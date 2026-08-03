Cosa vedere stasera in TV, martedì 4 agosto 2026? La prima serata propone commedie, sport, documentari musicali, divulgazione, concerti, film d’azione e grandi titoli d’avventura. Su Rai 1 va in onda Un matrimonio di troppo, commedia romantica con Will Ferrell e Reese Witherspoon, mentre Canale 5 punta su Volevo un figlio maschio, film con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.

Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di nuoto su Rai 2, il documentario Il coraggio di essere Franco su Rai 3, Le grandi domande di Freedom su Rete 4, Yoga Radio Estate su Italia 1, Quantum of Solace su TV8 e Ready Player One sul canale 20.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Un matrimonio di troppo . Due matrimoni fissati nello stesso giorno e nella stessa location scatenano una serie di equivoci e tensioni familiari.

– . Due matrimoni fissati nello stesso giorno e nella stessa location scatenano una serie di equivoci e tensioni familiari. Canale 5, ore 21:20 – Volevo un figlio maschio . Enrico Brignano interpreta un padre che sogna un figlio maschio e si ritrova davanti a un ribaltamento familiare inatteso.

– . Enrico Brignano interpreta un padre che sogna un figlio maschio e si ritrova davanti a un ribaltamento familiare inatteso. Rai 2, ore 21:20 – Europei di nuoto . I migliori atleti del continente si sfidano nelle principali discipline acquatiche.

– . I migliori atleti del continente si sfidano nelle principali discipline acquatiche. Rai 3, ore 21:15 – Il coraggio di essere Franco . Documentario dedicato a Franco Battiato, con Alessandro Preziosi e Alice.

– . Documentario dedicato a Franco Battiato, con Alessandro Preziosi e Alice. Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia, scienza e cultura.

– . Roberto Giacobbo affronta misteri, storia, scienza e cultura. Italia 1, ore 21:20 – Yoga Radio Estate. Da Reggio Emilia, una tappa dell’evento musicale estivo.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Un matrimonio di troppo – Film commedia e romantico con Will Ferrell e Reese Witherspoon.

– – Film commedia e romantico con Will Ferrell e Reese Witherspoon. Rai 2, ore 21:20 – Europei di nuoto – Sport.

– – Sport. Rai 3, ore 21:15 – Il coraggio di essere Franco – Documentario biografico e musicale dedicato a Franco Battiato.

– – Documentario biografico e musicale dedicato a Franco Battiato. Rai 4, ore 21:20 – MK Ultra – Film thriller con Anson Mount e Jason Patric.

– – Film thriller con Anson Mount e Jason Patric. Rai 5, ore 20:51 – Welcome Venice – Film drammatico con Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi.

– – Film drammatico con Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi. Rai Movie, ore 21:10 – I vichinghi – Film d’avventura e azione con Ryan Kwanten e James Norton.

– – Film d’avventura e azione con Ryan Kwanten e James Norton. Rai Premium, ore 21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco – Episodio “Ultimo atto”.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:30 – Le grandi domande di Freedom – Storia, scienza e cultura con Roberto Giacobbo.

– – Storia, scienza e cultura con Roberto Giacobbo. Canale 5, ore 21:20 – Volevo un figlio maschio – Film commedia con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.

– – Film commedia con Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua. Italia 1, ore 21:20 – Yoga Radio Estate – Concerto e musica.

– – Concerto e musica. 20, ore 21:10 – Ready Player One – Film d’avventura, azione e fantascienza diretto da Steven Spielberg.

– – Film d’avventura, azione e fantascienza diretto da Steven Spielberg. Iris, ore 21:15 – L’indiana bianca – Film western con Guy Madison e Frank Lovejoy.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Talk di attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese.

– – Talk di attualità e politica con Marianna Aprile e Luca Telese. TV8, ore 21:40 – Quantum of Solace – Film d’azione e spionaggio con Daniel Craig e Olga Kurylenko.

– – Film d’azione e spionaggio con Daniel Craig e Olga Kurylenko. Nove – Programmazione di intrattenimento e prime serate del canale.

