Stasera in TV, venerdì 2 ottobre 2026, Rai 1 dedica la prima serata alla UEFA Nations League con Francia-Italia, in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis. Canale 5 punta sul Grande Fratello, mentre Rai 2 propone un nuovo appuntamento con L’ispettore Coliandro. Rai 3 trasmette il film Exodus, Rete 4 torna con Quarto Grado e Italia 1 sceglie l’action Shooter. Su La7 spazio a Propaganda Live, TV8 propone Pechino Express e Nove ospita Fratelli di Crozza.
Programmi TV di venerdì 2 ottobre 2026
- Rai 1, dalle ore 20:30 – Francia-Italia. Terzo impegno degli Azzurri nella UEFA Nations League 2026. La partita si gioca allo Stade de France di Saint-Denis.
- Rai 2, ore 21:20 – L’ispettore Coliandro. In onda l’episodio Corri, Coliandro, corri, con Giampaolo Morelli nei ruolo dell’ispettore più imprevedibile della televisione italiana.
- Rai 3, ore 21:20 – Exodus. Film drammatico del 2023 con Jwan Alqatami e Ashraf Barhom, incentrato sulla storia di una giovane siriana separata dalla propria famiglia.
- Rete 4, ore 21:32 – Quarto Grado. Il programma di approfondimento torna con casi di cronaca, indagini, testimonianze e aggiornamenti sulle vicende giudiziarie più seguite.
- Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello. Nuova puntata del reality show, tra confronti nella Casa, nomination e dinamiche sempre più accese tra i concorrenti.
- Italia 1, ore 21:20 – Shooter. Action thriller con Mark Wahlberg nei ruolo di Bob Lee Swagger, ex cecchino scelto coinvolto in un complotto ad alto rischio.
- La7, ore 21:15 – Propaganda Live. Diego Bianchi, in arte Zoro, conduce il programma tra satira, politica, reportage e commento sull’attualità.
- TV8, ore 21:40 – Pechino Express. Nuovo appuntamento con l’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca, tra tappe impegnative, prove e strategie di coppia.
- Nove, ore 21:30 – Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna con la satira del venerdì sera, tra imitazioni, monologhi e personaggi ispirati all’attualità politica e televisiva.
- Rai 4, ore 21:20 – Fuga nella giungla. Thriller d’azione ambientato in una giungla ostile, dove una missione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.
- Rai 5, ore 21:19 – La città ideale – Montevideo. Viaggio culturale alla scoperta della capitale dell’Uruguay, tra luoghi, storia e identità urbana.
- Rai Movie, ore 21:20 – Vita da strega. Commedia romantica e fantastica con Nicole Kidman e Will Ferrell.
- Iris, ore 21:14 – Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan. Clint Eastwood torna nei ruolo dell’ispettore Harry Callaghan, in un classico del cinema poliziesco americano.
- Cine34, ore 21:00 – Mani di velluto. Commedia italiana con Adriano Celentano ed Eleonora Giorgi.
Stasera su Rai 1: Francia-Italia
Rai 1 modifica la normale programmazione del venerdì per trasmettere Francia-Italia, terzo impegno degli Azzurri nella UEFA Nations League 2026. Il collegamento parte alle 20:30, con il match in diretta dallo Stade de France di Saint-Denis.
La partita rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più importanti della serata. Dopo il fischio finale, la rete propone il Tg1 Sera, quindi Aspettando Ballando sotto le stelle e TV7.
Stasera su Canale 5: Grande Fratello
Canale 5 propone dalle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality torna in diretta con il racconto delle ultime giornate nella Casa, tra rapporti che cambiano, confronti accesi e nuove nomination.
La serata è preceduta dal Tg5, dal meteo e da La Ruota della Fortuna. In prima serata, il reality resta una delle principali alternative all’appuntamento sportivo di Rai 1.
Stasera su Rai 2: L’ispettore Coliandro
Rai 2 propone alle 21:20 L’ispettore Coliandro, con l’episodio Corri, Coliandro, corri. La serie, interpretata da Giampaolo Morelli, mescola azione, ironia e atmosfere noir, seguendo le indagini dell’ispettore nato dalla penna di Carlo Lucarelli.
Nell’episodio della serata, Coliandro si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo, tra pericoli, equivoci e situazioni imprevedibili. A seguire, Rai 2 trasmette il documentario Ignazio Giunti – La storia mai raccontata.
I film di stasera in TV
Tra i film in chiaro di venerdì 2 ottobre 2026 spiccano Exodus su Rai 3, Shooter su Italia 1, Fuga nella giungla su Rai 4, Vita da strega su Rai Movie, Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan su Iris e Mani di velluto su Cine34. Sul canale 20 va in onda anche Kong: Skull Island, mentre La5 propone Lo stagista inaspettato.
I film su Sky Cinema venerdì 2 ottobre 2026
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Il grande giorno. Commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo ambientata durante i preparativi di un matrimonio destinato a portare alla luce tensioni familiari, equivoci e vecchie fragilità.
Sky Cinema Due, ore 21:15 – L’infiltrata. Film drammatico con al centro una donna coinvolta in una missione delicata, tra verità nascoste, scelte difficili e conseguenze personali.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Guglielmo Tell. Avventura storica ispirata alla figura leggendaria dell’eroe svizzero, simbolo di libertà e ribellione.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Classico per famiglie tratto dal romanzo di Roald Dahl, con il viaggio fantastico nella fabbrica di cioccolato più famosa del cinema.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Mortal Kombat. Film d’azione ispirato alla celebre saga videoludica, tra combattimenti, arti marziali e scontri spettacolari.
Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Chi è senza peccato – The Dry. Thriller con Eric Bana, ambientato in una comunità segnata da un vecchio trauma e da una nuova indagine.