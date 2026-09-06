Cosa guardare stasera in TV, lunedì 7 settembre 2026? La nuova settimana si apre con fiction, reality, cinema, approfondimento e grande sport. Rai 1 propone Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, mentre Canale 5 riporta in prima serata Filippo Bisciglia con lo speciale Temptation Island e poi… e poi….
Tra gli altri appuntamenti spiccano Italia-Cina dei Mondiali femminili di basket su Rai 2, Io sono ancora qui su Rai 3, Quarta Repubblica su Rete 4 e Killer Elite su Italia 1. La7 propone La Torre di Babele, TV8 continua con Dinner Club, mentre sul Nove arriva una nuova puntata di Little Big Italy ambientata a Tokyo.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto. Michele Riondino torna nel ruolo del giovane Salvo Montalbano nel terzo episodio della seconda stagione.
- Rai 2, ore 20:35 – Italia-Cina. Le Azzurre affrontano la nazionale cinese ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro.
- Rai 3, ore 21:20 – Io sono ancora qui. Il pluripremiato film di Walter Salles racconta una storia familiare sullo sfondo della dittatura militare brasiliana.
- Rete 4, ore 21:32 – Quarta Repubblica. Nicola Porro torna con il programma dedicato a politica, economia, cronaca e attualità.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi…. Filippo Bisciglia incontra nuovamente i protagonisti dell’edizione 2026 per scoprire cosa è accaduto alle coppie dopo il programma.
- Italia 1, ore 21:24 – Killer Elite. Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro protagonisti dell’action thriller.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.
- Rai 1, ore 21:30 – Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto – Terzo episodio della seconda stagione con Michele Riondino.
- Rai 1, ore 23:35 – Cose nostre – Incontri proibiti – Nuovo appuntamento con il programma dedicato a storie di criminalità organizzata e persone che hanno scelto di opporsi alle mafie.
- Rai 2, ore 20:35 – Italia-Cina – Mondiali femminili 2026 di pallacanestro.
- Rai 2, ore 22:45 – Il Processo del Lunedì – Approfondimenti, immagini e commenti sulla giornata calcistica.
- Rai 3, ore 20:10 – Il Provinciale – Viaggio alla scoperta dei territori italiani.
- Rai 3, ore 20:40 – Il cavallo e la torre – Marco Damilano racconta l’attualità politica e sociale.
- Rai 3, ore 20:50 – Un posto al sole – Nuovo episodio della soap ambientata a Napoli.
- Rai 3, ore 21:20 – Io sono ancora qui – Film diretto da Walter Salles.
- Rai 4, ore 21:19 – Kill – Action ad alta tensione ambientato quasi interamente a bordo di un treno.
- Rai 5, ore 21:21 – Le Idi di marzo – George Clooney dirige Ryan Gosling in un thriller politico.
- Rai Movie, ore 21:10 – Butcher’s Crossing – Western con Nicolas Cage.
- Rai Premium, ore 21:20 – Un amore in Cornovaglia – Film sentimentale ambientato sulla costa inglese.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 20:29 – 4 di sera – Informazione e approfondimento nell’access prime time.
- Rete 4, ore 21:32 – Quarta Repubblica – Nicola Porro conduce il programma di approfondimento politico ed economico.
- Canale 5, ore 20:38 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show.
- Canale 5, ore 21:20 – Temptation Island e poi… e poi… – Filippo Bisciglia torna a incontrare le coppie protagoniste dell’ultima edizione.
- Italia 1, ore 20:36 – NCIS – Unità anticrimine – La stella del rock.
- Italia 1, ore 21:24 – Killer Elite – Action thriller con Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro.
- Italia 1, ore 23:34 – Cold Case – Delitti irrisolti.
La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera
- La7, ore 20:35 – In Onda – Attualità, politica e approfondimento.
- La7, ore 21:15 – La Torre di Babele – FINIMONDO: Penso Positivo – Corrado Augias propone un nuovo viaggio di approfondimento tra storia, società e cultura.
