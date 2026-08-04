Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 5 agosto 2026? La prima serata propone film, musica, crime, documentari, calcio estivo e grandi titoli in prima visione. Su Rai 1 va in onda Teo e Zodì – Un cammello per amico, mentre Canale 5 punta su Oppenheimer, il film di Christopher Nolan con Cillian Murphy.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, Sapore di mare su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, La giusta distanza su La7, Cani sciolti su TV8 e le Amichevoli estate 2026 sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Teo e Zodì – Un cammello per amico . Film d’avventura e famiglia ambientato nel deserto, con al centro il legame tra un giovane nomade e un cammello dalle doti speciali.

– . Film d’avventura e famiglia ambientato nel deserto, con al centro il legame tra un giovane nomade e un cammello dalle doti speciali. Canale 5, ore 21:20 – Oppenheimer . Prima TV del film di Christopher Nolan dedicato alla figura di J. Robert Oppenheimer e alla nascita della bomba atomica.

– . Prima TV del film di Christopher Nolan dedicato alla figura di J. Robert Oppenheimer e alla nascita della bomba atomica. Rai 2, ore 21:20 – Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu . Serata musicale estiva con Ema Stokholma e Gino Castaldo.

– . Serata musicale estiva con Ema Stokholma e Gino Castaldo. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura . Roberta Petrelluzzi racconta una nuova vicenda giudiziaria nella puntata intitolata La doppia verità .

– . Roberta Petrelluzzi racconta una nuova vicenda giudiziaria nella puntata intitolata . Rete 4, ore 21:33 – Sapore di mare . La commedia cult diretta da Carlo Vanzina, ambientata nell’estate del 1964 sulle spiagge della Versilia.

– . La commedia cult diretta da Carlo Vanzina, ambientata nell’estate del 1964 sulle spiagge della Versilia. Italia 1, ore 21:29 – Chicago P.D.. Nuovi episodi della tredicesima stagione della serie crime americana.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Teo e Zodì – Un cammello per amico – Film avventura, famiglia e commedia.

– – Film avventura, famiglia e commedia. Rai 2, ore 21:20 – Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu – Concerto e musica con Ema Stokholma e Gino Castaldo.

– – Concerto e musica con Ema Stokholma e Gino Castaldo. Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Puntata “La doppia verità”.

– – Puntata “La doppia verità”. Rai 4, ore 21:19 – Derailed – Attrazione letale – Film drammatico e thriller con Jennifer Aniston e Clive Owen.

– – Film drammatico e thriller con Jennifer Aniston e Clive Owen. Rai 5, ore 21:26 – Sapiens – Un solo pianeta – Documentario con Mario Tozzi.

– – Documentario con Mario Tozzi. Rai Movie, ore 21:10 – Brado – Film drammatico diretto da Kim Rossi Stuart.

– – Film drammatico diretto da Kim Rossi Stuart. Rai Premium, ore 21:20 – Uno sbirro in Appennino – Serie con Claudio Bisio.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Sapore di mare – Commedia romantica con Jerry Calà, Virna Lisi, Christian De Sica e Isabella Ferrari.

– – Commedia romantica con Jerry Calà, Virna Lisi, Christian De Sica e Isabella Ferrari. Canale 5, ore 21:20 – Oppenheimer – Film drammatico e storico con Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr.

– – Film drammatico e storico con Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon e Robert Downey Jr. Italia 1, ore 21:29 – Chicago P.D. – Episodi della tredicesima stagione.

– – Episodi della tredicesima stagione. 20, ore 21:08 – Constantine – Film fantasy, azione e horror con Keanu Reeves e Rachel Weisz.

– – Film fantasy, azione e horror con Keanu Reeves e Rachel Weisz. Iris, ore 21:13 – Il socio – Thriller con Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn e Gene Hackman.

– – Thriller con Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn e Gene Hackman. Twentyseven, ore 21:15 – Maneater – Film thriller.

– – Film thriller. Cine34, ore 21:00 – Il capo dei capi – Serie TV.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – La giusta distanza – Documentario con Roberto Saviano.

– – Documentario con Roberto Saviano. TV8, ore 21:40 – Cani sciolti – Film action, crime e commedia con Denzel Washington e Mark Wahlberg.

– – Film action, crime e commedia con Denzel Washington e Mark Wahlberg. Nove, ore 21:30 – Amichevoli estate 2026 – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione.

– – Calcio estivo e preparazione alla nuova stagione. Cielo, ore 21:15 – Maneater – Film thriller.

– – Film thriller. La7 Cinema, ore 21:15 – 50 volte il primo bacio – Commedia romantica con Adam Sandler e Drew Barrymore.

I film di stasera in TV mercoledì 5 agosto 2026

Teo e Zodì – Un cammello per amico – Rai 1, ore 21:30. Zodì, giovane nomade, scopre nel deserto un cammello dalle eccezionali doti di corridore e decide di aiutarlo a raggiungere un grande traguardo.

