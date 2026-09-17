Stasera in TV, venerdì 18 settembre 2026, Rai 1 dedica il prime time alla musica con la prima serata dei BYD Music Awards dall’Arena di Verona. Su Canale 5 prosegue L’erede, mentre Rai 2 propone L’ispettore Coliandro e Italia 1 una serata con la serie CIA.

Non mancano attualità, comicità e cinema: Quarto grado occupa Rete 4, Propaganda Live torna su La7 e TV8 propone Pechino Express. Tra i film si segnalano Fidanzata in affitto, Inferno e The Weapon – Il mandante. Su Sky Cinema Uno arriva Le tigri di Mompracem.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – BYD Music Awards . La prima delle due serate musicali dall’Arena di Verona.

– . La prima delle due serate musicali dall’Arena di Verona. Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – Mortal Club . Giampaolo Morelli torna nell’indagine della sesta stagione.

– . Giampaolo Morelli torna nell’indagine della sesta stagione. Rai 3, ore 21:20 – Fidanzata in affitto . Jennifer Lawrence in una commedia degli equivoci.

– . Jennifer Lawrence in una commedia degli equivoci. Rete 4, ore 21:33 – Quarto grado . Il programma dedicato alla cronaca giudiziaria.

– . Il programma dedicato alla cronaca giudiziaria. Canale 5, ore 21:21 – L’erede . Una nuova serata con la serie turca.

– . Una nuova serata con la serie turca. Italia 1, ore 21:28 – CIA . Tre episodi tra investigazioni e operazioni sotto copertura.

– . Tre episodi tra investigazioni e operazioni sotto copertura. La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Attualità, reportage e satira con Diego Bianchi.

– . Attualità, reportage e satira con Diego Bianchi. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . La quarta puntata della tredicesima stagione.

– . La quarta puntata della tredicesima stagione. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi. Comicità e racconti con Giuseppe Giacobazzi.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – BYD Music Awards . La prima delle due serate musicali dall’Arena di Verona.

– . La prima delle due serate musicali dall’Arena di Verona. Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro – Mortal Club . Giampaolo Morelli torna nell’indagine della sesta stagione.

– . Giampaolo Morelli torna nell’indagine della sesta stagione. Rai 3, ore 21:20 – Fidanzata in affitto . Jennifer Lawrence in una commedia degli equivoci.

– . Jennifer Lawrence in una commedia degli equivoci. Rai 4, ore 21:19 – The Weapon – Il mandante . Un action interpretato e diretto da Tony Schiena.

– . Un action interpretato e diretto da Tony Schiena. Rai 5, ore 21:23 – La città ideale – Emirati Arabi . Il viaggio di Massimiliano Ossini.

– . Il viaggio di Massimiliano Ossini. Rai Movie, ore 21:10 – Inferno . Robert Langdon segue una nuova catena di enigmi.

– . Robert Langdon segue una nuova catena di enigmi. Rai Premium, ore 21:20 – Weiss & Morales – Insieme mai . Il secondo episodio della serie poliziesca ambientata alle Canarie.

– . Il secondo episodio della serie poliziesca ambientata alle Canarie. Rai 2, ore 23:25 – Dino Meneghin: storia di una leggenda . Un ritratto dedicato al grande campione del basket.

– . Un ritratto dedicato al grande campione del basket. Rai Movie, ore 23:10 – Tramite amicizia. La seconda serata passa alla commedia.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Quarto grado . Il programma dedicato alla cronaca giudiziaria.

– . Il programma dedicato alla cronaca giudiziaria. Canale 5, ore 21:21 – L’erede . Una nuova serata con la serie turca.

– . Una nuova serata con la serie turca. Italia 1, ore 21:28 – CIA . Tre episodi tra investigazioni e operazioni sotto copertura.

– . Tre episodi tra investigazioni e operazioni sotto copertura. 20, ore 21:08 – Safe House – Nessuno è al sicuro . Denzel Washington e Ryan Reynolds in fuga a Città del Capo.

– . Denzel Washington e Ryan Reynolds in fuga a Città del Capo. Iris, ore 21:15 – Lo straniero senza nome . Clint Eastwood dirige e interpreta un western dai toni oscuri.

– . Clint Eastwood dirige e interpreta un western dai toni oscuri. Iris, ore 23:25 – Richard Jewell. Un uomo comune al centro di un caso mediatico e giudiziario.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Propaganda Live . Attualità, reportage e satira con Diego Bianchi.

– . Attualità, reportage e satira con Diego Bianchi. TV8, ore 21:40 – Pechino Express . La quarta puntata della tredicesima stagione.

– . La quarta puntata della tredicesima stagione. Nove, ore 21:30 – Osteria Giacobazzi . Comicità e racconti con Giuseppe Giacobazzi.