I film di stasera in TV martedì 4 agosto 2026

Un matrimonio di troppo – Rai 1, ore 21:30. Un doppio appuntamento nuziale nello stesso giorno e nella stessa location scatena il caos tra famiglie, sposi e invitati.

– Rai 1, ore 21:30. Un doppio appuntamento nuziale nello stesso giorno e nella stessa location scatena il caos tra famiglie, sposi e invitati. Volevo un figlio maschio – Canale 5, ore 21:20. Alberto, marito e padre apparentemente appagato, desidera un figlio maschio e si ritrova davanti a una situazione familiare del tutto imprevedibile.

– Canale 5, ore 21:20. Alberto, marito e padre apparentemente appagato, desidera un figlio maschio e si ritrova davanti a una situazione familiare del tutto imprevedibile. Quantum of Solace – TV8, ore 21:40. James Bond, ancora segnato dal tradimento di Vesper, indaga su una nuova organizzazione criminale internazionale.

– TV8, ore 21:40. James Bond, ancora segnato dal tradimento di Vesper, indaga su una nuova organizzazione criminale internazionale. Ready Player One – 20, ore 21:10. Nel 2045 il mondo trova rifugio nell’OASIS, una realtà virtuale in cui un ragazzo partecipa a una caccia al tesoro decisiva.

– 20, ore 21:10. Nel 2045 il mondo trova rifugio nell’OASIS, una realtà virtuale in cui un ragazzo partecipa a una caccia al tesoro decisiva. MK Ultra – Rai 4, ore 21:20. Nei primi anni Sessanta, uno psichiatra viene coinvolto nelle sperimentazioni segrete della CIA legate al progetto MK Ultra.

– Rai 4, ore 21:20. Nei primi anni Sessanta, uno psichiatra viene coinvolto nelle sperimentazioni segrete della CIA legate al progetto MK Ultra. L’indiana bianca – Iris, ore 21:15. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata.

– Iris, ore 21:15. Western ambientato dopo la Guerra di secessione, con il capitano Miles Archer impegnato in una missione delicata. Welcome Venice – Rai 5, ore 20:51. Due fratelli della Giudecca si scontrano sul futuro della loro famiglia e sul destino di Venezia.

– Rai 5, ore 20:51. Due fratelli della Giudecca si scontrano sul futuro della loro famiglia e sul destino di Venezia. I vichinghi – Rai Movie, ore 21:10. Un gruppo di guerrieri nordici, espulsi dal proprio regno, cerca nuove terre e affronta una missione piena di pericoli.

I film su Sky Cinema martedì 4 agosto 2026

Sky Cinema Uno – Programmazione cinema in prima serata .

– . Sky Cinema Due – Film d’autore, produzioni internazionali e titoli drammatici .

– . Sky Cinema Collection – Cicli cinematografici e grandi titoli del catalogo Sky .

– . Sky Cinema Family – Film per tutta la famiglia e animazione .

– . Sky Cinema Action – Cinema d’azione, avventura e thriller .

– . Sky Cinema Suspense – Thriller, crime e film ad alta tensione .

– . Sky Cinema Romance – Storie sentimentali e commedie romantiche .

– . Sky Cinema Comedy – Commedie italiane e internazionali.

Stasera in TV, martedì 4 agosto: la scelta migliore

Chi cerca una commedia in prima serata può scegliere Un matrimonio di troppo su Rai 1 oppure Volevo un figlio maschio su Canale 5. Gli appassionati di sport possono seguire gli Europei di nuoto su Rai 2.

Per chi preferisce musica e spettacolo ci sono Yoga Radio Estate su Italia 1 e il documentario Il coraggio di essere Franco su Rai 3. Rete 4 punta invece sulla divulgazione con Le grandi domande di Freedom.

Tra i film in chiaro spiccano Quantum of Solace su TV8, Ready Player One sul 20, MK Ultra su Rai 4, L’indiana bianca su Iris, Welcome Venice su Rai 5 e I vichinghi su Rai Movie.