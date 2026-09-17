Giovedì 17 settembre, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip che abbiamo seguito in diretta. Il format è proposto dalle ore 21:50 circa e alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Nella Casa sono già entrati in quattro, ovvero Carmen Di Pietro, Piera Meloni, Jonathan Kashanians e Alessandro Varsi, che hanno trascorso le prime 48 ore nel Localino. Nella diretta della prima puntata fanno il loro ingresso gli altri concorrenti, che varcheranno la Porta Rossa.

Grande Fratello Vip diretta prima puntata, l’inizio alle 21:56

L’orologio segna le 21:56 quando fa il suo ingresso in studio Ilary Blasi, che inaugura la nuova edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice balla sulle note di La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. “Io vi ho salutato che ero sposata, oggi vi ritrovo e nel frattempo ho divorziato e mi sono risposata“. A ruota fanno il loro ingresso le due opinioniste. La prima impressione dello studio è positiva: il pubblico è schierato dietro la conduttrice e in mezzo alla platea c’è una grande scalinata.

Primo collegamento con la Casa: nel soggiorno, per accogliere i nuovi concorrenti, c’è Alessandra Mussolini, vincitrice della passata edizione. Come pochi mesi fa, i partecipanti varcheranno la Porta Rossa dopo aver percorso la Galleria del Tempo, nella quale sono mostrati i momenti più importanti della loro carriera. Fanno l’ingresso nella Casa anche Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Piera Meloni. Una clip mostra i primi giorni dei quattro concorrenti: Varsi ha già manifestato il proprio interesse nei confronti di Piera, che però è fidanzata.

Entra in studio, legato e imbavagliato, Moreno Morello, ex inviato di Striscia, mentre in passerella c’è Giulia Provvedi.

La querelle Megan Ria-Franceska-Elodie

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 fa il suo arrivo nella Casa la ballerina Megan Ria. Ex partecipante di Amici, ha fatto parte del corpo di ballo di Elodie, proprio come Franceska, attuale fidanzata della cantante. A proporre un approfondimento sulla tematica c’è Selvaggia Lucarelli, che ha messo in evidenza il fatto che Elodie abbia smesso di seguirla. Megan, interrogata in merito, afferma: “Con Franceska non c’è mai stato nulla, non so perché Elodie si sia comportata così ma sono qui per parlare di me, non di questi gossip beceri“. Lucarelli subito la stronca: “Sei venuta qua per parlare di fisica nucleare? Non è che sei Margherita Hack, fai prima a dire che preferisci non parlarne“.

Si cambia argomento: a varcare la Porta Rossa c’è Marina La Rosa, assoluta protagonista della prima edizione in assoluto del reality. Anche in questa edizione torna la Battle dei Talenti e per la prima puntata è protagonista Francesca Manzini. I suoi tentativi di insegnare la coreografia a Carmen, però, sono andati decisamente male. Sulle note di Che Fastidio! si esibiscono Manzini, Carmen, Alessandro, Jonathan e Piera. Il pubblico a casa, con il televoto, deve valutare la performance: se i giudizi sono positivi il cast potrà godere dell’intero budget per la spesa.

Altro ingresso dalla Porta Rossa: è quello di Simone Annichiarico, conduttore e figlio di Walter Chiari che si definisce “assonnato”. Decisamente non un buon inizio.

Grande Fratello Vip diretta prima puntata, le nomination

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip si svolgono le nomination. I quattro entrati nell’Open House devono fare le votazioni palesi. Di Pietro vota Piera. Jonathan, Piera e Alessandro hanno scelto Carmen. Quest’ultima non prende particolarmente bene le scelte di Piera e Alessandro, definiti “rosiconi“.

Varca la Porta Rossa, ora, Valeria Marini, che si dice “emozionata”. Blasi ironizza: “Ma che emozionata, stai più qua che a casa tua!“. La showgirl, prima di entrare, firma una pergamena con la quale si impegna a non partecipare più al format. Nuovi concorrenti sono la ballerina Federica Morello e il modello Giacomo Gallani. I due, insieme a Provvedi, qualche giorno fa sono stati chiamati a lanciarsi da una zip-line: i primi due lo hanno fatto, mentre la cantante ha rifiutato, rinunciando per questo alla sua valigia. Provvedi, Gallani e Morello sono chiamati nella Nuvola e si posizionano, casualmente, in tre caselle. La prescelta è quella della cantante, che dopo pochi secondi di riflessione ha scelto di mandare direttamente al televoto Federica.

Il prossimo concorrente è Giancarlo Danto, personal trainer della Marini. Alla showgirl, qualche giorno fa, è stato fatto credere di dover gareggiare insieme al ragazzo e la reazione non è stata delle migliori, al punto che la Marini ha perfino minacciato di non partecipare al reality.