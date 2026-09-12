Cosa guardare stasera in TV, domenica 13 settembre 2026? La prima serata offre cinema, soap, sport, inchieste e intrattenimento. Rai 1 punta sulla commedia italiana con Il principe abusivo, interpretato da Alessandro Siani e Christian De Sica, mentre Canale 5 propone tre nuovi episodi in prima TV di Racconto di una notte.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Italia-Slovacchia degli Europei maschili di pallavolo su Rai 2, PresaDiretta su Rai 3, Giganti su Rete 4 e Le Iene presentano: Inside su Italia 1. La7 sceglie il grande cinema con Ufficiale e gentiluomo, TV8 trasmette la finale di Italia’s Got Talent, mentre sul Nove torna Comedy Match.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Il principe abusivo . Alessandro Siani dirige e interpreta la commedia con Christian De Sica e Sarah Felberbaum.

– . Alessandro Siani dirige e interpreta la commedia con Christian De Sica e Sarah Felberbaum. Rai 2, ore 20:55 – Italia-Slovacchia . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo.

– . Gli Azzurri proseguono il cammino agli Europei maschili 2026 di pallavolo. Rai 3, ore 20:30 – PresaDiretta – Governati dal fossile . Riccardo Iacona conduce una nuova inchiesta dedicata all’energia, alle fonti fossili e alla transizione ecologica.

– . Riccardo Iacona conduce una nuova inchiesta dedicata all’energia, alle fonti fossili e alla transizione ecologica. Rete 4, ore 21:35 – Giganti . Nuovo appuntamento con il programma dedicato alle grandi figure che hanno cambiato la storia.

– . Nuovo appuntamento con il programma dedicato alle grandi figure che hanno cambiato la storia. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Tre nuovi episodi in prima TV con Mahir e Canfeza.

– . Tre nuovi episodi in prima TV con Mahir e Canfeza. Italia 1, ore 21:14 – Le Iene presentano: Inside . Una serata di inchieste, testimonianze e approfondimenti.

– . Una serata di inchieste, testimonianze e approfondimenti. La7, ore 21:15 – Ufficiale e gentiluomo . Richard Gere e Debra Winger protagonisti del celebre film diretto da Taylor Hackford.

– . Richard Gere e Debra Winger protagonisti del celebre film diretto da Taylor Hackford. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Finale . Undici talenti si contendono la vittoria e sarà il pubblico da casa a scegliere il vincitore.

– . Undici talenti si contendono la vittoria e sarà il pubblico da casa a scegliere il vincitore. Nove, ore 21:30 – Comedy Match. Katia Follesa guida la sfida tra due squadre di comici.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:35 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Il principe abusivo – Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri.

– – Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con Christian De Sica, Sarah Felberbaum e Serena Autieri. Rai 1, ore 23:35 – Speciale Tg1 – Approfondimento della redazione del Tg1.

– – Approfondimento della redazione del Tg1. Rai 2, ore 20:55 – Italia-Slovacchia – Europei maschili 2026 di pallavolo, Gruppo A, in diretta dal PalaPanini di Modena.

– – Europei maschili 2026 di pallavolo, Gruppo A, in diretta dal PalaPanini di Modena. Rai 2, ore 22:45 – La Domenica Sportiva – Simona Rolandi conduce lo storico appuntamento dedicato al calcio e agli altri avvenimenti sportivi del fine settimana.

– – Simona Rolandi conduce lo storico appuntamento dedicato al calcio e agli altri avvenimenti sportivi del fine settimana. Rai 3, ore 20:30 – PresaDiretta – Governati dal fossile – Riccardo Iacona indaga sulla dipendenza italiana da gas e petrolio e sullo sviluppo delle energie rinnovabili.

– – Riccardo Iacona indaga sulla dipendenza italiana da gas e petrolio e sullo sviluppo delle energie rinnovabili. Rai 3, ore 23:15 – Un giorno in Pretura – Omicidi in diretta – Roberta Petrelluzzi ricostruisce il processo a Giandavide De Pau.

