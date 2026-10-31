Stasera in TV, sabato 31 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Ballando con le Stelle, mentre Canale 5 conferma l’appuntamento con Tu sì que vales. Rai 2 presenta in prima visione la serie S.W.A.T. Exiles, Rai 3 trasmette Sapiens – Un solo pianeta, Rete 4 sceglie il film Le ali della libertà e Italia 1 punta sull’animazione con L’era glaciale – In rotta di collisione. Su La7 spazio a In altre parole, TV8 propone Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, seguito dalle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1, e Nove trasmette Accordi & disaccordi. La notte di Halloween porta inoltre numerosi film horror, tra cui Dark Harvest, Halloween e Scream 7.

Programmi TV di sabato 31 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Ballando con le Stelle 2026 . Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide tra le coppie di concorrenti.

– . Milly Carlucci conduce una nuova puntata del dance show, tra coreografie, giudizi della giuria e sfide tra le coppie di concorrenti. Rai 2, ore 21:20 – S.W.A.T. Exiles . Debutta in prima visione Rai la serie con Shemar Moore. In onda gli episodi Una nuova famiglia e Via libera , dedicati alla formazione di una squadra speciale.

– . Debutta in prima visione Rai la serie con Shemar Moore. In onda gli episodi e , dedicati alla formazione di una squadra speciale. Rai 3, ore 21:30 – Sapiens – Un solo pianeta . Mario Tozzi conduce una nuova puntata del programma di divulgazione scientifica, dedicato ai grandi interrogativi sul pianeta, sull’ambiente e sul futuro dell’umanità.

– . Mario Tozzi conduce una nuova puntata del programma di divulgazione scientifica, dedicato ai grandi interrogativi sul pianeta, sull’ambiente e sul futuro dell’umanità. Rete 4, ore 21:35 – Le ali della libertà . Il film diretto da Frank Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman racconta l’amicizia tra due detenuti in un carcere americano.

– . Il film diretto da Frank Darabont con Tim Robbins e Morgan Freeman racconta l’amicizia tra due detenuti in un carcere americano. Canale 5, ore 21:20 – Tu sì que vales . Nuovo appuntamento con il talent show, tra performance musicali, numeri acrobatici, comicità e concorrenti pronti a conquistare la giuria.

– . Nuovo appuntamento con il talent show, tra performance musicali, numeri acrobatici, comicità e concorrenti pronti a conquistare la giuria. Italia 1, ore 21:23 – L’era glaciale – In rotta di collisione . Quinto capitolo della saga animata. Scrat provoca involontariamente una catastrofe cosmica che minaccia il mondo di Manny, Sid e Diego.

– . Quinto capitolo della saga animata. Scrat provoca involontariamente una catastrofe cosmica che minaccia il mondo di Manny, Sid e Diego. La7, ore 20:35 – In altre parole . Massimo Gramellini torna con una nuova puntata tra attualità, cultura, ospiti e riflessioni sui fatti della settimana.

– . Massimo Gramellini torna con una nuova puntata tra attualità, cultura, ospiti e riflessioni sui fatti della settimana. TV8, ore 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Sfida tra ristoratori ad Ascoli Piceno, con valutazioni su location, menu, servizio, conto e categoria speciale.

– . Sfida tra ristoratori ad Ascoli Piceno, con valutazioni su location, menu, servizio, conto e categoria speciale. Nove, ore 21:30 – Accordi & disaccordi . Luca Sommi e Andrea Scanzi affrontano i principali temi politici e sociali attraverso il confronto tra opinioni differenti.

– . Luca Sommi e Andrea Scanzi affrontano i principali temi politici e sociali attraverso il confronto tra opinioni differenti. Rai 4, ore 21:20 – Dark Harvest . Horror ambientato nel Midwest americano, dove ogni Halloween una creatura mostruosa emerge dai campi di grano, dando inizio a un rituale mortale.