– . Comicità e racconti con Giuseppe Giacobazzi. Nove, ore 23:50 – Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all’ora. Dopo Giacobazzi, la comicità continua con Cevoli.

I film di stasera in TV venerdì 18 settembre 2026

Fidanzata in affitto – Rai 3, ore 21:20 . Maddie rischia di perdere la casa e accetta una proposta insolita: due genitori cercano una ragazza che aiuti il loro figlio a uscire dal proprio isolamento prima dell’università. L’accordo produce situazioni imbarazzanti e un rapporto meno prevedibile del previsto.

– Rai 3, ore . Maddie rischia di perdere la casa e accetta una proposta insolita: due genitori cercano una ragazza che aiuti il loro figlio a uscire dal proprio isolamento prima dell’università. L’accordo produce situazioni imbarazzanti e un rapporto meno prevedibile del previsto. Safe House – Nessuno è al sicuro – 20, ore 21:08 . Un giovane agente della CIA sorveglia una struttura protetta a Città del Capo. Quando vi viene condotto un ex agente ricercato e il rifugio viene attaccato, i due devono fuggire insieme. La distinzione tra alleati e nemici diventa sempre più incerta.

– 20, ore . Un giovane agente della CIA sorveglia una struttura protetta a Città del Capo. Quando vi viene condotto un ex agente ricercato e il rifugio viene attaccato, i due devono fuggire insieme. La distinzione tra alleati e nemici diventa sempre più incerta. The Weapon – Il mandante – Rai 4, ore 21:19 . Dallas conduce una guerra violenta contro il crimine organizzato. Le sue incursioni attirano l’attenzione di chi vuole capire per conto di chi agisca. Tony Schiena è al centro di un racconto che combina combattimenti, vendetta e scontri fra organizzazioni rivali.

– Rai 4, ore . Dallas conduce una guerra violenta contro il crimine organizzato. Le sue incursioni attirano l’attenzione di chi vuole capire per conto di chi agisca. Tony Schiena è al centro di un racconto che combina combattimenti, vendetta e scontri fra organizzazioni rivali. Inferno – Rai Movie, ore 21:10 . Robert Langdon si risveglia a Firenze con ricordi frammentari. Aiutato dalla dottoressa Sienna Brooks, deve interpretare una serie di indizi legati a Dante e a una minaccia globale. Ron Howard dirige Tom Hanks e Felicity Jones.

– Rai Movie, ore . Robert Langdon si risveglia a Firenze con ricordi frammentari. Aiutato dalla dottoressa Sienna Brooks, deve interpretare una serie di indizi legati a Dante e a una minaccia globale. Ron Howard dirige Tom Hanks e Felicity Jones. Lo straniero senza nome – Iris, ore 21:15. Un pistolero arriva nella cittadina di Lago e viene coinvolto nella difesa della comunità contro alcuni criminali. L’incarico mette a nudo colpe e ipocrisie degli abitanti. Clint Eastwood firma un western nel quale il mistero conta quanto la vendetta.

Stasera su Rai 1: BYD Music Awards dall’Arena di Verona

La prima serata dei BYD Music Awards comincia alle 21:30. Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono l’appuntamento dall’Arena di Verona, cornice ormai riconoscibile della manifestazione. L’edizione 2026 segna il ventesimo anniversario dell’evento e distribuisce il racconto musicale su due serate consecutive.

Il programma alterna esibizioni e riconoscimenti legati ai risultati ottenuti dagli artisti con le pubblicazioni discografiche e con l’attività dal vivo. È una proposta per chi desidera ascoltare più generi e interpreti nello stesso spettacolo, accompagnati dalla conduzione e dall’atmosfera del pubblico dell’Arena. Il secondo appuntamento è previsto sabato 19 settembre.

Stasera su Rai 2: L’ispettore Coliandro – Mortal Club

Giampaolo Morelli interpreta l’ispettore Coliandro in Mortal Club, episodio che apre la sesta stagione. La serie unisce indagine poliziesca, commedia e gusto per il cinema di genere, con un protagonista che spesso si ritrova oltre i limiti del caso che sta seguendo.

Il fascino del personaggio risiede nel contrasto fra l’immagine che ha di sé e ciò che gli accade davvero: intuizioni, errori e ostinazione lo trascinano dentro situazioni rischiose. La regia dei Manetti Bros. valorizza questo equilibrio fra tensione e ironia. L’appuntamento è una scelta per chi cerca un giallo televisivo con una personalità riconoscibile.

