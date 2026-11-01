Stasera in TV, lunedì 2 novembre 2026, Rai 1 propone gli ultimi episodi della fiction I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, con Elena Sofia Ricci, mentre Canale 5 trasmette una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Rai 2 punta sulla commedia italiana Tramite amicizia, con Alessandro Siani, Rai 3 conferma Lo Stato delle Cose e Rete 4 torna con Quarta Repubblica. Italia 1 propone Fast & Furious 7, La7 prosegue con M – Il figlio del secolo, TV8 trasmette GialappaShow e Nove sceglie Little Big Italy. Su Sky Cinema Uno è in programma la commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee.

Programmi TV di lunedì 2 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere . La fiction con Elena Sofia Ricci arriva agli episodi 7 e 8 della terza stagione. La fuga del serial killer costringe Teresa e la sua squadra a una corsa contro il tempo.

– . La fiction con Elena Sofia Ricci arriva agli episodi 7 e 8 della terza stagione. La fuga del serial killer costringe Teresa e la sua squadra a una corsa contro il tempo. Rai 2, ore 21:20 – Tramite amicizia . Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Max Tortora e Matilde Gioli. Un uomo che offre amicizia a pagamento deve aiutare un imprenditore intenzionato a chiudere la propria fabbrica.

– . Commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Max Tortora e Matilde Gioli. Un uomo che offre amicizia a pagamento deve aiutare un imprenditore intenzionato a chiudere la propria fabbrica. Rai 3, ore 21:15 – Lo Stato delle Cose . Massimo Giletti conduce una nuova puntata del programma di approfondimento dedicato alle principali vicende politiche, sociali e di cronaca.

– . Massimo Giletti conduce una nuova puntata del programma di approfondimento dedicato alle principali vicende politiche, sociali e di cronaca. Rete 4, ore 21:33 – Quarta Repubblica . Nicola Porro torna con il talk politico del lunedì sera, tra economia, attualità, interviste e confronti con gli ospiti.

– . Nicola Porro torna con il talk politico del lunedì sera, tra economia, attualità, interviste e confronti con gli ospiti. Canale 5, ore 21:20 – Grande Fratello Vip 2026 . Ilary Blasi conduce una nuova diretta del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

– . Ilary Blasi conduce una nuova diretta del reality, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Italia 1, ore 21:27 – Fast & Furious 7 . Action con Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham e Dwayne Johnson. Dominic Toretto e la sua squadra affrontano Deckard Shaw, deciso a vendicare il fratello.

– . Action con Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham e Dwayne Johnson. Dominic Toretto e la sua squadra affrontano Deckard Shaw, deciso a vendicare il fratello. La7, ore 21:15 – M – Il figlio del secolo . Prosegue la serie con Luca Marinelli, diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati, dedicata all’ascesa al potere di Benito Mussolini.

– . Prosegue la serie con Luca Marinelli, diretta da Joe Wright e tratta dal romanzo di Antonio Scurati, dedicata all’ascesa al potere di Benito Mussolini. TV8, ore 21:40 – GialappaShow . Terza puntata dell’ottava stagione del programma comico della Gialappa’s Band, con il Mago Forest affiancato da Malika Ayane.

– . Terza puntata dell’ottava stagione del programma comico della Gialappa’s Band, con il Mago Forest affiancato da Malika Ayane. Nove, ore 21:30 – Little Big Italy . Francesco Panella arriva a Bratislava per scoprire i ristoranti italiani della città, attraverso una sfida tra locali e specialità gastronomiche.

– . Francesco Panella arriva a Bratislava per scoprire i ristoranti italiani della città, attraverso una sfida tra locali e specialità gastronomiche. Rai 4, ore 21:19 – Accident Man . Film d’azione con Scott Adkins, protagonista nei panni di un assassino professionista che decide di indagare sulla morte della donna che amava.