– . Horror ambientato nel Midwest americano, dove ogni Halloween una creatura mostruosa emerge dai campi di grano, dando inizio a un rituale mortale. Rai 5, ore 21:19 – A me gli occhi, please. Spettacolo teatrale di Gigi Proietti che raccoglie monologhi, personaggi e alcuni dei momenti più celebri del suo repertorio.

Stasera su Rai 1: Ballando con le Stelle 2026

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2026, il varietà del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La competizione prosegue con le coppie formate da personaggi famosi e ballerini professionisti, chiamate a esibirsi in coreografie sempre più impegnative.

Con il passare delle settimane, la gara entra in una fase nella quale diventano determinanti i miglioramenti tecnici e la capacità di interpretare i differenti stili di danza. Ogni concorrente deve confrontarsi con le proprie difficoltà e dimostrare di aver assimilato gli insegnamenti ricevuti durante le prove.

La giuria comprende Carolyn Smith, Barbara d’Urso, Alberto Matano, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. I giudizi accompagnano le esibizioni e contribuiscono a creare confronti tra i protagonisti, alternando osservazioni tecniche e momenti di spettacolo.

La formula del programma combina la competizione con le storie personali dei concorrenti, che raccontano le proprie emozioni, le difficoltà incontrate e il rapporto con i rispettivi maestri.

La puntata arriva dopo Affari Tuoi, il game show dell’access prime time, e rappresenta una delle principali proposte d’intrattenimento del sabato sera televisivo.

Stasera su Canale 5: Tu sì que vales

Canale 5 trasmette dalle 21:20 una nuova puntata di Tu sì que vales 2026, il talent show che porta sul palcoscenico concorrenti provenienti da discipline artistiche differenti.

La serata alterna esibizioni musicali, danza, numeri acrobatici, comicità e performance originali. Ogni partecipante cerca di conquistare i giudici e il pubblico attraverso un’esibizione capace di distinguersi per talento, creatività o impatto emotivo.

Tra i protagonisti della giuria figurano Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. I loro commenti accompagnano le performance, alternando valutazioni, ironia e momenti di confronto.

Uno degli elementi caratteristici della trasmissione rimane la varietà dei concorrenti. Accanto agli artisti professionisti trovano spazio persone che hanno coltivato una passione per anni e desiderano condividerla con il pubblico.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. La sfida del sabato sera torna così a contrapporre il varietà musicale di Rai 1 e il talent di Canale 5.

Stasera su Rai 2: debutta S.W.A.T. Exiles

Rai 2 propone alle 21:20 il debutto in prima visione di S.W.A.T. Exiles, serie poliziesca con Shemar Moore nei panni di Daniel Hondo Harrelson.

Nel primo episodio, intitolato Una nuova famiglia, Hondo viene richiamato dal comandante Hicks dopo essere stato messo da parte. Il suo nuovo incarico consiste nell’addestrare una squadra composta da giovani agenti, ciascuno con un passato complesso e caratteristiche differenti.

Il protagonista deve assumere un ruolo diverso rispetto a quello che ha ricoperto in precedenza. Non si tratta soltanto di guidare operazioni sul campo, ma anche di trasmettere esperienza, disciplina e capacità di lavorare insieme a persone che devono ancora imparare a fidarsi le une delle altre.

Alle 22:10 segue il secondo episodio, Via libera. Durante l’addestramento, Hondo conosce Angela Pike, nuovo comandante che prende il posto di Meyers e assume la responsabilità della Squadra 44.

Il cambiamento introduce nuove tensioni e mette alla prova il rapporto tra l’istruttore e i giovani agenti. La serie combina azione, indagini e relazioni personali, mantenendo al centro il tema dell’appartenenza a una squadra.

Al termine dei due episodi, Rai 2 propone alle 23:00 Sabato al 90°, con risultati e approfondimenti sulle partite del fine settimana.

Stasera su Rai 3: Sapiens – Un solo pianeta

Rai 3 trasmette alle 21:30 una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto dal geologo Mario Tozzi.

