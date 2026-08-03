Si scaldano i motori per La Preside 2. La fiction, che ha debuttato negli scorsi mesi su Rai 1, è stata rinnovata per una seconda stagione.

La Preside 2, le riprese al via a settembre

Al centro de La Preside 2 tornerà ad esserci la dirigente scolastica Eugenia Liguori. Il personaggio, ispirato alla vera preside di Caivano Eugenia Carfora, da sempre in prima linea contro il fenomeno della dispersione scolastica, sarà interpretato da Luisa Ranieri.

Quest’ultima, insieme al resto del cast, tornerà sul set nelle prossime settimane. Il via alle riprese, che si svolgeranno ancora una volta in varie località di Napoli, è previsto per il mese di settembre.

Al momento è ignota la data nella quale debutterà la seconda stagione. Con ogni probabilità, per vedere i nuovi appuntamenti occorrerà aspettare la stagione 2027-2028.

Decisivi gli ottimi ascolti

La scelta della Rai di puntare ancora su La Preside era quasi scontata, considerando gli ascolti che gli episodi hanno registrato nella prima stagione. Quattro le puntate che sono state trasmesse su Rai 1 dal 12 gennaio al 2 febbraio. Gli appuntamenti hanno tenuto compagnia a una media superiore ai 4 milioni e mezzo di persone, con una share del 26,6%. Molto positive, poi, sono state le fruizioni streaming, sia su RaiPlay che su Netflix, dove per diverse settimane è stata fra le produzioni più viste in Italia.

Oltre che dal pubblico, la fiction è stata ampiamente promossa anche dalla critica. Non è un caso, infatti, che la prima stagione abbia ricevuto ben due riconoscimenti nell’ultima edizione dei Nastri d’Argento, dove è stata nominata come Miglior Serie tv Dramedy.

La Preside 2, cosa si sa sulla trama

Sono pochi i dettagli sulla trama che sono attualmente già noti. Quel che si sa per certo è che gran parte della narrazione verterà ancora sul lavoro di Eugenia Liguori. La protagonista dovrà affrontare nuove sfide per cercare di portare avanti l’istituto scolastico. Al contempo, deve tentare di convincere i giovani studenti a frequentare le lezioni e strapparli dalla micro-criminalità che sembra dominare il quartiere.

Oltre a Luisa Ranieri, tornerà nel cast de La Preside anche la giovane attrice Ludovica Nasti. La giovane interpreterà di nuovo Lucia, la studentessa che nel precedente capitolo ha iniziato una storia tormentata con Nicola, in carcere sul finire della prima stagione. Infine, è lecito immaginare che le puntate saranno arricchite da alcune new entry, sia nel cast di professori che in quello degli studenti.