– . Film d’azione con Scott Adkins, protagonista nei panni di un assassino professionista che decide di indagare sulla morte della donna che amava. Rai 5, ore 21:21 – Tutto in un giorno. Dramma diretto da Juan Diego Botto, con Penélope Cruz e Luis Tosar. Tre storie si intrecciano nell’arco di ventiquattro ore, raccontando le difficoltà economiche e sociali della Spagna contemporanea.

Stasera su Rai 1: I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere

Rai 1 propone dalle 21:30 il finale di I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, la fiction con Elena Sofia Ricci nel ruolo della commissaria Teresa Battaglia. La serata comprende il settimo e l’ottavo episodio della terza stagione, nei quali l’indagine arriva alla sua fase decisiva.

Nel settimo episodio, la fuga del serial killer provoca una corsa contro il tempo. Il criminale riesce a far perdere le proprie tracce nella campagna, portando con sé una pistola rubata. Teresa e la sua squadra devono agire rapidamente per impedire che possa colpire ancora.

Seguendo gli indizi, la commissaria raggiunge un casolare nel quale l’uomo si è rifugiato per medicarsi. All’interno trova un messaggio che sembra essere stato lasciato appositamente per lei. La scoperta aggiunge un elemento inquietante alla vicenda e rende evidente quanto il rapporto tra l’assassino e Teresa sia diventato personale.

Le indagini conducono inoltre a un luogo legato al passato del serial killer, dove emergono nuovi elementi utili a ricostruire le sue motivazioni. Le informazioni raccolte permettono di comprendere meglio gli eventi che hanno segnato la sua vita, ma rendono ancora più urgente la necessità di fermarlo.

Alle 22:35 segue l’ottavo e ultimo episodio. La squadra deve confrontarsi con le conseguenze delle scoperte effettuate, mentre Teresa affronta una verità sconvolgente che coinvolge direttamente il suo passato.

La fiction porta così a conclusione una storia che ha intrecciato indagine criminale e dimensione psicologica, mettendo al centro una protagonista fragile ma determinata, capace di affrontare le proprie difficoltà senza rinunciare alla ricerca della verità.

Prima della serie, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. Alle 23:45 segue Storie di sera con Eleonora Daniele.

Stasera su Canale 5: Grande Fratello Vip

Canale 5 propone dalle 21:20 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La trasmissione ripercorre gli avvenimenti degli ultimi giorni nella Casa, dove i rapporti tra i concorrenti continuano a cambiare. Le tensioni della convivenza, le incomprensioni e i chiarimenti hanno un peso sempre maggiore nell’evoluzione del gioco, soprattutto con l’avvicinarsi delle fasi conclusive.

La diretta offre spazio ai confronti tra i protagonisti, chiamati a spiegare le proprie scelte e ad affrontare le conseguenze dei comportamenti tenuti durante la settimana.

Accanto alle dinamiche personali restano centrali le nomination e le strategie, che possono modificare gli equilibri della Casa. I concorrenti devono cercare di ottenere il sostegno del pubblico, senza compromettere i rapporti costruiti durante la permanenza nel reality.

Le opinioniste intervengono per commentare i momenti più discussi, analizzando le reazioni dei protagonisti e le contraddizioni emerse nei confronti.

Prima del Grande Fratello Vip, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. La diretta del reality prosegue fino a notte inoltrata.

Stasera su Rai 2: Tramite amicizia

Rai 2 propone alle 21:20 Tramite amicizia, commedia del 2023 diretta e interpretata da Alessandro Siani, con Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase.

Il protagonista è Lorenzo, un uomo di circa quarant’anni che gestisce un’agenzia decisamente particolare. Il suo lavoro consiste nell’offrire amicizia a pagamento a persone che, per motivi diversi, hanno bisogno di compagnia, sostegno oppure qualcuno con cui condividere il proprio tempo.

La sua attività procede senza particolari problemi fino a quando un imprenditore decide di chiudere la fabbrica di dolci nella quale lavorano numerosi parenti e amici di Lorenzo. La decisione rischia di lasciare senza occupazione molte persone e di compromettere l’equilibrio economico di intere famiglie.

Per evitare la chiusura dell’azienda, Lorenzo decide di mettere in pratica un piano tanto improbabile quanto rischioso: diventare amico dell’imprenditore e cercare di convincerlo a cambiare idea.