La trasmissione affronta le grandi questioni che riguardano il pianeta Terra, il rapporto tra l’essere umano e la natura e le trasformazioni ambientali che stanno modificando gli equilibri degli ecosistemi.

Attraverso immagini, spiegazioni scientifiche e ricostruzioni, Tozzi accompagna il pubblico in un percorso di conoscenza che intreccia geologia, biologia, storia ed evoluzione delle società umane.

Il programma invita a riflettere sulle conseguenze delle attività dell’uomo sull’ambiente, sottolineando l’importanza della ricerca scientifica per comprendere i fenomeni naturali e le sfide del futuro.

Prima dell’appuntamento, Rai 3 propone Blob Halloween – Operazione Paura e L’Elefante, completando una serata dedicata a linguaggi televisivi e contenuti differenti.

Stasera su Rete 4: Le ali della libertà

Rete 4 propone alle 21:35 Le ali della libertà, film drammatico del 1994 diretto da Frank Darabont e interpretato da Tim Robbins e Morgan Freeman.

La storia è ambientata negli Stati Uniti degli anni Quaranta. Andy Dufresne, giovane e brillante banchiere, viene condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie e del suo amante, nonostante continui a dichiararsi innocente.

Trasferito nel duro carcere di Shawshank, Andy deve confrontarsi con le violenze e le ingiustizie del sistema penitenziario. Nel corso degli anni sviluppa una profonda amicizia con Ellis Boyd Redding, conosciuto come Red, un detenuto capace di procurare oggetti e favori all’interno della prigione.

La determinazione di Andy e la sua capacità di conservare la speranza diventano il motore del racconto. Il protagonista cerca di costruire una propria forma di libertà anche in un ambiente progettato per privarlo di ogni autonomia.

Tratto da un racconto di Stephen King, il film affronta temi universali come l’amicizia, la dignità, la giustizia e la forza della speranza. È considerato uno dei titoli più apprezzati del cinema americano contemporaneo.

Stasera su Italia 1: L’era glaciale – In rotta di collisione

Italia 1 trasmette alle 21:23 L’era glaciale – In rotta di collisione, quinto capitolo della celebre saga d’animazione dedicata alle avventure di Manny, Sid, Diego e dei loro amici.

La storia prende avvio da una nuova disavventura di Scrat, il piccolo scoiattolo preistorico ossessionato dalla propria ghianda. I suoi tentativi di recuperarla lo portano nello spazio, dove provoca involontariamente una serie di eventi destinati a minacciare la Terra.

Un enorme asteroide rischia infatti di colpire il pianeta, costringendo il gruppo di animali a cercare una soluzione per evitare la catastrofe. Durante il viaggio, i protagonisti affrontano nuove sfide e incontrano personaggi capaci di mettere alla prova la loro amicizia.

Accanto all’avventura trovano spazio anche le vicende familiari di Manny, preoccupato per il futuro della figlia Pesca, e quelle sentimentali di Sid, sempre alla ricerca di qualcuno con cui condividere la propria vita.

Il film mescola comicità, fantasia e azione, proponendo uno spettacolo adatto a tutta la famiglia. Alle 23:14 Italia 1 prosegue con Transformers 3, diretto da Michael Bay.

Stasera su La7: In altre parole

La7 propone dalle 20:35 una nuova puntata di In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini che affronta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, approfondimenti e riflessioni.

La trasmissione dedica spazio alla politica, alla cultura e ai temi sociali, alternando confronti con gli ospiti e interventi dal tono più leggero.

Il programma propone un racconto dell’attualità che cerca di andare oltre la cronaca quotidiana, soffermandosi sui significati e sulle conseguenze dei fatti più importanti.

Tra gli elementi che caratterizzano la formula trovano spazio la parola, il confronto e il contributo di protagonisti del mondo culturale e dello spettacolo.

I film di Halloween stasera in TV

La programmazione di sabato 31 ottobre 2026 offre diversi titoli horror per la notte di Halloween. Rai 4 propone alle 21:20 Dark Harvest, film ambientato in una cittadina del Midwest americano nella quale ogni anno una creatura mostruosa emerge dai campi di grano.