– – Roberta Petrelluzzi ricostruisce il processo a Giandavide De Pau. Rai 4, ore 21:20 – The Predator – Action fantascientifico diretto da Shane Black.

– – Action fantascientifico diretto da Shane Black. Rai 4, ore 22:56 – Mandrake – Horror con Deirdre Mullins e Derbhle Crotty.

– – Horror con Deirdre Mullins e Derbhle Crotty. Rai 5, ore 21:23 – Fortapàsc – Il film di Marco Risi dedicato alla storia del giornalista Giancarlo Siani.

– – Il film di Marco Risi dedicato alla storia del giornalista Giancarlo Siani. Rai Movie, ore 21:10 – Dirty Dancing – Balli proibiti – Patrick Swayze e Jennifer Grey protagonisti del celebre film romantico.

– – Patrick Swayze e Jennifer Grey protagonisti del celebre film romantico. Rai Premium, ore 21:20 – La nave dei sogni – Hudson Valley – Nuovo viaggio tra sentimenti, incontri e imprevisti.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:35 – Giganti – Il programma racconta uomini e donne che hanno segnato la storia e la cultura contemporanea.

– – Il programma racconta uomini e donne che hanno segnato la storia e la cultura contemporanea. Rete 4, ore 00:21 – La teoria del tutto – Eddie Redmayne interpreta Stephen Hawking nel film diretto da James Marsh.

– – Eddie Redmayne interpreta Stephen Hawking nel film diretto da James Marsh. Canale 5, ore 20:36 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time.

– – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time. Canale 5, ore 21:20 – Riassunto Racconto di una notte .

– . Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – episodio 76 – Nuovo episodio in prima TV.

– – Nuovo episodio in prima TV. Canale 5, ore 22:12 – Racconto di una notte – episodio 77 – Secondo episodio della serata.

– – Secondo episodio della serata. Canale 5, ore 23:12 – Racconto di una notte – episodio 78 – Terzo episodio in prima TV.

– – Terzo episodio in prima TV. Canale 5, ore 00:06 – Pressing – Nel cuore dello sport – Highlights, gol, interviste e commenti sulla giornata di Serie A.

– – Highlights, gol, interviste e commenti sulla giornata di Serie A. Italia 1, ore 21:14 – Le Iene presentano: Inside – Inchieste e approfondimenti su alcune delle storie più discusse affrontate dal programma.

– – Inchieste e approfondimenti su alcune delle storie più discusse affrontate dal programma. 20, ore 21:10 – Nemico pubblico – Will Smith e Gene Hackman nel thriller diretto da Tony Scott.

– – Will Smith e Gene Hackman nel thriller diretto da Tony Scott. Iris, ore 21:14 – Braveheart – Cuore impavido – Mel Gibson dirige e interpreta il kolossal dedicato a William Wallace.

– – Mel Gibson dirige e interpreta il kolossal dedicato a William Wallace. TwentySeven, ore 21:10 – Il segreto del mio successo – Michael J. Fox protagonista della commedia diretta da Herbert Ross.

– – Michael J. Fox protagonista della commedia diretta da Herbert Ross. La5, ore 21:10 – Io e Lulù – Channing Tatum protagonista di una commedia on the road.

– – Channing Tatum protagonista di una commedia on the road. Cine34, ore 21:00 – Un’estate ai Caraibi – Commedia corale italiana diretta da Carlo Vanzina.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Ufficiale e gentiluomo – Richard Gere interpreta Zack Mayo, giovane recluta che entra nell’Accademia della Marina militare americana.

– – Richard Gere interpreta Zack Mayo, giovane recluta che entra nell’Accademia della Marina militare americana. La7, ore 23:45 – American Gigolò – Secondo appuntamento della serata con Richard Gere.

– – Secondo appuntamento della serata con Richard Gere. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Finale – Gli undici finalisti si esibiscono per conquistare il pubblico e aggiudicarsi la vittoria.

– – Gli undici finalisti si esibiscono per conquistare il pubblico e aggiudicarsi la vittoria. TV8, ore 00:40 – Bohemian Rhapsody – Rami Malek interpreta Freddie Mercury nel film dedicato ai Queen.

