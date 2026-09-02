Cosa guardare stasera in TV, giovedì 3 settembre 2026? La prima serata offre fiction, serie crime, viaggi, approfondimento politico, calcio, cinema e comicità. Su Rai 1 prosegue Costanza con tre nuovi episodi, mentre Canale 5 propone il secondo appuntamento con Hotel Costiera.

Tra gli altri programmi della serata spiccano Il commissario Rex su Rai 2, Kilimangiaro Estate su Rai 3, Dritto e rovescio su Rete 4 e la partita Cagliari-Hellas Verona su Italia 1. La7 punta su In Onda, TV8 sceglie la commedia Tutte contro lui – The Other Woman, mentre il Nove propone The Best of Aldo Giovanni e Giacomo.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Costanza . Prosegue la fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Rai 1 propone gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione.

– . Prosegue la fiction con Miriam Dalmazio e Marco Rossetti. Rai 1 propone gli episodi 4, 5 e 6 della prima stagione. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Fantasmi dal passato . Nuovo episodio in prima visione Rai della serie crime con Francesco Arca e Domenico Fortunato.

– . Nuovo episodio in prima visione Rai della serie crime con Francesco Arca e Domenico Fortunato. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate . Camila Raznovich accompagna il pubblico in un nuovo viaggio attraverso paesaggi, culture e luoghi straordinari del pianeta.

– . Camila Raznovich accompagna il pubblico in un nuovo viaggio attraverso paesaggi, culture e luoghi straordinari del pianeta. Rete 4, ore 21:35 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il programma di approfondimento dedicato alla politica, alla cronaca e ai temi sociali.

– . Paolo Del Debbio conduce il programma di approfondimento dedicato alla politica, alla cronaca e ai temi sociali. Canale 5, ore 21:21 – Hotel Costiera . Jesse Williams torna nel ruolo di Daniel De Luca con gli episodi 3 e 4 della prima stagione.

– . Jesse Williams torna nel ruolo di Daniel De Luca con gli episodi 3 e 4 della prima stagione. Italia 1, ore 20:50 – Cagliari-Hellas Verona. Il calcio occupa la prima serata con la sfida tra le due formazioni.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Costanza – Episodio 4 della prima stagione.

– – Episodio 4 della prima stagione. Rai 1, ore 22:25 – Costanza – Episodio 5.

– – Episodio 5. Rai 1, ore 23:20 – Costanza – Episodio 6.

– – Episodio 6. Rai 2, ore 21:20 – Il commissario Rex – Fantasmi dal passato – Episodio 6 dell’undicesima stagione in prima visione Rai.

– – Episodio 6 dell’undicesima stagione in prima visione Rai. Rai 3, ore 21:15 – Kilimangiaro Estate – Camila Raznovich conduce una nuova serata dedicata ai viaggi e alla natura.

– – Camila Raznovich conduce una nuova serata dedicata ai viaggi e alla natura. Rai 4, ore 21:18 – S.W.A.T. – Attacco e difesa – Episodio 16 dell’ottava stagione in prima visione Rai.

– – Episodio 16 dell’ottava stagione in prima visione Rai. Rai 4, ore 22:00 – S.W.A.T. – Nemico nascosto – Episodio 17.

– – Episodio 17. Rai 4, ore 22:39 – S.W.A.T. – False promesse – Episodio 18.

– – Episodio 18. Rai 5, ore 21:20 – Summer Night Concert 2026 – L’Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Lorenzo Viotti, protagonista di una grande serata di musica.

– – L’Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Lorenzo Viotti, protagonista di una grande serata di musica. Rai Movie, ore 21:10 – Le paludi della morte – Texas Killing Fields – Thriller crime con Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan.

– – Thriller crime con Sam Worthington e Jeffrey Dean Morgan. Rai Premium, ore 21:20 – Canzonissima – Serata finale del varietà condotto da Milly Carlucci.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:35 – Dritto e rovescio – Paolo Del Debbio torna ad affrontare i principali temi dell’attualità politica, economica e sociale.

– – Paolo Del Debbio torna ad affrontare i principali temi dell’attualità politica, economica e sociale. Canale 5, ore 21:21 – Hotel Costiera – Episodio 3 della prima stagione.

– – Episodio 3 della prima stagione. Canale 5, ore 22:17 – Hotel Costiera – Episodio 4 della prima stagione.

– – Episodio 4 della prima stagione. Italia 1, ore 20:50 – Cagliari-Hellas Verona – Calcio in diretta.

– – Calcio in diretta. 20, ore 21:07 – Blackhat – Action thriller di Michael Mann con Chris Hemsworth.

– – Action thriller di Michael Mann con Chris Hemsworth. Iris, ore 21:15 – Poseidon – Film catastrofico con Kurt Russell, Josh Lucas e Richard Dreyfuss.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Marianna Aprile e Luca Telese conducono il programma di attualità e approfondimento politico.

– – Marianna Aprile e Luca Telese conducono il programma di attualità e approfondimento politico. TV8, ore 21:40 – Tutte contro lui – The Other Woman – Commedia con Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton.

– – Commedia con Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton. Nove, ore 21:30 – The Best of Aldo Giovanni e Giacomo – Una serata dedicata agli sketch e ai personaggi più amati del trio comico.

I film di stasera in TV giovedì 3 settembre 2026

Tutte contro lui – The Other Woman – TV8, ore 21:40. Carly scopre che l’uomo con il quale ha una relazione è in realtà sposato. Quando incontra la moglie Kate, tra le due nasce un’inaspettata complicità. La scoperta di una terza amante le convince a unire le forze per vendicarsi dell’uomo che le ha ingannate.