Conosciuto come Sawtooth Jack, il mostro diventa il protagonista di un rituale che coinvolge i giovani della comunità. La notte di Halloween si trasforma così in una prova di sopravvivenza, tra paura, violenza e segreti nascosti.

Alle 22:54, Rai 4 prosegue con Finché morte non ci separi, horror nel quale una giovane sposa deve sopravvivere a un gioco mortale organizzato dalla famiglia del marito.

Italia 2, alle 21:10, sceglie invece Halloween, film del 2018 diretto da David Gordon Green. Jamie Lee Curtis torna nei panni di Laurie Strode, determinata ad affrontare definitivamente Michael Myers, il serial killer che l’ha perseguitata per decenni.

Sky Cinema Collection propone in seconda serata Scream 7, nuovo capitolo della saga slasher che riporta al centro del racconto Sidney Prescott e la minaccia di Ghostface. La programmazione comprende inoltre altri titoli horror nel corso della notte.

I film di stasera in TV

Oltre alle proposte di Halloween, tra i film in chiaro di sabato 31 ottobre 2026 spiccano Le ali della libertà su Rete 4, L’era glaciale – In rotta di collisione su Italia 1, Il Gattopardo su Rai Movie, Spy Game su Iris e Into the Sun sul canale 20.

Cielo trasmette L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, con Bruce Lee e Chuck Norris, mentre La7Cinema propone Octopussy – Operazione piovra, film della saga di James Bond interpretato da Roger Moore.

Cine34 sceglie la commedia italiana La moglie in vacanza… l’amante in città, mentre La5 punta sul romanticismo con Rosamunde Pilcher: Colazione da Tessa.

Su Rai Movie, Il Gattopardo offre l’occasione di riscoprire uno dei capolavori di Luchino Visconti. Ambientato durante il Risorgimento, il film racconta i cambiamenti politici e sociali della Sicilia attraverso la vicenda del principe Fabrizio Salina.

I film su Sky Cinema sabato 31 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Wicked – Parte 2. Cynthia Erivo e Ariana Grande tornano nei ruoli di Elphaba e Glinda nel secondo capitolo della storia ambientata nel magico mondo di Oz. Le due protagoniste devono affrontare le conseguenze delle proprie scelte, mentre i rapporti di potere e le tensioni politiche trasformano il loro destino.

Sky Cinema Uno, ore 23:40 – Illusione. Film drammatico e misterioso ambientato nella periferia di Perugia, dove una ragazza viene ritrovata in un fosso, apparentemente senza vita. Un evento inatteso modifica però le prospettive dell’indagine e apre nuovi interrogativi sulla sua identità.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Kursk. Film drammatico ispirato al disastro del sottomarino russo K-141 Kursk, affondato nel Mare di Barents nell’agosto del 2000. Il racconto segue i marinai intrappolati e le famiglie in attesa di notizie.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Wicked – Parte 2. Il fantasy musicale con Cynthia Erivo e Ariana Grande torna anche sul canale tematico, ripercorrendo gli eventi che trasformano Elphaba nella Strega Malvagia dell’Ovest e Glinda nella Strega Buona.

Sky Cinema Collection, ore 23:40 – Scream 7. Settimo capitolo della saga horror con Neve Campbell e Courteney Cox. Una nuova minaccia legata a Ghostface arriva a sconvolgere la vita di Sidney Prescott, mettendo in pericolo anche sua figlia.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dragon Trainer 2. Secondo capitolo della saga d’animazione DreamWorks. Hiccup e il drago Sdentato affrontano nuovi pericoli mentre cercano di proteggere Berk e difendere il rapporto tra uomini e draghi.

Sky Cinema Family, ore 22:45 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto. Terzo capitolo della saga. Hiccup e Sdentato devono affrontare Grimmel il Grifagno e partire alla ricerca di un luogo leggendario nel quale i draghi possano vivere al sicuro.