Il protagonista si trova così coinvolto in una serie di situazioni comiche, tra malintesi, imprevisti e tentativi di instaurare un rapporto autentico con una persona che considera inizialmente un avversario.

Il film affronta con leggerezza il tema della solitudine e del bisogno di relazioni sincere, riflettendo anche sulle difficoltà economiche e sull’importanza della solidarietà.

Alle 23:10, Rai 2 propone Il Processo del Lunedì, programma dedicato all’analisi delle partite di calcio, ai risultati e agli episodi più discussi del campionato.

Stasera su Rai 3: Lo Stato delle Cose

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti.

La trasmissione affronta i principali avvenimenti della settimana attraverso interviste, testimonianze, collegamenti e contributi filmati. Al centro del dibattito trovano spazio la politica, l’economia, la cronaca e le questioni sociali che suscitano maggiore attenzione nell’opinione pubblica.

Uno degli elementi caratteristici del programma è il confronto tra persone direttamente coinvolte nelle vicende e ospiti chiamati ad analizzarne le implicazioni. Le ricostruzioni cercano di chiarire gli aspetti meno conosciuti dei fatti, dando spazio a diversi punti di vista.

Giletti accompagna il racconto attraverso domande e approfondimenti, cercando di ricostruire le responsabilità e le conseguenze degli avvenimenti affrontati.

Il programma arriva dopo Un posto al sole e prosegue fino alla mezzanotte, quando Rai 3 trasmette gli aggiornamenti del TG3 Linea Notte.

Stasera su Italia 1: Fast & Furious 7

Italia 1 propone alle 21:27 Fast & Furious 7, settimo capitolo della saga automobilistica, diretto da James Wan e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson e Michelle Rodriguez.

La storia riprende dopo gli eventi del precedente capitolo. Dominic Toretto, Brian O’Conner e gli altri membri della squadra hanno finalmente ottenuto la possibilità di tornare negli Stati Uniti e condurre una vita più tranquilla.

Il loro equilibrio viene però sconvolto dall’arrivo di Deckard Shaw, ex agente delle forze speciali britanniche deciso a vendicare il fratello Owen, rimasto gravemente ferito nello scontro con il gruppo.

Shaw comincia a colpire i membri della squadra, costringendo Dominic e Brian a tornare in azione. Per fermarlo, i protagonisti devono collaborare con un misterioso agente governativo e recuperare un sofisticato sistema di sorveglianza.

La missione li conduce attraverso diversi Paesi, tra inseguimenti spettacolari, combattimenti e sequenze automobilistiche ad alto rischio. Il film mantiene al centro il rapporto tra i protagonisti, per i quali il concetto di famiglia rappresenta un valore fondamentale.

Fast & Furious 7 è anche ricordato per essere l’ultimo film della saga con Paul Walker, scomparso durante la lavorazione. Il finale contiene un omaggio all’attore e al personaggio di Brian O’Conner.

Stasera su TV8: GialappaShow

TV8 propone una nuova puntata di GialappaShow, in programma dalle 21:40 con l’anteprima e dalle 21:50 con lo spettacolo.

La terza puntata dell’ottava stagione torna con Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, affiancati dal Mago Forest. Al suo fianco, per l’appuntamento del 2 novembre, è prevista la partecipazione di Malika Ayane.

Lo spettacolo conferma la formula che unisce sketch comici, imitazioni, parodie e commenti ironici sui principali programmi televisivi e sui contenuti diventati popolari attraverso i social network.

La trasmissione punta sul ritmo delle esibizioni e sulla capacità di trasformare fatti di costume e situazioni quotidiane in momenti di comicità, mantenendo il linguaggio irriverente che caratterizza la Gialappa’s Band.

Prima dello show, TV8 trasmette Foodish, il programma dedicato alla ricerca delle specialità gastronomiche e dei locali più interessanti.

Stasera su La7: M – Il figlio del secolo

La7 propone alle 21:15 nuovi episodi di M – Il figlio del secolo, la serie diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli, tratta dal romanzo di Antonio Scurati.

La storia prosegue nel periodo successivo alla conquista del potere da parte di Benito Mussolini. Il protagonista cerca di consolidare la propria posizione politica e ottenere una maggioranza parlamentare capace di garantirgli un controllo sempre più ampio delle istituzioni.

Nel primo episodio della serata, Mussolini punta a nuove elezioni e a una legge elettorale in grado di assicurare un risultato favorevole al Partito Nazionale Fascista. Le sue manovre si scontrano con le resistenze di alcune figure politiche, tra cui don Luigi Sturzo.

Alle 22:30 il racconto prosegue con un altro episodio, nel quale Mussolini cerca di ampliare il consenso aprendo le liste anche a personalità provenienti da altre formazioni politiche.

La serie ricostruisce uno dei periodi più complessi della storia italiana, utilizzando un linguaggio narrativo che mescola ricostruzione storica, interpretazione drammatica e riflessione sui meccanismi del potere.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di lunedì 2 novembre 2026 spiccano Tramite amicizia su Rai 2, Fast & Furious 7 su Italia 1, Accident Man su Rai 4, Tutto in un giorno su Rai 5 e Giù la testa su Rai Movie.

Il canale 20 propone Attacco al potere, thriller con Denzel Washington, Annette Bening e Bruce Willis, mentre Iris trasmette Cuori ribelli, film diretto da Ron Howard con Tom Cruise e Nicole Kidman.

Su TwentySeven va in onda Caro zio Joe, commedia con Michael J. Fox e Kirk Douglas, mentre Cine34 dedica la prima serata ad Aldo, Giovanni e Giacomo con Il ricco, il povero e il maggiordomo.

La5 sceglie The Blind Side, film biografico con Sandra Bullock, mentre La7Cinema propone Total Recall – Atto di forza, thriller fantascientifico con Colin Farrell.

Tra le proposte cinematografiche più importanti figura Giù la testa, western di Sergio Leone ambientato durante la Rivoluzione messicana. Il film racconta l’incontro tra un bandito e un rivoluzionario irlandese, intrecciando avventura, amicizia e riflessione politica.

I film su Sky Cinema lunedì 2 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Innamorarsi e altre pessime idee. Commedia romantica con Lino Guanciale. Lino è un avvocato brillante abituato a controllare ogni aspetto della propria vita, fino a quando la moglie Grazia decide di lasciarlo per un altro uomo. L’imprevisto lo costringe a riconsiderare le proprie certezze e il modo di affrontare i sentimenti.

Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Gemini Man. Action fantascientifico diretto da Ang Lee, con Will Smith. Henry Brogan, assassino professionista intenzionato a ritirarsi, scopre di essere inseguito da un avversario che possiede le sue stesse capacità e il suo volto, ma è molto più giovane.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Thriller diretto da Paul Greengrass, con Tom Hanks. Ispirato a una storia vera, il film racconta il dirottamento della nave mercantile Maersk Alabama da parte di un gruppo di pirati somali.

Sky Cinema Due, ore 23:30 – Non ci resta che piangere. Commedia diretta e interpretata da Roberto Benigni e Massimo Troisi. Due amici si ritrovano improvvisamente nel passato, nel 1492, e cercano di adattarsi a una realtà completamente diversa da quella che conoscono.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – The Bourne Supremacy. Secondo capitolo della saga con Matt Damon, diretto da Paul Greengrass. Jason Bourne, ex agente della CIA colpito da amnesia, è costretto a tornare in azione dopo essere stato accusato ingiustamente di un omicidio.

Sky Cinema Collection, ore 23:10 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Terzo capitolo della saga. Jason Bourne continua a cercare la verità sul proprio passato, affrontando gli uomini dei servizi segreti che intendono impedirgli di ricostruire la propria identità.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – La mummia. Film d’avventura fantastica con Tom Cruise e Sofia Boutella. Un’antica principessa egizia risvegliata dopo millenni scatena una minaccia soprannaturale che mette in pericolo il mondo contemporaneo.