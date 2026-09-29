Lunedì 28 settembre, su Canale 5, è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 9. Lo show ha preso il via alle ore 21:50 ed è stato condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip 9 quinta puntata, Danto sotto accusa

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 9 è partita con un approfondimento sul rapporto fra Danto e Carmen. Quest’ultima sembra interessata all’uomo, mentre lui è più cauto: “C’è una simpatia e su questo si gioca. L’ho sempre detto“. Il comportamento del concorrente non è piaciuto a tutti i colleghi e c’è chi, come Giulia, lo ha criticato, sostenendo: “Lui ci sta giocando“.

In seguito, durante il programma, Michelle ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione nei confronti di Roncaccia. Secondo la ragazza, infatti, l’inquilino avrebbe un atteggiamento “spocchioso”. Dal canto suo, l’uomo ha invitato la concorrente ad affrontare tutto con maggiore ironia.

Marina La Rosa contro Jonathan e Alex

Al Grande Fratello Vip del 28 settembre le dinamiche analizzate nella diretta hanno avuto come grande protagonista Marina La Rosa. La concorrente ha innanzitutto manifestato il suo fastidio verso Alex, che reputa “insopportabile”. Un’accusa che lui rigetta al mittente, convinto che l’opinionista sia la “miglior giocatrice della Casa”. L’atteggiamento di La Rosa non piace a Jonathan, perché convinto che lei stia “recitando una parte“. Lei, tuttavia, glissa: “Ti trovo respingente, non dici mai una parola fuori posto“.

Dopo la classica performance di danza firmata da Valeria Marini con Moreno Morello, Andreas è andato nella Nuvola e ha parlato del rapporto con il fratello, nato con un problema di salute e oggi diventato il suo orgoglio. Il ballerino ha potuto riabbracciare la mamma. La puntata è proseguita con la conferma di Ilary Blasi della squalifica definitiva di Simone Annicchiarico, per poi concentrare le attenzioni su Piera. Quest’ultima, in lacrime, ha ammesso di essere confusa su quel che prova per il fidanzato e per Roncaccia, con il quale c’è un feeling evidente. Piera ha poi chiesto scusa al fidanzato, sostenendo di sentirsi in colpa e di non voler farlo soffrire.

Grande Fratello Vip 9 quinta puntata, eliminata Michelle

Nella quinta puntata del Grande Fratello Vip 9 c’è stata la prima eliminazione. A dover abbandonare la Casa è Michelle, votata solamente dall’8,01%. Il preferito è Varsi al 25,3%, seguito da Roncaccia al 22,44%, Carmen con il 18,53%, Federica con il 14,88% e Danto al 10,84%.

Nell’appuntamento, infine, si sono svolte le nomination. I più votati, e dunque finiti al televoto, sono Danto, Alex, Varsi e Marina. Il meno votato non sarà eliminato, bensì il primo candidato alla prossima eliminazione.