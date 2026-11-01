Death Valley – Un attore a caccia di indizi conclude la prima stagione su Giallo con gli episodi 5 e 6. La serie britannica del 2025 ha come protagonisti Timothy Spall e Gwyneth Keyworth. I due capitoli, della durata di circa 45 minuti ciascuno, conducono John Chapel e Janie Mallowan tra una cena con delitto e una rimpatriata scolastica.

Le indagini mettono in discussione il rapporto tra i protagonisti e riportano alla luce episodi dolorosi del loro passato. Per John, il mondo dello spettacolo riapre vecchie conoscenze; per Janie, un omicidio diventa l’occasione per ricostruire una tragedia rimasta irrisolta sul piano personale. La chiusura della stagione unisce quindi la soluzione dei casi a un cambiamento nella loro amicizia.

Regia, produzione e protagonisti di Death Valley episodi 5 e 6

La serie è creata da Paul Doolan, autore dei due episodi conclusivi, diretti da Simon Hynd. La produzione è di BBC Studios Comedy, con Nikki Wilson come produttrice. Il racconto combina il giallo a enigma con la commedia di carattere: l’indagine procede attraverso interrogatori e indizi, ma anche grazie alle discussioni tra due persone abituate a interpretare il comportamento umano in modi differenti.

Timothy Spall interpreta John Chapel, attore ritirato famoso per il detective televisivo Caesar. Gwyneth Keyworth è Janie Mallowan, poliziotta che deve conciliare le intuizioni del suo collaboratore con le procedure. Tornano Steffan Rhodri come Barry Clarke, Alexandria Riley come Helen Baxter e Rithvik Andugula come Evan Chaudhry. La squadra contribuisce a collegare i riscontri tecnici alle ricostruzioni dei protagonisti.

Dove è girata Death Valley episodi 5 e 6

Le riprese si sono svolte in Galles. La dimora che ospita l’evento dell’episodio 5 è Insole Court, nella zona di Llandaff, a Cardiff: il complesso è utilizzato per gli esterni e gli interni della casa. Gli ambienti della scuola del sesto episodio appartengono invece alla Brynteg Comprehensive School di Bridgend, sulla Ewenny Road.

I due luoghi corrispondono a comunità differenti, entrambe legate da rapporti precedenti all’omicidio. La dimora riunisce familiari, ospiti e persone attratte dalla celebrità della vittima. La scuola accoglie adulti che tornano negli spazi dell’adolescenza. In ciascun caso il passato condiziona il presente e offre agli investigatori una chiave per comprendere il movente.

Trama di Death Valley episodi 5 e 6

Nell’episodio 5, una cena con delitto diventa una vera scena del crimine: l’attore Anthony Hart, celebre per la serie Phoenix, viene trovato ucciso a tavola. John conosce la sorella della vittima, Helena, con la quale ha avuto una relazione. Questa vicinanza rende più delicato il lavoro di Janie, che cerca di individuare responsabilità tra conflitti familiari e interessi economici.

Le tensioni riguardano anche il destino della proprietà e il rapporto tra Anthony e il figlio Owen. Un dettaglio apparentemente secondario richiama inoltre una persona morta anni prima durante il lavoro televisivo. L’indagine deve distinguere il rancore di chi ha subito una perdita dalle ambizioni di chi teme di perdere il sostegno economico della vittima.

Nell’episodio 6, la collaborazione tra John e Janie attraversa una crisi dopo che la loro attività comune è diventata pubblica. John ottiene però un incarico ufficiale di consulente. Il nuovo caso riguarda il meccanico Dean Ward, morto durante una riunione di ex studenti nella scuola frequentata da Janie. L’indagine si collega a un corpo ritrovato in un canale di scolo e alla morte di Sian, amica della poliziotta.

Come finisce Death Valley episodi 5 e 6: il finale spiegato

Nel quinto episodio il responsabile della pugnalata è Dennis Williams, che ritiene Anthony responsabile della morte della figlia Lorna, rimasta vittima di un incidente dopo un turno di lavoro estenuante. Emerge inoltre che Owen aveva tentato di avvelenare il padre: viene arrestato per tentato omicidio. La soluzione separa così due aggressioni maturate per ragioni diverse.

Il sesto episodio rivela che Rhiannon Hopkins, sorella di Sian, aveva investito il giovane Patrick de Jong ed eliminato Dean quando questi aveva scoperto la verità. Sian era presente nell’auto e il peso della vicenda aveva contribuito alla sua tragedia. Janie e John si riconciliano, riconoscendo la loro amicizia. Lei ottiene la promozione, ma un’ultima sorpresa la spiazza: John frequenta sua madre Yvonne.

Cast di Death Valley episodi 5 e 6