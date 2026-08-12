Cosa vedere stasera in TV, mercoledì 12 agosto 2026? La prima serata propone divulgazione, sport, cronaca giudiziaria, commedie romantiche, film italiani, serie crime, cucina, fantasy e grandi titoli su Sky Cinema. Su Rai 1 torna Alberto Angela con Noos – L’avventura della conoscenza, mentre Canale 5 punta sulla commedia Ricchi a tutti i costi.
Tra gli altri appuntamenti spiccano gli Europei di atletica su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, Shall We Dance? su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, La giusta distanza – Turatello-Epaminonda su La7, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8 e Il monaco sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza. Alberto Angela conduce il programma dedicato a scienza, natura, società, tecnologia e grandi domande del presente.
- Canale 5, ore 21:20 – Ricchi a tutti i costi. Commedia del 2024 con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, tra famiglia, soldi, equivoci e colpi di scena.
- Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica. Da Birmingham 2026, la sessione serale con le gare continentali più attese della giornata.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi racconta la vicenda giudiziaria nella puntata Il vizio del lupo.
- Rete 4, ore 21:33 – Shall We Dance?. Commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon.
- Italia 1, ore 21:27 – Chicago P.D.. Nuovi episodi della tredicesima stagione della serie crime americana.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Noos – L’avventura della conoscenza – Divulgazione con Alberto Angela.
- Rai 2, ore 21:00 – Europei di atletica – Birmingham 2026.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – Puntata Il vizio del lupo.
- Rai 4, ore 21:18 – Il cigno nero – Film drammatico, thriller e psicologico con Natalie Portman e Mila Kunis.
- Rai 5, ore 21:19 – Sapiens – Un solo pianeta – Puntata Come si costruisce la storia, con Mario Tozzi.
- Rai Movie, ore 21:10 – Il ritorno – Film drammatico con Emma Marrone e Fabrizio Rongione.
- Rai Premium, ore 21:20 – Uno sbirro in Appennino – Episodi Il caso degli spiriti e Ad opera di ignoti.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Shall We Dance? – Commedia romantica con Richard Gere e Jennifer Lopez.
- Canale 5, ore 21:20 – Ricchi a tutti i costi – Commedia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro.
- Italia 1, ore 21:27 – Chicago P.D. – Episodi della tredicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – Deep Impact – Film drammatico, action e fantascientifico con Robert Duvall e Téa Leoni.
- Iris, ore 21:15 – The Forgiven – Film drammatico con Ralph Fiennes e Jessica Chastain.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – La giusta distanza – Turatello-Epaminonda – Roberto Saviano ricostruisce due figure chiave della mala milanese.
- TV8, ore 20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Puntata dedicata a Ortigia, nel cuore di Siracusa.
- Nove, ore 21:30 – Il monaco – Film d’azione, commedia e fantasy con Chow Yun-fat e Seann William Scott.
I film di stasera in TV mercoledì 12 agosto 2026
- Ricchi a tutti i costi – Canale 5, ore 21:20. Su uno sfondo mediterraneo, un matrimonio lampo innesca una serie di equivoci, interessi familiari e piani sempre più complicati.
- Shall We Dance? – Rete 4, ore 21:33. Un uomo dalla vita apparentemente ordinata scopre il ballo da sala e ritrova energia, passione e desiderio di rimettersi in gioco.
- Il monaco – Nove, ore 21:30. Un misterioso monaco tibetano custodisce da decenni un antico segreto e trova in un giovane americano un possibile successore.
- Deep Impact – 20, ore 21:10. La scoperta di una cometa in rotta verso la Terra costringe l’umanità ad affrontare una minaccia globale.
- Il cigno nero – Rai 4, ore 21:18. Una ballerina ambiziosa ottiene il ruolo più importante della carriera, ma la pressione la trascina in una crisi psicologica sempre più profonda.
- The Forgiven – Iris, ore 21:15. Durante un soggiorno sulle montagne dell’Alto Atlante, un evento tragico cambia il destino di una coppia e degli ospiti riuniti in una villa di lusso.
- Il ritorno – Rai Movie, ore 21:10. Una madre della periferia laziale si trova costretta a una scelta estrema per proteggere chi ama.
- Uno sbirro in Appennino – Rai Premium, ore 21:20. Claudio Bisio è al centro di una commedia poliziesca ambientata tra misteri locali, piccoli segreti e indagini fuori dagli schemi.
I film su Sky Cinema mercoledì 12 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il matrimonio del mio migliore amico. Commedia romantica con Julia Roberts, Dermot Mulroney e Cameron Diaz.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Romanzo criminale. Il film di Michele Placido ispirato alla storia della Banda della Magliana.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume. Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata a Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – La befana vien di notte 2 – Le origini. Avventura fantasy per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – The Internship. Commedia con Vince Vaughn e Owen Wilson ambientata nel mondo delle grandi aziende digitali.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Black Bag – Doppio gioco. Thriller di spionaggio e tensione.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – L’amore che non muore. Film sentimentale e drammatico.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – After Yang. Dramma fantascientifico con Colin Farrell.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Mamma o papà?. Commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – The Batman. Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne nel noir di Matt Reeves ambientato a Gotham City.
Stasera in TV, mercoledì 12 agosto: la scelta migliore
Chi cerca divulgazione può scegliere Noos – L’avventura della conoscenza su Rai 1, mentre Rai 2 punta sullo sport con gli Europei di atletica. Rai 3 propone invece una serata di cronaca giudiziaria con Un giorno in pretura.
Per il cinema in chiaro, le alternative principali sono Ricchi a tutti i costi su Canale 5, Shall We Dance? su Rete 4, Il monaco sul Nove, Deep Impact sul 20, Il cigno nero su Rai 4 e The Forgiven su Iris.
Su Sky Cinema spiccano Il matrimonio del mio migliore amico su Sky Cinema Uno, Romanzo criminale su Sky Cinema Due, Black Bag – Doppio gioco su Sky Cinema Suspense, After Yang su Sky Cinema Drama, Mamma o papà? su Sky Cinema Comedy e The Batman su Sky Cinema Uno +24.