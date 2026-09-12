Sabato 12 settembre si è svolta la cerimonia conclusiva della Mostra del Cinema di Venezia 2026 e di seguito vi sveliamo i vincitori. Ad assegnare i vari riconoscimenti è la giuria guidata da Maggie Gyllenhaal.

Mostra del Cinema Venezia 2026 vincitori, il Leone d’Oro

Il premio più ambito della manifestazione, ovvero il Leone d’Oro, è andato a Woman Unknown. La pellicola è diretta da May el-Toukhy, che ha deciso di dedicare l’importante riconoscimento alla figlia adolescente.

Il film è ambientato in Danimarca nei giorni successivi alla liberazione del paese dall’occupazione tedesca. La protagonista è Marie, una bambinaia e domestica che lavora per Christian, un industriale di Copenaghen. Il loro legame è destinato a trasformarsi in qualcos’altro, fino alla proposta di matrimonio.

Per Marie, le nozze potrebbero rappresentare l’occasione per completare la sua ascesa sociale. La protagonista, tuttavia, ha degli aspetti taciuti del suo passato che sono destinati a riemergere.

I premi individuali

Il Premio della Giuria, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2026, è andato a Naza, film dei registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor. Il documentario, girato a Tel Aviv, contiene le dichiarazioni di alcuni ex militari israeliani che hanno raccontato quello che si nasconderebbe dietro la strategia dei bombardamenti su Gaza.

Il titolo di Miglior sceneggiatura è andato a Stéphane Brizé, Coralie Amédéo e Olivier Gorce per il film Un Bon Petit Soldat. Un film, questo, che racconta le insicurezze dietro la maschera di perfezione della dirigente Carla, interpretata da Alba Rohrwacher.

Per quel che concerne i titoli individuali, la Coppa Volpi per la Miglior attrice è andata a Mathilde Arcel, che ha prestato il volto alla già citata Marie nel film Woman Unknown. Il riconoscimento per il Miglior attore, invece, è assegnato a John Malkovich per la sua interpretazione di Chris Carlisle in Wild Horse Nine, pellicola che segue il lavoro degli agenti della CIA Chris e Lee che vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua poco prima del colpo di Stato in Cile del 1973.

Mostra del Cinema Venezia 2026 vincitori, i riconoscimenti italia

Gli unici due premi italiani alla Mostra del Cinema di Venezia sono arrivati dalla sezione Orizzonti, entrambi per il film I figli della scimmia, pellicola che esplora il rapporto fra Dario, suo figlio disabile e il figlio del fratello adolescente. Per la Miglior sceneggiatura hanno ritirato il premio Tommaso Landucci e Damiano Femfert, mentre a Riccardo Scamarcio è stato consegnato il premio di Miglior attore maschile.

La cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema di Venezia 2026 è andata in onda, in diretta, su Rai 3. La serata, proposta da Rai Cultura, è stata condotta da Greta Scarano e da Nicolas Maupas.