- La7, ore 23:00 – Ingegneria del passato: Colosseo – Documentario dedicato ai segreti della costruzione del monumento simbolo di Roma.
- TV8, ore 20:20 – Foodish – Joe Bastianich inaugura le nuove puntate del programma dedicato ai piatti più rappresentativi della cucina italiana.
- TV8, ore 21:40 – Dinner Club – Terzo episodio della terza stagione.
- TV8, ore 22:35 – Dinner Club – Quarto episodio della terza stagione.
- Nove, ore 20:35 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Nuova puntata in prima TV.
- Nove, ore 21:30 – Little Big Italy – Tokyo – Francesco Panella vola in Giappone alla ricerca della migliore cucina italiana della città.
I film di stasera in TV lunedì 7 settembre 2026
- Io sono ancora qui – Rai 3, ore 21:20. Brasile, primi anni Settanta. Eunice Paiva vive con il marito Rubens e i loro figli mentre il Paese è sotto il controllo della dittatura militare. Quando Rubens viene portato via dalle autorità e scompare, la donna deve trovare la forza di proteggere la famiglia e cercare la verità.
- Killer Elite – Italia 1, ore 21:24. Danny Bryce è un ex agente speciale costretto a tornare in azione quando il suo mentore Hunter viene sequestrato. Per salvarlo deve eliminare alcuni ex membri delle forze speciali britanniche, ma sulle sue tracce c’è un uomo determinato a fermarlo.
- Kill – Rai 4, ore 21:19. Un commando di criminali assalta un treno diretto a Nuova Delhi. Un soldato delle forze speciali presente a bordo decide di affrontare gli aggressori, trasformando il convoglio in un campo di battaglia.
- Harriet – Iris, ore 21:11. La storia di Harriet Tubman, che dopo essere riuscita a fuggire dalla schiavitù torna più volte nel Sud degli Stati Uniti per aiutare altri uomini e donne a conquistare la libertà.
- Le Idi di marzo – Rai 5, ore 21:21. Un giovane e brillante addetto alla comunicazione lavora alla campagna presidenziale del governatore Mike Morris. Intrighi, compromessi e giochi di potere lo costringono presto a confrontarsi con il lato più oscuro della politica.
- Butcher’s Crossing – Rai Movie, ore 21:10. Un giovane lascia Harvard alla ricerca di una vita autentica e raggiunge il Kansas. Qui si unisce a un esperto cacciatore di bisonti per una spedizione destinata a trasformarsi in una dura lotta contro la natura e le ossessioni umane.
- Un amore in Cornovaglia – Rai Premium, ore 21:20. Una storia sentimentale ambientata tra gli spettacolari paesaggi della Cornovaglia, dove incontri inattesi e segreti del passato cambiano il destino dei protagonisti.
- Pane al limone con semi di papavero – La5, ore 21:10. Due sorelle che hanno preso strade diverse si ritrovano a Maiorca dopo aver ereditato una panetteria da una donna che non conoscono. La ricerca della verità sulla misteriosa eredità riporta alla luce il passato della loro famiglia.
Stasera su Rai 1: Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto
Rai 1 propone alle 21:30 Il giovane Montalbano – Morte in mare aperto, terzo episodio della seconda stagione della fiction con Michele Riondino nel ruolo del commissario Salvo Montalbano.
Un peschereccio torna in porto dopo che uno dei marinai è stato ucciso durante la navigazione. Il responsabile sembra essere già stato individuato, ma alcuni elementi non convincono Montalbano. Il commissario comincia così a scavare nella vicenda, scoprendo che dietro un caso apparentemente semplice possono nascondersi interessi e verità molto più complesse.
Stasera su Canale 5: Temptation Island e poi… e poi…
Canale 5 riporta in prima serata Temptation Island. Alle 21:20 va in onda il primo dei due speciali Temptation Island e poi… e poi…, condotto da Filippo Bisciglia.
