Cosa guardare stasera in TV, lunedì 7 settembre 2026? La nuova settimana si apre con fiction, reality, cinema, approfondimento e grande sport. Rai 1 propone Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, mentre Canale 5 riporta in prima serata Filippo Bisciglia con lo speciale Temptation Island e poi… e poi….

Tra gli altri appuntamenti spiccano Italia-Cina dei Mondiali femminili di basket su Rai 2, Io sono ancora qui su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e Killer Elite su Italia 1. La7 propone La Torre di Babele, TV8 continua con Dinner Club, mentre sul Nove arriva una nuova puntata di Little Big Italy ambientata a Tokyo.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel terzo episodio della seconda stagione.

– . Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel terzo episodio della seconda stagione. Rai 2, ore 20:35 – Italia-Cina . Le Azzurre affrontano la nazionale cinese ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro.

– . Le Azzurre affrontano la nazionale cinese ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. Rai 3, ore 21:20 – Io sono ancora qui . Il pluripremiato film di Walter Salles racconta una storia familiare sullo sfondo della dittatura militare brasiliana.

– . Il pluripremiato film di Walter Salles racconta una storia familiare sullo sfondo della dittatura militare brasiliana. Rete 4, ore 21:32 – Quarta Repubblica . Nicola Porro torna con il programma dedicato a politica, economia, cronaca e attualità.

– . Nicola Porro torna con il programma dedicato a politica, economia, cronaca e attualità. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi… . Filippo Bisciglia incontra nuovamente i protagonisti dell’edizione 2026 per scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo il programma.

– . Filippo Bisciglia incontra nuovamente i protagonisti dell’edizione 2026 per scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo il programma. Italia 1, ore 21:24 – Killer Elite. Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro protagonisti dell’action thriller.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto – Terzo episodio della seconda stagione con Michele Riondino.

– – Terzo episodio della seconda stagione con Michele Riondino. Rai 1, ore 23:35 – Cose nostre – Incontri proibiti – Nuovo appuntamento con il programma dedicato a storie di criminalità organizzata e persone che hanno scelto di opporsi alle mafie.

– – Nuovo appuntamento con il programma dedicato a storie di criminalità organizzata e persone che hanno scelto di opporsi alle mafie. Rai 2, ore 20:35 – Italia-Cina – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro.

– – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. Rai 2, ore 22:45 – Il Processo del Lunedì – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica.

– – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica. Rai 3, ore 20:10 – Il Provinciale – Viaggio alla scoperta dei territori italiani.

– – Viaggio alla scoperta dei territori italiani. Rai 3, ore 20:40 – Il cavallo e la torre – Marco Damilano racconta l’attualità politica e sociale.

– – Marco Damilano racconta l’attualità politica e sociale. Rai 3, ore 20:50 – Un posto al sole – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli.

– – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli. Rai 3, ore 21:20 – Io sono ancora qui – Film diretto da Walter Salles.

– – Film diretto da Walter Salles. Rai 4, ore 21:19 – Kill – Action ad alta tensione ambientato quasi interamente a bordo di un treno.

– – Action ad alta tensione ambientato quasi interamente a bordo di un treno. Rai 5, ore 21:21 – Le Idi di marzo – George Clooney dirige Ryan Gosling in un thriller politico.

– – George Clooney dirige Ryan Gosling in un thriller politico. Rai Movie, ore 21:10 – Butcher’s Crossing – Western con Nicolas Cage.

– – Western con Nicolas Cage. Rai Premium, ore 21:20 – Un amore in Cornovaglia – Film sentimentale ambientato sulla costa inglese.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 20:29 – 4 di sera – Informazione e approfondimento nell’access prime time.

– – Informazione e approfondimento nell’access prime time. Rete 4, ore 21:32 – Quarta Repubblica – Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico ed economico.

– – Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico ed economico. Canale 5, ore 20:38 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show.

– – Gerry Scotti conduce il game show. Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi… – Filippo Bisciglia torna a incontrare le coppie protagoniste dell’ultima edizione.

– – Filippo Bisciglia torna a incontrare le coppie protagoniste dell’ultima edizione. Italia 1, ore 20:36 – NCIS – Unità anticrimine – La stella del rock .

– . Italia 1, ore 21:24 – Killer Elite – Action thriller con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro.

– – Action thriller con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro. Italia 1, ore 23:34 – Cold Case – Delitti irrisolti.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità, politica e approfondimento.

– – Attualità, politica e approfondimento. La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – FINIMONDO: Penso Positivo – Corrado Augias propone un nuovo viaggio di approfondimento tra storia, società e cultura.

– – Corrado Augias propone un nuovo viaggio di approfondimento tra storia, società e cultura. La7, ore 23:00 – Ingegneria del passato: Colosseo – Documentario dedicato ai segreti della costruzione del monumento simbolo di Roma.

