico portale scoperto in Egitto apre la strada a un viaggio verso un mondo lontano.
I film su Sky Cinema sabato 1 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Daylight – Trappola nel tunnel. Sylvester Stallone è protagonista del disaster movie ambientato in un tunnel sommerso e pericoloso.
- Sky Cinema Uno, ore 19:40 – Un uragano all’improvviso. Film in preserale.
- Sky Cinema Uno, ore 17:55 – Come un gatto in tangenziale. Commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.
- Sky Cinema Uno, ore 14:15 – L’infiltrata. Film biografico e thriller.
Stasera in TV, sabato 1 agosto: la scelta migliore
Chi cerca una serata di spettacolo può scegliere Sogno e Son Desto su Rai 1 oppure Ciao Darwin su Canale 5. Gli appassionati di sport possono seguire gli European Aquatics Championships su Rai 2 o il calcio estivo del Nove.
Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Per un pugno di dollari su Rai 3, Jurassic Park III su Italia 1, Agente 007 – Licenza di uccidere su La7, Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie, Oceano di fuoco – Hidalgo su Cielo e Stargate su La7 Cinema.
Da segnalare anche Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi su Rete 4, che sostituisce l’abituale appuntamento del sabato sera con La Promessa.