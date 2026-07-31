Sabato 1° agosto va in onda un nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia. Al timone della trasmissione c’è Donatella Bianchi, affiancata da Livio Beshir.

Linea Blu Porti d’Italia 1° agosto, protagonista Chioggia

Linea Blu Porti d’Italia, al via alle ore 14:00 circa su Rai 1, è realizzato dalla TV di Stato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale. Al centro della puntata di oggi c’è Chioggia, cittadina di circa 47 mila abitanti e posta nell’area metropolitana di Venezia.

Donatella Bianchi, navigando dalla bocca di porto verso il cuore di Chioggia, ha la possibilità di percorrere il suggestivo scorcio di territorio che collega il Mare Adriatico alla Laguna di Venezia. L’appuntamento, oltre che in televisione, è visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Il Ponte Vigo e Pellestrina

Livio Beshir, durante Linea Blu Porti d’Italia di oggi, inizia il proprio percorso da uno dei luoghi simbolo dell’intera zona. Si tratta di Ponte Vigo, che per Chioggia rappresenta una sorta di balcone che si affaccia sulle acque dell’omonimo bacino e della laguna. Poi il presentatore si sposta sull’isola di Pellestrina, che Beshir visita in sella a una bicicletta. L’atollo, rimasto lontano dai flussi turistici internazionali, ha saputo mantenere, nel tempo, la propria identità e il legame con la storia veneziana.

Nel corso della puntata odierna del programma è approfondito il funzionamento dello scalo portuale. I conduttori parlano, con degli esperti, della nuova stagione del porto, dando spazio alle eccellenze nel campo della ingegneria, logistica e grandi opere industriali.

Durante la puntata le telecamere si spostano a circa sei miglia dalla costa, nei fondali dell’Alto Adriatico. È qui che giace il relitto dell’Evdokia, una nave cargo che dimostra quanto la natura marina sia in grado di colonizzare una struttura artificiale trasformandola in un ricco e inedito habitat.

Linea Blu Porti d’Italia 1° agosto, la comunità delle ascidie

A Linea Blu Porti d’Italia è proposto un modello lento e sostenibile per vivere Venezia sull’acqua, a bordo di eleganti imbarcazioni di piccole dimensioni. Donatella Bianchi raggiunge, in un secondo momento, la spiaggia di Sottomarina. Tale località ha ottenuto la Bandiera Verde che certifica l’accoglienza a misura di famiglie e di bambini.

Per concludere il viaggio si parla della comunità delle ascidie. Si tratta di piccoli organismi invertebrati appartenenti al gruppo dei tunicati e che vivono sotto la superficie della Laguna di Venezia.