– – Documentario dedicato ai segreti della costruzione del monumento simbolo di Roma. TV8, ore 20:20 – Foodish – Joe Bastianich inaugura le nuove puntate del programma dedicato ai piatti più rappresentativi della cucina italiana.

– – Joe Bastianich inaugura le nuove puntate del programma dedicato ai piatti più rappresentativi della cucina italiana. TV8, ore 21:40 – Dinner Club – Terzo episodio della terza stagione.

– – Terzo episodio della terza stagione. TV8, ore 22:35 – Dinner Club – Quarto episodio della terza stagione.

– – Quarto episodio della terza stagione. Nove, ore 20:35 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Nuova puntata in prima TV.

– – Nuova puntata in prima TV. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Tokyo – Francesco Panella vola in Giappone alla ricerca della migliore cucina italiana della città.

I film di stasera in TV lunedì 7 settembre 2026

Io sono ancora qui – Rai 3, ore 21:20. Brasile, primi anni Settanta. Eunice Paiva vive con il marito Rubens e i loro figli mentre il Paese è sotto il controllo della dittatura militare. Quando Rubens viene portato via dalle autorità e scompare, la donna deve trovare la forza di proteggere la famiglia e cercare la verità.

– Rai 3, ore 21:20. Brasile, primi anni Settanta. Eunice Paiva vive con il marito Rubens e i loro figli mentre il Paese è sotto il controllo della dittatura militare. Quando Rubens viene portato via dalle autorità e scompare, la donna deve trovare la forza di proteggere la famiglia e cercare la verità. Killer Elite – Italia 1, ore 21:24. Danny Bryce è un ex agente speciale costretto a tornare in azione quando il suo mentore Hunter viene sequestrato. Per salvarlo deve eliminare alcuni ex membri delle forze speciali britanniche, ma sulle sue tracce c’è un uomo determinato a fermarlo.

– Italia 1, ore 21:24. Danny Bryce è un ex agente speciale costretto a tornare in azione quando il suo mentore Hunter viene sequestrato. Per salvarlo deve eliminare alcuni ex membri delle forze speciali britanniche, ma sulle sue tracce c’è un uomo determinato a fermarlo. Kill – Rai 4, ore 21:19. Un commando di criminali assalta un treno diretto a Nuova Delhi. Un soldato delle forze speciali presente a bordo decide di affrontare gli aggressori, trasformando il convoglio in un campo di battaglia.

– Rai 4, ore 21:19. Un commando di criminali assalta un treno diretto a Nuova Delhi. Un soldato delle forze speciali presente a bordo decide di affrontare gli aggressori, trasformando il convoglio in un campo di battaglia. Harriet – Iris, ore 21:11. La storia di Harriet Tubman, che dopo essere riuscita a fuggire dalla schiavitù torna più volte nel Sud degli Stati Uniti per aiutare altri uomini e donne a conquistare la libertà.

– Iris, ore 21:11. La storia di Harriet Tubman, che dopo essere riuscita a fuggire dalla schiavitù torna più volte nel Sud degli Stati Uniti per aiutare altri uomini e donne a conquistare la libertà. Le Idi di marzo – Rai 5, ore 21:21. Un giovane e brillante addetto alla comunicazione lavora alla campagna presidenziale del governatore Mike Morris. Intrighi, compromessi e giochi di potere lo costringono presto a confrontarsi con il lato più oscuro della politica.

– Rai 5, ore 21:21. Un giovane e brillante addetto alla comunicazione lavora alla campagna presidenziale del governatore Mike Morris. Intrighi, compromessi e giochi di potere lo costringono presto a confrontarsi con il lato più oscuro della politica. Butcher’s Crossing – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane lascia Harvard alla ricerca di una vita autentica e raggiunge il Kansas. Qui si unisce a un esperto cacciatore di bisonti per una spedizione destinata a trasformarsi in una dura lotta contro la natura e le ossessioni umane.

– Rai Movie, ore 21:10. Un giovane lascia Harvard alla ricerca di una vita autentica e raggiunge il Kansas. Qui si unisce a un esperto cacciatore di bisonti per una spedizione destinata a trasformarsi in una dura lotta contro la natura e le ossessioni umane. Un amore in Cornovaglia – Rai Premium, ore 21:20. Una storia sentimentale ambientata tra gli spettacolari paesaggi della Cornovaglia, dove incontri inattesi e segreti del passato cambiano il destino dei protagonisti.

– Rai Premium, ore 21:20. Una storia sentimentale ambientata tra gli spettacolari paesaggi della Cornovaglia, dove incontri inattesi e segreti del passato cambiano il destino dei protagonisti. Pane al limone con semi di papavero – La5, ore 21:10. Due sorelle che hanno preso strade diverse si ritrovano a Maiorca dopo aver ereditato una panetteria da una donna che non conoscono. La ricerca della verità sulla misteriosa eredità riporta alla luce il passato della loro famiglia.

Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto

Rai 1 propone alle 21:30 Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, terzo episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino nel ruolo del commissario Salvo Montalbano.

Un peschereccio torna in porto dopo che uno dei marinai è stato ucciso durante la navigazione. Il responsabile sembra essere già stato individuato, ma alcuni elementi non convincono Montalbano. Il commissario comincia così a scavare nella vicenda, scoprendo che dietro un caso apparentemente semplice possono nascondersi interessi e verità molto più complesse.

Stasera su Canale 5: Temptation Island e poi… e poi…

Canale 5 riporta in prima serata Temptation Island. Alle 21:20 va in onda il primo dei due speciali Temptation Island e poi… e poi…, condotto da Filippo Bisciglia.

A distanza di settimane dalla conclusione del viaggio nei sentimenti, il programma torna sulle coppie dell’edizione 2026 per raccontare cosa è successo dopo l’uscita dal villaggio. Alcuni rapporti sono cambiati, altre decisioni sono state rimesse in discussione e i protagonisti si confrontano nuovamente con Bisciglia per aggiornare il pubblico sulla loro situazione.

Stasera su Rai 2: Italia-Cina ai Mondiali femminili di basket

Continua il percorso dell’Italia ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. Rai 2 trasmette dalle 20:35 la sfida Italia-Cina.

Il basket occupa quindi tutta la prima parte della serata della rete. Al termine dell’incontro, dalle 22:45, Rai 2 propone Il Processo del Lunedì con analisi, commenti e approfondimenti sul calcio.

Stasera su Rai 3: Io sono ancora qui

Rai 3 dedica la prima serata al grande cinema con Io sono ancora qui, in onda alle 21:20. Il film è diretto dal regista brasiliano Walter Salles.

La storia segue Eunice Paiva e la sua famiglia durante gli anni più duri della dittatura militare brasiliana. La scomparsa del marito Rubens costringe la donna a trasformare il dolore in una lunga ricerca della verità, mantenendo unita la famiglia e opponendosi al silenzio imposto dal regime.

Stasera su Italia 1: Killer Elite

Italia 1 punta sull’azione con Killer Elite, in onda alle 21:24. Il film riunisce tre nomi di primo piano del genere: Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro.

Danny Bryce ha abbandonato il mondo delle operazioni clandestine, ma è costretto a rientrare in azione quando il suo vecchio mentore viene preso in ostaggio. Per liberarlo deve portare a termine una missione quasi impossibile e affrontare un avversario altrettanto preparato.

I film su Sky Cinema lunedì 7 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Benvenuti in campagna . Prima TV della nuova commedia diretta da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli. Una famiglia decide di abbandonare il caos della città e trasferirsi in una vecchia fattoria, ma la vita rurale si rivela molto diversa da quella immaginata.

– . Prima TV della nuova commedia diretta da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli. Una famiglia decide di abbandonare il caos della città e trasferirsi in una vecchia fattoria, ma la vita rurale si rivela molto diversa da quella immaginata. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Striptease . Demi Moore interpreta una donna che, per riconquistare la custodia della figlia, comincia a lavorare in un locale e finisce coinvolta in un pericoloso intrigo politico.

– . Demi Moore interpreta una donna che, per riconquistare la custodia della figlia, comincia a lavorare in un locale e finisce coinvolta in un pericoloso intrigo politico. Sky Cinema Uno, ore 22:50 – L’Attachement – La tenerezza . Valeria Bruni Tedeschi protagonista di una storia sui legami familiari che possono nascere nei momenti più inattesi.

– . Valeria Bruni Tedeschi protagonista di una storia sui legami familiari che possono nascere nei momenti più inattesi. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – King Arthur – Il potere della spada. Charlie Hunnam e Jude Law nella spettacolare rilettura della leggenda di Re Artù firmata da Guy Ritchie.

Stasera in TV, lunedì 7 settembre: cosa scegliere

La grande sfida della serata vede Rai 1 puntare su Il giovane Montalbano e Canale 5 sul ritorno di Temptation Island. Due proposte completamente differenti: da una parte il giallo televisivo con Michele Riondino, dall’altra Filippo Bisciglia e gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality.

Gli appassionati di sport possono seguire Italia-Cina ai Mondiali femminili di basket su Rai 2. Rai 3 offre invece il cinema d’autore con Io sono ancora qui, mentre Rete 4 torna all’approfondimento politico con Quarta Repubblica.

Per l’azione ci sono Killer Elite su Italia 1 e Kill su Rai 4. Tra gli altri film spiccano Harriet su Iris, Le Idi di marzo su Rai 5 e Butcher’s Crossing con Nicolas Cage su Rai Movie.

TV8 propone due episodi di Dinner Club, preceduti dalle nuove puntate di Foodish, mentre il Nove porta Little Big Italy fino a Tokyo. Su Sky Cinema Uno, infine, debutta in prima TV Benvenuti in campagna, nuova commedia con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico.