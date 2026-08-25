Cosa guardare stasera in TV, mercoledì 26 agosto 2026? La prima serata propone grandi classici del cinema, serie crime, cronaca giudiziaria, commedie italiane, film biografici, documentari e programmi dedicati alla cucina. Su Rai 1 va in onda Il Gattopardo di Luchino Visconti, mentre Canale 5 propone Back to Black, film dedicato alla vita e alla carriera di Amy Winehouse.
Tra gli altri appuntamenti della serata troviamo Boston Blue su Rai 2, Un giorno in pretura su Rai 3, Johnny Stecchino su Rete 4, Chicago P.D. su Italia 1, La giusta distanza – Denaro-Sodano su La7, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti su TV8 e Mechanic: Resurrection sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Il Gattopardo. Il capolavoro di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue. Tre episodi della prima stagione della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi torna sul caso della scomparsa di Agata Scuto nella puntata La fuitina di Agata.
- Rete 4, ore 21:33 – Johnny Stecchino. Roberto Benigni e Nicoletta Braschi protagonisti della celebre commedia degli equivoci.
- Canale 5, ore 21:20 – Back to Black. Marisa Abela interpreta Amy Winehouse nel film biografico dedicato alla cantante britannica.
- Italia 1, ore 21:23 – Chicago P.D.. Tre episodi della tredicesima stagione della serie crime ambientata nel Distretto 21 di Chicago.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Il Gattopardo – Film drammatico di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon.
- Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Episodio 10 della prima stagione.
- Rai 2, ore 22:07 – Boston Blue – Episodio 11.
- Rai 2, ore 22:57 – Boston Blue – Episodio 12.
- Rai 3, ore 21:15 – Un giorno in pretura – La fuitina di Agata – Cronaca giudiziaria con Roberta Petrelluzzi.
- Rai 4, ore 21:18 – Barbarian – Horror thriller con Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long.
- Rai 5, ore 21:23 – Noos Esplorazioni – Libertà, la leggenda delle aquile – Documentario dedicato alla natura.
- Rai Movie, ore 21:10 – Scordato – Film con Rocco Papaleo e Giorgia.
- Rai Premium, ore 21:20 – Uno sbirro in Appennino – Episodi Lo scheletro in cravatta e I morti antichi.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Johnny Stecchino – Commedia diretta e interpretata da Roberto Benigni.
- Canale 5, ore 21:20 – Back to Black – Film biografico e musicale con Marisa Abela e Jack O’Connell.
- Italia 1, ore 21:23 – Chicago P.D. – Episodi 14, 15 e 16 della tredicesima stagione.
- 20, ore 21:10 – Blade: Trinity – Film action, horror e fantasy con Wesley Snipes e Jessica Biel.
- Iris, ore 21:15 – Apocalypse Now – Il capolavoro di Francis Ford Coppola ambientato durante la guerra del Vietnam.
La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera
- La7, ore 21:15 – La giusta distanza – Denaro-Sodano – Roberto Saviano mette a confronto due figure opposte legate alla storia della criminalità organizzata, della giustizia e del potere.
- TV8, ore 20:20 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Nuovo appuntamento con la sfida tra quattro ristoratori guidata da Alessandro Borghese.
- Nove, ore 21:30 – Mechanic: Resurrection – Action thriller con Jason Statham e Jessica Alba.
I film di stasera in TV mercoledì 26 agosto 2026
- Il Gattopardo – Rai 1, ore 21:30. Nella Sicilia attraversata dai cambiamenti del Risorgimento, il principe Fabrizio Salina osserva il tramonto dell’aristocrazia e comprende che un intero mondo sta scomparendo.
- Johnny Stecchino – Rete 4, ore 21:33. Dante, ingenuo autista di scuolabus, incontra Maria e viene trascinato in Sicilia. La sua incredibile somiglianza con un mafioso lo trasforma nella pedina inconsapevole di un piano molto pericoloso.