– – Rami Malek interpreta Freddie Mercury nel film dedicato ai Queen. Nove, ore 21:30 – Comedy Match – Due squadre di comici professionisti si affrontano tra improvvisazioni, battute e prove.

– – Due squadre di comici professionisti si affrontano tra improvvisazioni, battute e prove. Nove, ore 23:45 – Francesco Cicchella – BiS! – Il one man show dell’attore e imitatore napoletano.

I film di stasera in TV domenica 13 settembre 2026

Il principe abusivo – Rai 1, ore 21:30. Letizia è una principessa alla ricerca di maggiore popolarità. Il ciambellano Anastasio le suggerisce di fingere una relazione con un uomo povero e lontanissimo dal mondo aristocratico. La scelta ricade su Antonio, disoccupato napoletano che si ritrova improvvisamente catapultato a corte.

– Rai 1, ore 21:30. Letizia è una principessa alla ricerca di maggiore popolarità. Il ciambellano Anastasio le suggerisce di fingere una relazione con un uomo povero e lontanissimo dal mondo aristocratico. La scelta ricade su Antonio, disoccupato napoletano che si ritrova improvvisamente catapultato a corte. Ufficiale e gentiluomo – La7, ore 21:15. Zack Mayo entra nell’Accademia della Marina con l’obiettivo di diventare pilota. Il durissimo addestramento del sergente Foley lo costringe a confrontarsi con le proprie debolezze, mentre l’incontro con Paula cambia la sua vita.

– La7, ore 21:15. Zack Mayo entra nell’Accademia della Marina con l’obiettivo di diventare pilota. Il durissimo addestramento del sergente Foley lo costringe a confrontarsi con le proprie debolezze, mentre l’incontro con Paula cambia la sua vita. Nemico pubblico – 20, ore 21:10. L’avvocato Robert Clayton Dean entra casualmente in possesso di una registrazione compromettente per alcuni uomini dei servizi segreti. Da quel momento diventa il bersaglio di un sofisticato sistema di sorveglianza.

– 20, ore 21:10. L’avvocato Robert Clayton Dean entra casualmente in possesso di una registrazione compromettente per alcuni uomini dei servizi segreti. Da quel momento diventa il bersaglio di un sofisticato sistema di sorveglianza. The Predator – Rai 4, ore 21:20. Durante una missione in Messico, il cecchino Quinn McKenna si imbatte in una creatura extraterrestre. Il ritorno dei Predator sulla Terra rivela però una minaccia ancora più pericolosa.

– Rai 4, ore 21:20. Durante una missione in Messico, il cecchino Quinn McKenna si imbatte in una creatura extraterrestre. Il ritorno dei Predator sulla Terra rivela però una minaccia ancora più pericolosa. Braveheart – Cuore impavido – Iris, ore 21:14. William Wallace guida la ribellione degli scozzesi contro il dominio inglese dopo che una tragedia personale cambia per sempre la sua esistenza.

– Iris, ore 21:14. William Wallace guida la ribellione degli scozzesi contro il dominio inglese dopo che una tragedia personale cambia per sempre la sua esistenza. Fortapàsc – Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce gli ultimi mesi di vita del giornalista Giancarlo Siani , assassinato dalla camorra a Napoli nel 1985 per le sue inchieste.

– Rai 5, ore 21:23. Il film ricostruisce gli ultimi mesi di vita del giornalista , assassinato dalla camorra a Napoli nel 1985 per le sue inchieste. Dirty Dancing – Balli proibiti – Rai Movie, ore 21:10. Nell’estate del 1963 la giovane Baby trascorre le vacanze con la famiglia in un villaggio turistico. L’incontro con l’istruttore di ballo Johnny Castle cambia il suo modo di guardare alla vita e all’amore.

– Rai Movie, ore 21:10. Nell’estate del 1963 la giovane Baby trascorre le vacanze con la famiglia in un villaggio turistico. L’incontro con l’istruttore di ballo Johnny Castle cambia il suo modo di guardare alla vita e all’amore. Il segreto del mio successo – TwentySeven, ore 21:10. Brantley arriva a New York deciso a costruirsi una carriera. Assunto nell’azienda di uno zio, inventa una seconda identità per riuscire a scalare rapidamente le gerarchie della società.

