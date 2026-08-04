Cambiano le Professoresse de L’Eredità. Coloro che occupano tale ruolo da oramai due anni, ovvero Greta Zuccarello e Linda Pani, non torneranno nel game show nella nuova edizione al via a ottobre.

Cambiano Professoresse L’Eredità, aperti i casting

A comunicare ufficialmente il cambio delle Professoresse de L’Eredità è la stessa Rai. Nei profili social di Rai Casting, infatti, è apparso un messaggio che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: “Sei pronta a salire sul palco de L’Eredità? Siamo alla ricerca delle nuove Professoresse che affiancheranno Marco Liorni nella conduzione de L’Eredità“.

È con tale messaggio che la TV di Stato ha comunicato l’apertura delle selezioni per la scelta delle due nuove Professoresse. Le competenze richieste sono il possedimento di una buona dizione, oltre che la conoscenza delle tematiche di cultura generale. Inoltre, coloro che intendono partecipare al format devono avere una presenza scenica e un’attitudine al ballo. Le ragazze alle quali è indirizzato il casting devono avere fra i 22 e i 29 anni e devono essere spigliate, empatiche e ovviamente comunicative.

La versione estiva del game show chiude l’esperienza di Greta Zuccarello e Linda Pani

L’esperienza televisiva all’interno del game show di Greta Zuccarello e Linda Pani giungerà alla conclusione al termine de L’Eredità Summer. La versione estiva del game show che da diverse settimane occupa l’access prime time di Rai 1 andrà avanti fino al 5 settembre prossimo.

L’addio di Zuccarello e Pani arriva decisamente a sorpresa. Nel corso delle ultime due edizioni della trasmissione condotta da Marco Liorni, infatti, le due Professoresse sono riuscite a conquistare il pubblico, dimostrando simpatia nonché un certo feeling fra loro.

Alla Rai spetta, ora, il difficile compito di trovare due valide sostitute in meno di due mesi. La prima puntata de L’Eredità nel preserale di Rai 1 è prevista per il 19 ottobre.

Cambiano Professoresse L’Eredità, un ruolo che ha lanciato la carriera di varie conduttrici

Quello delle Professoresse de L’Eredità è un ruolo che, nel corso degli anni, ha fatto da trampolino da lancio per una carriera nel mondo dello spettacolo. Nella 20esima e 21esima edizione, ad esempio, ha partecipato alla trasmissione Samira Lui, oggi amatissima valletta de La Ruota della Fortuna. Nel 2006 grazie al programma ha debuttato nel mondo dello spettacolo Roberta Morise, che dopo il game show ha collezionato numerose partecipazioni in format tv, da I Fatti Vostri a Easy Driver.

Altri volti dello spettacolo che hanno mosso i primi passi in televisione nel ruolo di Professoresse de L’Eredità sono Giovanna Civitillo, protagonista delle prime tre edizioni e che nello show ha incontrato l’attuale marito Amadeus, ed Elena Santarelli, nel cast dello show nella prima e seconda edizione.