Stasera su Canale 5 e Italia 1: L’erede e CIA

Canale 5 propone L’erede dalle 21:21, con gli episodi 42, 43 e 44 indicati in palinsesto. La serie turca costruisce il proprio racconto sul conflitto tra legami familiari, sentimenti e decisioni che hanno conseguenze anche per chi non le ha prese.

Su Italia 1, dalle 21:28, è invece in programma CIA: la serata comprende gli episodi 7, 8 e 9 della prima stagione. Tom Ellis e Nick Gehlfuss sono al centro di una collaborazione fra agenti con metodi diversi. La successione di tre episodi rende questa la proposta più adatta a chi vuole dedicare l’intera serata all’azione investigativa.

Propaganda Live, Quarto grado e Pechino Express

Su La7 alle 21:15, Diego Bianchi conduce Propaganda Live, con la satira di Makkox e uno sguardo sull’attualità che passa attraverso reportage, conversazioni e immagini. Su Rete 4 alle 21:33, Quarto grado mantiene invece l’attenzione sulla cronaca e sulle ricostruzioni dei casi giudiziari.

TV8 alle 21:40 propone la quarta puntata della tredicesima stagione di Pechino Express, con Costantino della Gherardesca. Il viaggio e la competizione mettono alla prova le coppie, chiamate a gestire difficoltà pratiche e rapporti personali. Chi cerca una serata comica può orientarsi su Nove, dove Osteria Giacobazzi comincia alle 21:30.

Su Rai Premium: Weiss & Morales – Insieme mai

Alle 21:20, Rai Premium trasmette Insieme mai, secondo episodio della prima stagione di Weiss & Morales. Katia Fellin e Miguel Ángel Silvestre interpretano Nina Weiss e Raúl Morales, investigatori costretti a trovare un terreno comune nonostante approcci differenti.

L’indagine coinvolge una famiglia tedesca e intreccia legami tra fratelli, pressioni economiche e sospetti. Il paesaggio delle Canarie fa da sfondo a una storia nella quale il lavoro dei due protagonisti dipende anche dalla capacità di fidarsi l’uno dell’altra. La serata prosegue con Morgane dalle 22:55.

I film su Sky Cinema venerdì 18 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Le tigri di Mompracem . Antonio e la sorella Estrella lavorano come sommozzatori industriali. Un ritrovamento durante un’immersione offre una scorciatoia per cambiare vita, ma li espone a conseguenze pericolose. È il thriller spagnolo Los tigres, diretto da Alberto Rodríguez, con Antonio de la Torre e Bárbara Lennie.

– . Antonio e la sorella Estrella lavorano come sommozzatori industriali. Un ritrovamento durante un’immersione offre una scorciatoia per cambiare vita, ma li espone a conseguenze pericolose. È il thriller spagnolo Los tigres, diretto da Alberto Rodríguez, con Antonio de la Torre e Bárbara Lennie. Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Dirty Angels: Missione sotto copertura . Eva Green guida il cast di un film d’azione costruito su una missione in Afghanistan. Un gruppo di operative deve raggiungere e liberare delle ragazze tenute prigioniere, affrontando un territorio ostile e un’operazione ad alto rischio.

– . Eva Green guida il cast di un film d’azione costruito su una missione in Afghanistan. Un gruppo di operative deve raggiungere e liberare delle ragazze tenute prigioniere, affrontando un territorio ostile e un’operazione ad alto rischio. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Romeo è Giulietta. Il teatro diventa il luogo di un equivoco destinato a coinvolgere anche la vita privata. Pilar Fogliati interpreta un’attrice che cambia identità per ottenere una parte, nella commedia diretta da Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto.

Stasera su Sky Documentaries: Aldair – Cuore giallorosso

Alle 21:15, Sky Documentaries propone Aldair – Cuore giallorosso. Il documentario ripercorre il legame fra il difensore brasiliano e la Roma, dando spazio alla dimensione umana che accompagna quella sportiva.

È l’alternativa per chi preferisce un racconto calcistico alle partite: al centro ci sono la memoria di una carriera e il rapporto duraturo tra un campione, una squadra e i suoi tifosi.

Stasera in TV, venerdì 18 settembre: cosa scegliere

I BYD Music Awards sono la proposta per chi cerca musica e grandi spettacoli. Per una serata comica si può scegliere tra Fidanzata in affitto su Rai 3 e Osteria Giacobazzi su Nove.

Gialli e azione trovano spazio con Coliandro, CIA, Weiss & Morales e i film Safe House e The Weapon. Il cinema western ha invece il suo appuntamento su Iris.

Su Sky la scelta si divide tra il thriller Le tigri di Mompracem e il racconto sportivo Aldair – Cuore giallorosso. Per seguire l’attualità restano Propaganda Live e Quarto grado.

Programmazione verificata al 16 settembre 2026. Gli orari possono subire variazioni.