– TwentySeven, ore 21:10. Brantley arriva a New York deciso a costruirsi una carriera. Assunto nell’azienda di uno zio, inventa una seconda identità per riuscire a scalare rapidamente le gerarchie della società. Vertical Limit – La7 Cinema, ore 21:15. Una spedizione sul K2 si trasforma in una corsa contro il tempo quando alcuni alpinisti rimangono intrappolati in una cavità della montagna.

– La7 Cinema, ore 21:15. Una spedizione sul K2 si trasforma in una corsa contro il tempo quando alcuni alpinisti rimangono intrappolati in una cavità della montagna. Io e Lulù – La5, ore 21:10. Un ex ranger deve accompagnare una cagnolina lungo la costa americana per partecipare al funerale del suo precedente padrone. Il viaggio diventa un’occasione per fare i conti con il passato.

– La5, ore 21:10. Un ex ranger deve accompagnare una cagnolina lungo la costa americana per partecipare al funerale del suo precedente padrone. Il viaggio diventa un’occasione per fare i conti con il passato. Un’estate ai Caraibi – Cine34, ore 21:00. Diverse storie si intrecciano in una vacanza ai Caraibi tra amori, tradimenti, equivoci e situazioni comiche.

Stasera su Rai 1: Il principe abusivo

Rai 1 propone alle 21:30 Il principe abusivo, commedia del 2013 che segna l’esordio alla regia cinematografica di Alessandro Siani. Nel cast figurano anche Christian De Sica, Sarah Felberbaum, Serena Autieri e Marco Messeri.

La principessa Letizia ha bisogno di riconquistare l’interesse dei media. Il ciambellano Anastasio elabora allora un piano: organizzare una finta relazione sentimentale tra la giovane e un uomo del popolo. Antonio, napoletano disoccupato e completamente estraneo alle regole di corte, sembra il candidato ideale.

L’arrivo di Antonio a palazzo provoca una serie di equivoci e situazioni comiche. Ma quella che dovrebbe essere soltanto un’operazione d’immagine finisce per mettere in discussione sentimenti e certezze di tutti i protagonisti.

Stasera su Rai 2: Italia-Slovacchia agli Europei di pallavolo

Rai 2 punta ancora sulla nazionale italiana di pallavolo. Alle 20:55 viene trasmessa in diretta Italia-Slovacchia, incontro valido per il Gruppo A degli Europei maschili 2026.

La partita si disputa al PalaPanini di Modena. Gli Azzurri proseguono il percorso nella fase a gironi dopo le precedenti sfide contro Svezia e Grecia. Al termine dell’incontro, alle 22:45, la rete passa il testimone a La Domenica Sportiva.

Stasera su Canale 5: Racconto di una notte

Canale 5 dedica nuovamente la domenica sera a Racconto di una notte. Dopo La Ruota della Fortuna e il breve riassunto delle puntate precedenti, alle 21:21 comincia il primo dei tre episodi in prima TV.

Mahir è stato gravemente ferito da Selim e viene trasportato d’urgenza in ospedale. Dopo alcuni giorni riesce a essere dimesso, ma il ritorno a casa non gli concede la serenità sperata. Canfeza ha infatti restituito le chiavi del negozio ad Asaf e tra i due emergono nuove tensioni.

Una telefonata di Salih imprime una svolta agli eventi: è stato individuato il rifugio di Selim. Mahir partecipa così a una pericolosa operazione per catturare l’uomo che ha cercato di ucciderlo. Nel frattempo Sevde scopre una verità sorprendente sull’identità di Yadigar Kaldi e medita vendetta contro Ferman.

Stasera su Rai 3: PresaDiretta – Governati dal fossile

Rai 3 propone dalle 20:30 una nuova puntata di PresaDiretta. L’inchiesta di Riccardo Iacona si intitola Governati dal fossile e affronta il tema della dipendenza energetica italiana.

