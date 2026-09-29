Stasera in TV, mercoledì 30 settembre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Tale e Quale Show 2026, mentre Canale 5 punta su La Ruota dei Campioni e delle Stelle. Rai 3 dedica la prima serata a Chi l’ha visto?, Rete 4 trasmette È sempre Cartabianca e Italia 1 sceglie l’action Shark 2 – L’abisso. Su La7 spazio alla storia con Una giornata particolare, mentre TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti.

Programmi TV di mercoledì 30 settembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tale e Quale Show 2026 . La nuova edizione dello show porta in prima serata imitazioni, musica dal vivo e trasformazioni dei concorrenti.

– . La nuova edizione dello show porta in prima serata imitazioni, musica dal vivo e trasformazioni dei concorrenti. Rai 2, ore 21:20 – Doppia colpa . Thriller con al centro Evan Birch, professore di filosofia che finisce tra i sospettati dopo la misteriosa scomparsa di una studentessa.

– . Thriller con al centro Evan Birch, professore di filosofia che finisce tra i sospettati dopo la misteriosa scomparsa di una studentessa. Rai 3, ore 21:15 – Chi l’ha visto? . Il programma condotto da Federica Sciarelli torna con casi di scomparsa, appelli delle famiglie e aggiornamenti sulle inchieste.

– . Il programma condotto da Federica Sciarelli torna con casi di scomparsa, appelli delle famiglie e aggiornamenti sulle inchieste. Rete 4, ore 21:30 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento dedicato a politica, cronaca, economia e attualità.

– . Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento dedicato a politica, cronaca, economia e attualità. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota dei Campioni e delle Stelle . Serata speciale del game show con concorrenti vip e campioni, in onda nella lunga prima serata della rete.

– . Serata speciale del game show con concorrenti vip e campioni, in onda nella lunga prima serata della rete. Italia 1, ore 21:21 – Shark 2 – L’abisso . Action movie ambientato nelle profondità marine, dove una missione si trasforma in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza.

– . Action movie ambientato nelle profondità marine, dove una missione si trasforma in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – 8 settembre: morte e rinascita della Patria . Il programma ripercorre una pagina cruciale della storia italiana.

– . Il programma ripercorre una pagina cruciale della storia italiana. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . La nuova puntata porta la sfida tra ristoratori sul Gran Sasso, seguita da una replica ambientata a Pisa.

– . La nuova puntata porta la sfida tra ristoratori sul Gran Sasso, seguita da una replica ambientata a Pisa. Nove, ore 21:30 – Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo . Serata all’insegna della comicità con lo show teatrale del comico siciliano.

– . Serata all’insegna della comicità con lo show teatrale del comico siciliano. Rai 4, ore 21:20 – Ultima fermata – Rocafort St. . Horror ambientato nella metropolitana di Barcellona, tra presenze inquietanti e morti misteriose.

– . Horror ambientato nella metropolitana di Barcellona, tra presenze inquietanti e morti misteriose. Rai Movie, ore 21:10 – Machine Gun Preacher . Film drammatico ispirato alla storia di Sam Childers, ex biker che dedica la propria vita ai bambini vittime della guerra in Africa.

– . Film drammatico ispirato alla storia di Sam Childers, ex biker che dedica la propria vita ai bambini vittime della guerra in Africa. Iris, ore 21:15 – L’uomo che sussurrava ai cavalli . Dramma sentimentale diretto e interpretato da Robert Redford.

– . Dramma sentimentale diretto e interpretato da Robert Redford. Cine34, ore 21:00 – Renegade – Un osso troppo duro. Avventura con Terence Hill, tra viaggio, incontri inattesi e spirito western.

Stasera su Rai 1: Tale e Quale Show 2026

Rai 1 propone in prima serata Tale e Quale Show 2026. Il programma torna con una nuova puntata dedicata alle trasformazioni dei concorrenti, chiamati a interpretare grandi nomi della musica italiana e internazionale.

La serata comincia dopo Affari Tuoi e porta sul palco imitazioni, performance vocali, trucco, costumi e giudizi in studio. Il varietà resta uno degli appuntamenti principali del mercoledì sera di Rai 1.

Stasera su Canale 5: La Ruota dei Campioni e delle Stelle

Canale 5 propone dalle 20:40 La Ruota dei Campioni e delle Stelle. La serata speciale allunga il classico appuntamento con il game show, unendo concorrenti vip e campioni in una formula pensata per la prima serata.

Il programma occupa la fascia centrale della serata di Canale 5 e si presenta come una delle principali alternative allo show di Rai 1, con gioco, intrattenimento e momenti leggeri rivolti al pubblico familiare.

Stasera su Rai 3: Chi l’ha visto?

Rai 3 trasmette alle 21:15 Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli continua a occuparsi di persone scomparse, casi irrisolti e richieste di aiuto arrivate dalle famiglie.

Come di consueto, la trasmissione alterna ricostruzioni, testimonianze, collegamenti in diretta e aggiornamenti sulle vicende già affrontate nelle puntate precedenti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di mercoledì 30 settembre 2026 ci sono Doppia colpa su Rai 2, Shark 2 – L’abisso su Italia 1, Ultima fermata – Rocafort St. su Rai 4, Machine Gun Preacher su Rai Movie, L’uomo che sussurrava ai cavalli su Iris e Renegade – Un osso troppo duro su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Kingsman – Il cerchio d’oro, mentre TwentySeven propone The Nice Guys.

I film su Sky Cinema mercoledì 30 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Notte prima degli esami 3.0. Il film apre la prima serata del canale principale Sky Cinema.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Nouvelle Vague. Il film è dedicato alla nascita di una delle stagioni più importanti del cinema francese.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Uncharted. Avventura con ritmo action ispirata al celebre videogioco.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Il Grinch. Serata animata dedicata a uno dei personaggi più riconoscibili della commedia per famiglie.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Miami Vice. Action crime diretto da Michael Mann, tratto dalla celebre serie televisiva.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Run. Thriller psicologico con una tensione crescente costruita intorno al rapporto tra madre e figlia.