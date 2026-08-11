Rai, La7, Sky e Mediaset hanno svelato tutto (o quasi) sulla prossima stagione. Poco, invece, si sa per quel che riguarda Discovery, ma nelle ultime ore, su Real Time, è apparso uno spot che svela quando iniziano alcuni dei programmi a settembre.

Real Time quando iniziano programmi settembre, chi apre la stagione

La stagione 2026-2027 si apre simbolicamente il 1° settembre, quando l’access prime time di Real Time tornerà a essere occupata da Casa a prima vista.

Al timone delle nuove puntate tornano gli agenti immobiliari Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca La Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi. A loro spetta il compito di girare diverse regioni del nostro paese per trovare le abitazioni perfette a nuovi compratori, che hanno deciso di partecipare allo show per riuscire a trovare la casa dei sogni.

Primo Appuntamento e Matrimonio a prima vista

Sempre il 1° settembre, ma in prima serata, su Real Time inizia un nuovo programma che è da tempo fra i pilastri della programmazione tv della rete. Si tratta di Primo Appuntamento con la conduzione di Flavio Montrucchio, che accoglie nel ristorante una serie di single a caccia dell’anima gemella. I protagonisti passano un’intera serata con dei perfetti sconosciuti e, al termine, devono decidere se uscire insieme o separati dal locale.

Mercoledì 2 settembre, nel prime time, parte Matrimonio a prima vista, con gli esperti Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante che hanno formato nuove coppie di sposi. Le spose e gli sposi si incontrano solamente all’altare e dopo aver celebrato le nozze affrontano un periodo di vita insieme, fra viaggio di nozze e convivenza. Alla fine dell’esperienza devono scegliere se rimanere sposati o divorziare.

Real Time quando iniziano programmi settembre, torna la gara fra i pasticceri amatoriali d’Italia

Venerdì 4 settembre, in prima serata su Real Time riparte la gara di Bake Off fra i pasticceri amatoriali d’Italia. Come lo scorso anno, il programma è condotto da Brenda Lodigiani, mentre in giuria ci sono Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. A loro si unisce come giudice speciale Iginio Massari, che ha il compito di supervisionare la prova tecnica. Per vedere la versione vip di Bake Off sarà necessario attendere la fine del format classico, che come sempre terminerà a metà dicembre.

Per quanto riguarda le altre reti Discovery si sono sciolti i dubbi legati al nuovo access prime time di NOVE. Dopo l’addio di Amadeus e la chiusura del suo The Cage Prendi e Scappa, dal 31 agosto, alle 20:35 circa, torna Cash or Trash, il programma dedicato alle aste e condotto da Paolo Conticini.