Il reportage analizza il peso di gas e petrolio, il costo delle bollette, gli extraprofitti delle compagnie energetiche e le difficoltà incontrate dai progetti dedicati alle fonti rinnovabili. Il viaggio parte dall’Italia e arriva fino al delta del Niger, attraversando territori segnati dall’industria fossile.

Al centro dell’inchiesta anche il polo petrolchimico siciliano, le bonifiche ancora incompiute, la mobilità del futuro e le conseguenze della mancata prevenzione sul dissesto idrogeologico.

Stasera su Italia 1: Le Iene presentano Inside

Italia 1 propone alle 21:14 un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside. Lo spin-off dello storico programma approfondisce singoli temi attraverso reportage, interviste e testimonianze.

La puntata racconta storie di persone che hanno attraversato momenti particolarmente difficili e sono riuscite a ricostruire la propria esistenza, offrendo spazio alle testimonianze dirette e alle conseguenze personali delle vicende affrontate.

Stasera su TV8: la finale di Italia’s Got Talent

TV8 trasmette alle 21:40 la finale di Italia’s Got Talent. Dopo le selezioni e le semifinali, sono undici i talenti rimasti in gara per conquistare il titolo.

Nell’ultimo appuntamento il verdetto passa nelle mani del pubblico da casa, chiamato a scegliere il vincitore. La stagione vede protagonisti al tavolo della giuria Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Frank Matano e Alessandro Cattelan.

I film su Sky Cinema domenica 13 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Santocielo . Ficarra e Picone protagonisti della commedia diretta da Francesco Amato con Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. In Paradiso viene deciso di inviare sulla Terra un nuovo Messia, ma un angelo combina un errore che stravolge completamente il piano.

– . Ficarra e Picone protagonisti della commedia diretta da Francesco Amato con Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. In Paradiso viene deciso di inviare sulla Terra un nuovo Messia, ma un angelo combina un errore che stravolge completamente il piano. Sky Cinema Uno, ore 23:20 – Sai tenere un segreto? . Alexandra Daddario interpreta Emma, una giovane manager che durante un volo turbolento racconta tutti i propri segreti a uno sconosciuto. Il giorno successivo scopre che quell’uomo è il potente amministratore delegato della sua azienda.

– . Alexandra Daddario interpreta Emma, una giovane manager che durante un volo turbolento racconta tutti i propri segreti a uno sconosciuto. Il giorno successivo scopre che quell’uomo è il potente amministratore delegato della sua azienda. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – The Next Three Days . Russell Crowe interpreta un uomo disposto a tutto pur di liberare la moglie, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso.

– . Russell Crowe interpreta un uomo disposto a tutto pur di liberare la moglie, condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. Sky Cinema Uno +24, ore 23:35 – Un anno di scuola. Il film di Laura Samani racconta l’arrivo della diciottenne svedese Fredrika in un istituto tecnico di Trieste e il modo in cui la sua presenza modifica l’equilibrio di un gruppo di amici.

Stasera in TV, domenica 13 settembre: cosa scegliere

Rai 1 punta sul cinema italiano e sulla comicità di Alessandro Siani con Il principe abusivo. Canale 5 continua invece la lunga programmazione domenicale di Racconto di una notte con tre episodi in prima TV.

Lo sport trova spazio su Rai 2 con Italia-Slovacchia agli Europei maschili di pallavolo, mentre Rai 3 propone l’inchiesta di PresaDiretta dedicata all’energia e alla dipendenza dalle fonti fossili. Rete 4 sceglie Giganti e Italia 1 l’approfondimento de Le Iene presentano: Inside.

Per il cinema ci sono Ufficiale e gentiluomo su La7, Braveheart – Cuore impavido su Iris, Dirty Dancing – Balli proibiti su Rai Movie, The Predator su Rai 4 e Fortapàsc su Rai 5.

TV8 propone la finale di Italia’s Got Talent, mentre il Nove punta sulla comicità con Comedy Match. Su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è infine Santocielo con Ficarra e Picone, seguito da Sai tenere un segreto?.