– TV8, ore 21:40. Carly scopre che l’uomo con il quale ha una relazione è in realtà sposato. Quando incontra la moglie Kate, tra le due nasce un’inaspettata complicità. La scoperta di una terza amante le convince a unire le forze per vendicarsi dell’uomo che le ha ingannate. Blackhat – 20, ore 21:07. Un hacker detenuto viene temporaneamente liberato per aiutare le autorità americane e cinesi a individuare un pericoloso criminale informatico responsabile di una serie di attacchi.

– 20, ore 21:07. Un hacker detenuto viene temporaneamente liberato per aiutare le autorità americane e cinesi a individuare un pericoloso criminale informatico responsabile di una serie di attacchi. Poseidon – Iris, ore 21:15. Durante i festeggiamenti di Capodanno, una gigantesca onda anomala travolge il transatlantico Poseidon e lo capovolge. Un gruppo di passeggeri cerca disperatamente una via d’uscita prima che la nave venga completamente sommersa.

– Iris, ore 21:15. Durante i festeggiamenti di Capodanno, una gigantesca onda anomala travolge il transatlantico Poseidon e lo capovolge. Un gruppo di passeggeri cerca disperatamente una via d’uscita prima che la nave venga completamente sommersa. Le paludi della morte – Texas Killing Fields – Rai Movie, ore 21:10. Due detective indagano su una serie di omicidi avvenuti in una zona paludosa del Texas. La scomparsa di una ragazza rende la caccia al responsabile ancora più urgente.

Stasera su Rai 1: Costanza prosegue con tre episodi

Rai 1 dedica ancora una volta la prima serata a Costanza. L’appuntamento comincia alle 21:30 con il quarto episodio della prima stagione, seguito alle 22:25 dal quinto e alle 23:20 dal sesto.

Nel primo episodio della serata, Diana accusa Costanza di aver diffuso una notizia non verificata, provocando nuove tensioni. Le vicende professionali della protagonista continuano così a intrecciarsi con una situazione personale sempre più complessa, mentre i rapporti tra i personaggi vengono messi alla prova da nuovi sviluppi.

Stasera su Canale 5: Hotel Costiera con Jesse Williams

Dopo il debutto del 1° settembre, Canale 5 prosegue la programmazione di Hotel Costiera. Alle 21:21 va in onda l’episodio 3, seguito alle 22:17 dall’episodio 4.

Al centro della serie resta Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams. L’ex marine di origini italiane lavora come problem solver in un esclusivo hotel della Costiera Amalfitana, dove deve affrontare situazioni delicate e misteri che si nascondono dietro l’apparente tranquillità della struttura.

Stasera su Rai 2: Il commissario Rex in prima visione

Su Rai 2 alle 21:20 torna Il commissario Rex con l’episodio Fantasmi dal passato, trasmesso in prima visione Rai. La puntata appartiene all’undicesima stagione della serie.

Max si trova a indagare su un omicidio i cui particolari sembrano riprodurre fedelmente un vecchio caso. Le somiglianze riportano alla luce ricordi e interrogativi irrisolti, trasformando l’indagine in una vicenda che coinvolge direttamente il passato del protagonista.

Stasera su Italia 1: Cagliari-Hellas Verona

Italia 1 punta sul calcio con Cagliari-Hellas Verona, in programma dalle 20:50. La partita occupa quindi l’intera fascia principale della serata della rete.

La sfida mette di fronte due formazioni intenzionate a conquistare un risultato importante in questo primo scorcio della nuova stagione calcistica.

I film su Sky Cinema giovedì 3 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – L’avvocato del diavolo . Cult thriller soprannaturale diretto da Taylor Hackford con Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Un giovane avvocato di grande talento entra in un prestigioso studio di New York, senza conoscere la vera natura dell’uomo che lo dirige.

– . Cult thriller soprannaturale diretto da Taylor Hackford con Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Un giovane avvocato di grande talento entra in un prestigioso studio di New York, senza conoscere la vera natura dell’uomo che lo dirige. Sky Cinema Uno, ore 23:40 – Notte prima degli esami 3.0. Il nuovo capitolo della commedia generazionale arriva in seconda serata.

Stasera in TV, giovedì 3 settembre: cosa scegliere

Gli appassionati di fiction possono scegliere tra Costanza su Rai 1 e Hotel Costiera su Canale 5. Rai 2 punta invece sul crime con un nuovo episodio in prima visione de Il commissario Rex, mentre Rai 4 propone tre puntate consecutive di S.W.A.T..

L’attualità è protagonista su Rete 4 con Dritto e rovescio e su La7 con In Onda. Rai 3 propone invece i viaggi di Kilimangiaro Estate, mentre Italia 1 dedica la serata al calcio con Cagliari-Hellas Verona.

Per chi cerca una serata all’insegna della comicità, il Nove propone The Best of Aldo Giovanni e Giacomo. TV8 punta invece sul cinema con Tutte contro lui – The Other Woman. Tra i film dei canali tematici spiccano Blackhat su 20, Poseidon su Iris e Le paludi della morte – Texas Killing Fields su Rai Movie.

Su Sky Cinema Uno la prima serata è affidata a un grande cult degli anni Novanta: L’avvocato del diavolo, con Al Pacino e Keanu Reeves, in onda alle 21:15.