- Back to Black – Canale 5, ore 21:20. Il film ripercorre l’ascesa di Amy Winehouse, il successo internazionale, la nascita delle canzoni che l’hanno resa celebre e il tormentato rapporto con Blake Fielder-Civil.
- Mechanic: Resurrection – Nove, ore 21:30. Arthur Bishop pensava di essersi lasciato alle spalle la vita da assassino professionista, ma il rapimento della donna che ama lo costringe ad affrontare tre missioni apparentemente impossibili.
- Blade: Trinity – 20, ore 21:10. Blade deve affrontare una nuova minaccia quando i suoi nemici riportano in vita Dracula, il più potente tra i vampiri.
- Barbarian – Rai 4, ore 21:18. Una giovane donna arriva a Detroit e scopre che la casa prenotata per la notte è già occupata. Decidere di restare si rivelerà l’inizio di un incubo.
- Apocalypse Now – Iris, ore 21:15. Durante la guerra del Vietnam, il capitano Willard riceve l’ordine di risalire un fiume per trovare ed eliminare il colonnello Kurtz, ormai fuori dal controllo dell’esercito.
- Scordato – Rai Movie, ore 21:10. Orlando, accordatore di pianoforti, torna nel paese d’origine e affronta ricordi e ferite del passato in un viaggio sospeso tra malinconia e ironia.
Stasera su Canale 5: Back to Black
Canale 5 dedica la prima serata a Back to Black, in onda alle 21:20. Il film biografico racconta la storia di Amy Winehouse, interpretata da Marisa Abela, dagli esordi nei locali londinesi fino al successo mondiale.
Al centro del racconto non c’è soltanto la carriera musicale dell’artista, ma anche il rapporto con la famiglia, l’amore tormentato per Blake Fielder-Civil e il percorso personale che accompagna la nascita dell’album Back to Black.
Stasera su Rai 1: Il Gattopardo
Per gli appassionati del grande cinema italiano, Rai 1 propone alle 21:30 Il Gattopardo. Il film di Luchino Visconti, interpretato da Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon, racconta il passaggio dalla vecchia aristocrazia siciliana alla nuova società che prende forma durante il Risorgimento.
Al centro della vicenda c’è il principe Fabrizio Salina, consapevole che il proprio mondo è destinato a cambiare. La relazione tra il nipote Tancredi e la giovane Angelica diventa uno dei simboli più evidenti della trasformazione sociale in atto.
I film su Sky Cinema mercoledì 26 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Luce fredda. Thriller con Maika Monroe, Troy Kotsur e Helen Hunt. Appena uscita di prigione, Ava diventa il bersaglio di pericolosi criminali dopo aver assistito all’omicidio del fratello.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Sai tenere un segreto?. Commedia romantica con Alexandra Daddario, incentrata su una donna che durante una turbolenza in aereo confessa tutti i propri segreti a uno sconosciuto.
Stasera in TV, mercoledì 26 agosto: cosa scegliere
La serata offre soprattutto una scelta cinematografica molto ampia. Rai 1 punta su un monumento del cinema italiano come Il Gattopardo, Rete 4 sceglie la comicità di Roberto Benigni con Johnny Stecchino, mentre Canale 5 propone il biopic musicale Back to Black.
Per gli appassionati di serie crime ci sono tre episodi di Boston Blue su Rai 2 e tre appuntamenti con Chicago P.D. su Italia 1. Rai 3 propone invece la cronaca giudiziaria di Un giorno in pretura.
Chi cerca cinema più adrenalinico può scegliere Mechanic: Resurrection sul Nove, Blade: Trinity sul 20 oppure Barbarian su Rai 4. Per il grande cinema d’autore, Iris propone Apocalypse Now.
Su Sky Cinema Uno, infine, arriva Luce fredda, thriller con Maika Monroe, mentre Sky Cinema Uno +24 propone la commedia romantica Sai tenere un segreto?.