– Rai 1, ore 21:30. Zodì, giovane nomade, scopre nel deserto un cammello dalle eccezionali doti di corridore e decide di aiutarlo a raggiungere un grande traguardo. Oppenheimer – Canale 5, ore 21:20. Christopher Nolan racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, lo scienziato legato al Progetto Manhattan e alla costruzione della bomba atomica.

– Canale 5, ore 21:20. Christopher Nolan racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, lo scienziato legato al Progetto Manhattan e alla costruzione della bomba atomica. Sapore di mare – Rete 4, ore 21:33. Nell’estate del 1964, sulle spiagge della Versilia, si intrecciano amori, amicizie, gelosie e ricordi destinati a diventare nostalgia.

– Rete 4, ore 21:33. Nell’estate del 1964, sulle spiagge della Versilia, si intrecciano amori, amicizie, gelosie e ricordi destinati a diventare nostalgia. Cani sciolti – TV8, ore 21:40. Due uomini, apparentemente criminali, finiscono al centro di un intrigo molto più grande di quanto immaginassero.

– TV8, ore 21:40. Due uomini, apparentemente criminali, finiscono al centro di un intrigo molto più grande di quanto immaginassero. Constantine – 20, ore 21:08. John Constantine combatte demoni e presenze soprannaturali in una Los Angeles sospesa tra inferno e redenzione.

– 20, ore 21:08. John Constantine combatte demoni e presenze soprannaturali in una Los Angeles sospesa tra inferno e redenzione. Derailed – Attrazione letale – Rai 4, ore 21:19. Un incontro casuale tra due persone sposate si trasforma in un incubo fatto di ricatti, violenza e segreti.

– Rai 4, ore 21:19. Un incontro casuale tra due persone sposate si trasforma in un incubo fatto di ricatti, violenza e segreti. Il socio – Iris, ore 21:13. Un giovane avvocato entra in un prestigioso studio legale, ma scopre presto che dietro il successo si nasconde una rete pericolosa.

– Iris, ore 21:13. Un giovane avvocato entra in un prestigioso studio legale, ma scopre presto che dietro il successo si nasconde una rete pericolosa. Brado – Rai Movie, ore 21:10. Un figlio torna nel ranch di famiglia dopo anni di distanza e si confronta con il padre, con il passato e con un rapporto mai risolto.

– Rai Movie, ore 21:10. Un figlio torna nel ranch di famiglia dopo anni di distanza e si confronta con il padre, con il passato e con un rapporto mai risolto. 50 volte il primo bacio – La7 Cinema, ore 21:15. Un veterinario si innamora di una ragazza che, a causa di un trauma, dimentica ogni giorno ciò che ha vissuto il giorno prima.

I film su Sky Cinema mercoledì 5 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Mindcage – Mente criminale . Thriller con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich.

– . Thriller con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Gli occhi degli altri . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi.

– . Noir italiano diretto da Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Episodio della terza stagione.

– – Episodio della terza stagione. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il mistero della casa del tempo . Film fantasy e avventura per tutta la famiglia.

– . Film fantasy e avventura per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Midway . Film bellico e d’azione sulla battaglia decisiva del Pacifico.

– . Film bellico e d’azione sulla battaglia decisiva del Pacifico. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Immaculate – La prescelta . Horror con Sydney Sweeney.

– . Horror con Sydney Sweeney. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Am I OK? . Commedia sentimentale e di formazione.

– . Commedia sentimentale e di formazione. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Gravity . Dramma fantascientifico con Sandra Bullock e George Clooney.

– . Dramma fantascientifico con Sandra Bullock e George Clooney. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Come può uno scoglio . Commedia italiana con Pio e Amedeo.

– . Commedia italiana con Pio e Amedeo. Sky Cinema, ore 21:15 – Il talento di Mr. C. Action comedy con Nicolas Cage.

Stasera in TV, mercoledì 5 agosto: la scelta migliore

La scelta più forte della serata è Oppenheimer su Canale 5, soprattutto per chi cerca un grande film in prima TV. Rai 1 propone invece una serata più familiare con Teo e Zodì – Un cammello per amico, mentre Rai 2 punta sulla musica con Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu.

Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Sapore di mare su Rete 4, Cani sciolti su TV8, Constantine sul 20, Derailed – Attrazione letale su Rai 4, Il socio su Iris e Brado su Rai Movie.

Su Sky Cinema spiccano Mindcage – Mente criminale su Sky Cinema Uno, Gli occhi degli altri su Sky Cinema Due, Midway su Sky Cinema Action, Immaculate – La prescelta su Sky Cinema Suspense, Gravity su Sky Cinema Drama e Come può uno scoglio su Sky Cinema Comedy.