A distanza di settimane dalla conclusione del viaggio nei sentimenti, il programma torna sulle coppie dell’edizione 2026 per raccontare cosa è successo dopo l’uscita dal villaggio. Alcuni rapporti sono cambiati, altre decisioni sono state rimesse in discussione e i protagonisti si confrontano nuovamente con Bisciglia per aggiornare il pubblico sulla loro situazione.
Stasera su Rai 2: Italia-Cina ai Mondiali femminili di basket
Continua il percorso dell’Italia ai Mondiali femminili 2026 di pallacanestro. Rai 2 trasmette dalle 20:35 la sfida Italia-Cina.
Il basket occupa quindi tutta la prima parte della serata della rete. Al termine dell’incontro, dalle 22:45, Rai 2 propone Il Processo del Lunedì con analisi, commenti e approfondimenti sul calcio.
Stasera su Rai 3: Io sono ancora qui
Rai 3 dedica la prima serata al grande cinema con Io sono ancora qui, in onda alle 21:20. Il film è diretto dal regista brasiliano Walter Salles.
La storia segue Eunice Paiva e la sua famiglia durante gli anni più duri della dittatura militare brasiliana. La scomparsa del marito Rubens costringe la donna a trasformare il dolore in una lunga ricerca della verità, mantenendo unita la famiglia e opponendosi al silenzio imposto dal regime.
Stasera su Italia 1: Killer Elite
Italia 1 punta sull’azione con Killer Elite, in onda alle 21:24. Il film riunisce tre nomi di primo piano del genere: Jason Statham, Clive Owen e Robert De Niro.
Danny Bryce ha abbandonato il mondo delle operazioni clandestine, ma è costretto a rientrare in azione quando il suo vecchio mentore viene preso in ostaggio. Per liberarlo deve portare a termine una missione quasi impossibile e affrontare un avversario altrettanto preparato.
I film su Sky Cinema lunedì 7 settembre 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Benvenuti in campagna. Prima TV della nuova commedia diretta da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e Giorgio Colangeli. Una famiglia decide di abbandonare il caos della città e trasferirsi in una vecchia fattoria, ma la vita rurale si rivela molto diversa da quella immaginata.
- Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Striptease. Demi Moore interpreta una donna che, per riconquistare la custodia della figlia, comincia a lavorare in un locale e finisce coinvolta in un pericoloso intrigo politico.
- Sky Cinema Uno, ore 22:50 – L’Attachement – La tenerezza. Valeria Bruni Tedeschi protagonista di una storia sui legami familiari che possono nascere nei momenti più inattesi.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – King Arthur – Il potere della spada. Charlie Hunnam e Jude Law nella spettacolare rilettura della leggenda di Re Artù firmata da Guy Ritchie.
Stasera in TV, lunedì 7 settembre: cosa scegliere
La grande sfida della serata vede Rai 1 puntare su Il giovane Montalbano e Canale 5 sul ritorno di Temptation Island. Due proposte completamente differenti: da una parte il giallo televisivo con Michele Riondino, dall’altra Filippo Bisciglia e gli aggiornamenti sulle coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality.
Gli appassionati di sport possono seguire Italia-Cina ai Mondiali femminili di basket su Rai 2. Rai 3 offre invece il cinema d’autore con Io sono ancora qui, mentre Rete 4 torna all’approfondimento politico con Quarta Repubblica.
Per l’azione ci sono Killer Elite su Italia 1 e Kill su Rai 4. Tra gli altri film spiccano Harriet su Iris, Le Idi di marzo su Rai 5 e Butcher’s Crossing con Nicolas Cage su Rai Movie.
TV8 propone due episodi di Dinner Club, preceduti dalle nuove puntate di Foodish, mentre il Nove porta Little Big Italy fino a Tokyo. Su Sky Cinema Uno, infine, debutta in prima TV Benvenuti in campagna, nuova commedia con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico.